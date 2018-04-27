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27 апреля 2018
19:53  27 апреля 2018 0

Чемезов запустил план на миллиард: он продает часть Тюмени москвичам

В схеме завязаны персоны, подтверждающие связь бизнесмена с югорской оппозицией
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
Стальной характер-2015. Тюмень, чемезов олег, стальной характер
Олег Чемезов готовит тюменскую землю для крупнейшей в России строительной корпорацииФото: Николай Бастриков © URA.RU

Предприниматель Олег Чемезов форсирует процесс продажи земли, на которой сейчас располагается старейшее предприятие Тюмени — деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь». Эту территорию планирует пустить под застройку жилого квартала федеральный девелопер «ПИК». Сумма, которую экс-вице-президент ТНК-ВР рассчитывает выручить из сделки, превышает миллиард рублей. О подробностях истории рассказал «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией. Факты подтверждаются материалами Арбитражного суда Тюменской области.

ДОК "Красный октябрь". Тюмень, лес, бревна, красный октябрь, деревообработка, док
Сегодня на интересующей москвичей площадке находится старейшее предприятие Тюмени — деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Аффилированный с Чемезовым «Красный Октябрь» сейчас находится под процедурой банкротства. Процесс осложняет продажу земли «ПИКу», так как юридически является обременением сделки. Однако на минувшем заседании суд принял на рассмотрение ходатайство управляющего Дмитрия Евдокимова о мировом соглашении между кредиторами. Решение по вопросу будет принято 14 мая. Если оно окажется положительным, банкротство предприятия будет свернуто, и этот факт существенно ускорит процесс выкупа земли компанией из Москвы.

Кредиторами «Красного Октября» выступает ряд юридических и физических лиц (ООО «ДОККО-Финанс», ООО «ПВК «ДСК», ООО «ОМЕГА», лично Чемезов Олег Леонидович и другие). Тюменский предприниматель скупил часть долгов комбината и сегодня контролирует долг «Красного Октября» в размере более 310 миллионов рублей. Помимо этого, долг в размере почти 19 миллионов рублей купила АО «Югорская лизинговая компания», также аффилированная с Чемезовым.

Примечательно, что в истории фигурируют имена, по которым можно идентифицировать связь Олега Чемезова с оппозиционными политическими кругами в соседней Югре.

Так, крупнейшим акционером «Югорской лизинговой компании» является ООО «ЮЛК», которое в свою очередь принадлежит Маркову Вячеславу Владимировичу. Этот же человек — владелец находящегося под банкротством «Красного Октября». Первым замдиректора комбината, ответственным за реализацию имущества, является Сысоев Владимир Моисеевич.

Владимир Сысоев. Пресс-конференция. Тюмень, сысоев владимир
У депутата Госдумы Владимира Сысоева обнаружились однофамильцы в строительном бизнесе Чемезова
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутат Марков Евгений Владимирович руководит фракцией ЛДПР в Думе ХМАО, тогда как региональным куратором партии в Тюменской области является депутат Государственной Думы Сысоев Владимир Владимирович. Оба политика начиная с 2011 года активно критикуют работу правительства Югры и лично губернатора Натальи Комаровой. Ранее Чемезов неоднократно опровергал свою связь с политическими проектами на территории автономного округа.

Получить комментарии предпринимателя на момент подготовки материла не удалось. Мобильный телефон Олега Чемезов оказался недоступен для звонков.

Весной 2018 года группа «ПИК» уже успела приобрести часть земли «Красного Октября» и официально объявила о сроках начала строительных работ. Они запланированы на август. Всего в квартале планируется возвести 13 жилых новостроек. Комплексная застройка территории займет около 10 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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