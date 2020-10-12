Вторая волна коронавируса загонит свердловский бизнес в долги

Для спасения от кризиса малый бизнес нуждается в грамотном кредитованиии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Средний Урал надвигается вторая волна коронавируса, которая грозит принести новые убытки малому бизнесу, который уже понес существенные потери во время первой. В попытке спасти свои предприятия многие предприниматели берут кредиты, однако не все финансовые инструменты одинаково оптимальны для удержания бизнеса на плаву. Для того, чтобы помочь бизнесу развиваться в ситуации коронавирусного кризиса, условия займов должны быть максимально комфортными.

Федеральная программа банковского кредитования предлагает три варианта финансовой поддержки: беспроцентный кредит на выдачу зарплаты, льготный кредит для поддержки занятости (под 2% годовых) и программу льготной реструктуризации долга, которая подразумевает отсрочку платежей по основному долгу и снижение ставки по кредиту, причем 1/3 платит заемщик, 1/3 — банк, 1/3 — государство. К этим финансовым инструментам прибегают многие предприниматели, поскольку займы оформляются быстро и не требуют залогового обеспечения.

Лимиты кредитных средств в банках быстро заканчиваются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проблема в том, что что лимиты средств в банках быстро заканчиваются, и кредитные учреждения приостанавливают выдачу займов до пополнения лимитов, отмечают представители предпринимательского сообщества. Кроме того, выдача беспроцентного кредита на зарплату по решению правительства РФ производилась только до 1 октября 2020 года. Захочет ли федеральный кабмин продлить действие программы, пока неизвестно, а вторая волна пандемии, судя по растущим цифрам коронавирусной статистики, уже не за горами.

В Свердловской области бюджетные деньги на поддержку малого и среднего предпринимательства проходят через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Если верить информации на сайте организации, с начала года было выдано займов на сумму более 1 миллиарда рублей по 811 договоров. Политика фонда выглядит гибче, чем федеральные программы поддержки бизнеса. Помимо традиционных займов на зарплату под сниженный процент, ряд программ фонда, например, «Новый старт» дает возможность не только погасить условно-постоянные расходы — зарплату и аренду, — но и пополнить оборотные средства, то есть вложиться в развитие бизнеса. Предприниматели оценили новшество.

«Мы заявились на „Новый старт“, потому что это были самые дешевые деньги на рынке, — переплата составляет всего 15 тысяч рублей за два года пользования деньгами. Сумма займа небольшая, всего 500 тысяч рублей, но под такой процент грех не взять. Ни один банк таких условий не предлагал», — рассказал URA.RU директор ООО «А-Трейд» Егор Амосов.

Вместе с тем, отмечают предприниматели, хотелось бы, чтобы сроки кредитования были подлиней, поскольку значительная часть выручки уходит на погашение тела кредита и процентных платежей. «Сроки маленькие: 3 года — это слишком мало при нашей рентабельности. Ежемесячные платежи съедают прибыль, хотелось бы рассрочку хотя бы на 10 лет», — поделился в разговоре с корреспондентом владелец ТЦ в Кировграде Эдуард Панов.

Он пожаловался на существенные убытки в период пандемии. «Ситуация переживается очень тяжело. Средний чек упал, количество покупателей упало. Сейчас стало лучше, но на докризисный уровень мы до сих пор не вышли. Нарушились логистические цепочки, у многих на складах не осталось товара. В результате, людям просто нечем торговать», — прокомментировал бизнесмен.

Эдуард Панов вместе с супругой, которая также оформлена в качестве ИП, обратились в фонд поддержки предпринимательства. Там они смогли оформить займы «Новый старт» и «Развитие». Денег хватило не только на то, чтобы выжить в кризис, но и на то, чтобы открыть в торговом центре еще один зал.

Валерий Пиличев рассказал, как бизнесу преодолеть кризис Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Мы заключили 199 договоров на заем „Антикризисный“ на общую сумму 55,4 млн рублей и 135 договоров на заем „Новый старт“ на сумму 61,5 млн рублей. И хоть относительно общего объема выдач это незначительная доля средств, именно антикризисные займы, как признаются предприниматели, помогли им пройти непростой период. Напоминаю, что „Новый старт“, например, предоставляется по ставке 2,125% годовых. Это небольшой — до 500 тыс рублей — довольно комфортный заем. Причем первые полгода возможен льготный период: проценты за пользование займом не начисляются и платежи в счет погашения основного долга не производятся», — рассказал заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, кандидат экономических наук Валерий Пиличев.