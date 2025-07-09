Тысячи индийских мигрантов будут поднимать свердловскую промышленность: мнение эксперта

Мигрантов из Индии трудоустроят на металлургические заводы Свердловской области

09 июля 2025 в 19:45 Размер текста - 17 +

Мигранты из Индии будут трудиться на промышленных предприятиях Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Трудовые мигранты из Индии, которых планируется привлечь для работы в России, в том числе на территории Свердловской области, будут трудоустроены на предприятиях оборонной промышленности, а также в отраслях металлургии и машиностроения. Такое мнение в беседе с корреспондентом URA.RU выразил экономист Дмитрий Земеров. Кроме того, по его словам, не исключено, что граждан Индии привлекут к работе в области информационных технологий и фармацевтической промышленности. «Индия сегодня — одна из ведущих экономик мира, обладающая сильными позициями в двух ключевых сферах: информационные технологии (IT) и фармацевтика. Именно эти отрасли могут стать основными для привлечения индийских специалистов как в страну, так и в регион. В IT-сфере индийские специалисты востребованы благодаря высокому уровню подготовки и знанию английского языка, что облегчает интеграцию в международные проекты. В фармацевтике Индия занимает лидирующие позиции по производству медикаментов, что актуально для России в условиях импортозамещения», — отметил Земеров. Эксперт подчеркнул, что распространенное мнение о том, что мигранты из Индии будут работать на стройках, не соответствует действительности. «Вероятнее всего, речь идет о привлечении квалифицированных кадров для работы в высокотехнологичных отраслях, где существует дефицит специалистов. Еще одной сферой, где могут быть востребованы индийские специалисты, это оборонно-промышленный комплекс (ВПК). Здесь особенно актуальны знания в области техники, робототехники и информационных технологий, а также производство микрочипов и компонентов для высокотехнологичной промышленности», — сказал он. «Таким образом, привлечение мигрантов из Индии в Свердловскую область связано, прежде всего, с необходимостью восполнения дефицита квалифицированных кадров в IT, фармацевтике и смежных высокотехнологичных отраслях. Это обусловлено как экономическими интересами России, так и мировыми тенденциями в миграционной политике», — подытожил Земеров. Ранее глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин сообщил, что до конца текущего года в Россию прибудет порядка одного миллиона трудовых мигрантов из Индии. По его словам, основная часть этих специалистов будет трудоустроена в металлургической и машиностроительной отраслях. Подобные меры направлены на восполнение дефицита квалифицированных кадров в промышленном секторе страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трудовые мигранты из Индии, которых планируется привлечь для работы в России, в том числе на территории Свердловской области, будут трудоустроены на предприятиях оборонной промышленности, а также в отраслях металлургии и машиностроения. Такое мнение в беседе с корреспондентом URA.RU выразил экономист Дмитрий Земеров. Кроме того, по его словам, не исключено, что граждан Индии привлекут к работе в области информационных технологий и фармацевтической промышленности. «Индия сегодня — одна из ведущих экономик мира, обладающая сильными позициями в двух ключевых сферах: информационные технологии (IT) и фармацевтика. Именно эти отрасли могут стать основными для привлечения индийских специалистов как в страну, так и в регион. В IT-сфере индийские специалисты востребованы благодаря высокому уровню подготовки и знанию английского языка, что облегчает интеграцию в международные проекты. В фармацевтике Индия занимает лидирующие позиции по производству медикаментов, что актуально для России в условиях импортозамещения», — отметил Земеров. Эксперт подчеркнул, что распространенное мнение о том, что мигранты из Индии будут работать на стройках, не соответствует действительности. «Вероятнее всего, речь идет о привлечении квалифицированных кадров для работы в высокотехнологичных отраслях, где существует дефицит специалистов. Еще одной сферой, где могут быть востребованы индийские специалисты, это оборонно-промышленный комплекс (ВПК). Здесь особенно актуальны знания в области техники, робототехники и информационных технологий, а также производство микрочипов и компонентов для высокотехнологичной промышленности», — сказал он. «Таким образом, привлечение мигрантов из Индии в Свердловскую область связано, прежде всего, с необходимостью восполнения дефицита квалифицированных кадров в IT, фармацевтике и смежных высокотехнологичных отраслях. Это обусловлено как экономическими интересами России, так и мировыми тенденциями в миграционной политике», — подытожил Земеров. Ранее глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин сообщил, что до конца текущего года в Россию прибудет порядка одного миллиона трудовых мигрантов из Индии. По его словам, основная часть этих специалистов будет трудоустроена в металлургической и машиностроительной отраслях. Подобные меры направлены на восполнение дефицита квалифицированных кадров в промышленном секторе страны.