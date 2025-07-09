В Екатеринбурге внезапно подорожал проезд в общественном транспорте

В Екатеринбурге перестала работать скидка при оплате проезда по QR-коду
© Служба новостей «URA.RU»
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При оплате по QR-коду случился технический сбой
При оплате по QR-коду случился технический сбой Фото:

В Екатеринбурге перестала действовать скидка в четыре рубля при оплате проезда в трамвае, автобусе и троллейбусе по QR-коду. Экономить по бесконтактной оплате не получается пару часов, рассказали URA.RU читатели.

«Проезд при оплате по QR-коду теперь стоит 33 рубля, хотя еще утром отдавал 29 рублей», — сказал собеседник. По словам другого, акция пропала ближе к вечеру.

Оператор электронной оплаты проезда «Информационная сеть» пояснил, что причиной этому технический сбой. В пресс-службе администрации подчеркнули, что вскоре ошибку исправят, а лишние списанные средства вернут.

Предполагается, что подобная акция будет действовать до конца 2025 года. Чтобы сэкономить, можно оплачивать проезд не только по QR-коду, но и по NFC или через Систему быстрых платежей. С начала года с помощью этой скидки пассажиры сэкономили порядка 69 миллионов рублей.

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В Екатеринбурге перестала действовать скидка в четыре рубля при оплате проезда в трамвае, автобусе и троллейбусе по QR-коду. Экономить по бесконтактной оплате не получается пару часов, рассказали URA.RU читатели. «Проезд при оплате по QR-коду теперь стоит 33 рубля, хотя еще утром отдавал 29 рублей», — сказал собеседник. По словам другого, акция пропала ближе к вечеру. Оператор электронной оплаты проезда «Информационная сеть» пояснил, что причиной этому технический сбой. В пресс-службе администрации подчеркнули, что вскоре ошибку исправят, а лишние списанные средства вернут. Предполагается, что подобная акция будет действовать до конца 2025 года. Чтобы сэкономить, можно оплачивать проезд не только по QR-коду, но и по NFC или через Систему быстрых платежей. С начала года с помощью этой скидки пассажиры сэкономили порядка 69 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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