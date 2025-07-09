В титановой столице РФ построят фильтровальную станцию

09 июля 2025 в 19:55 Размер текста - 17 +

Допсоглашение о сотрудничестве руководство региона и предприятия подписали сегодня на «Иннопроме» Фото: пресс-служба ВСМПО-Ависма В Верхней Салде (Свердловская область), где находится крупнейшее предприятие по производству титановой продукции ВСМПО-Ависма, построят фильтровальную станцию. Дополнительное соглашение к договору о сотрудничестве сегодня подписали на полях промышленной выставки «Иннопром» врио губернатора Денис Паслер, глава округа и генеральный директор предприятия. Допсоглашение предусматривает, что налоги ВСМПО-Ависма 2024 года — это порядка 800 млн рублей вернут из областного бюджета и направят на комплексное строительство и реконструкцию фильтровального комплекса в Верхней Салде. Деньги пойдут на реализацию первого этапа модернизации. Корпорация уже начала проектирование. Фото пресс-служба ВСМПО-Ависма «Хочу особо отметить социальную ответственностькомпании ВСМПО-АВИСМА, что позволяет Верхней Салде быть лидером по объему и уровню реализуемых социальных проектов. Я благодарен Корпорации и руководству муниципалитета, что они разделяют нашу идеологию с точки зрения совместной работы по решению городских задач. Мы обязательно продолжим совместную работу по решению вопросов в медицине Верхней Салды, в инфраструктурных проектах и других сферах», — отметил Паслер. Основное же соглашение было подписано в 2018 году. Тогда стороны договорились о том, что налоговые отчисления ВСМПО-АВИСМА из областного бюджета будут ежегодно возвращаться в казну Верхней Салды до 2030 года. Глава Верхней Салды Александр Маслов подтвердил, что компания помогает городу во всех сферах жизни: в образовании, здравоохранении, спорте, культуре, строительстве, организации общественных пространств. «Подписание дополнительного соглашения с Корпорацией ВСМПО-АВИСМА — это важный шаг к модернизации нашей инфраструктуры и улучшению качества жизни в Верхней Салде. Мы уверены, что совместные усилия приведут к значительным изменениям в нашем городе и создадут новые возможности для его жителей», — отметил Маслов. В частности, корпорация помогла отремонтировать дороги, аварийные участки системы теплоснабжения и сетей водоснабжения. «Объединение усилий правительства, городской администрации и нашей компании уже дают ощутимые результаты в социально-экономическом развитии Верхней Салды. Корпорация ежегодно в городах присутствия вкладывает сотни миллионов рублей в благоустройство общественных территорий, ремонт социальных объектов и реализацию благотворительных проектов», — отметил Дмитрий Трифонов, генеральный директор корпорации ВСМПО-АВИСМА. Корпорация также поддерживает мероприятия по подготовке к предстоящему 250-летнему юбилею Верхней Салды в 2028 году: планирует обновить больничный комплекс и отремонтирован еще ряд объектов здравоохранения, построить автостанцию, оснастить спорткомплекс, реконструировать Демидовский квартал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Салде (Свердловская область), где находится крупнейшее предприятие по производству титановой продукции ВСМПО-Ависма, построят фильтровальную станцию. Дополнительное соглашение к договору о сотрудничестве сегодня подписали на полях промышленной выставки «Иннопром» врио губернатора Денис Паслер, глава округа и генеральный директор предприятия. Допсоглашение предусматривает, что налоги ВСМПО-Ависма 2024 года — это порядка 800 млн рублей вернут из областного бюджета и направят на комплексное строительство и реконструкцию фильтровального комплекса в Верхней Салде. Деньги пойдут на реализацию первого этапа модернизации. Корпорация уже начала проектирование. «Хочу особо отметить социальную ответственностькомпании ВСМПО-АВИСМА, что позволяет Верхней Салде быть лидером по объему и уровню реализуемых социальных проектов. Я благодарен Корпорации и руководству муниципалитета, что они разделяют нашу идеологию с точки зрения совместной работы по решению городских задач. Мы обязательно продолжим совместную работу по решению вопросов в медицине Верхней Салды, в инфраструктурных проектах и других сферах», — отметил Паслер. Основное же соглашение было подписано в 2018 году. Тогда стороны договорились о том, что налоговые отчисления ВСМПО-АВИСМА из областного бюджета будут ежегодно возвращаться в казну Верхней Салды до 2030 года. Глава Верхней Салды Александр Маслов подтвердил, что компания помогает городу во всех сферах жизни: в образовании, здравоохранении, спорте, культуре, строительстве, организации общественных пространств. «Подписание дополнительного соглашения с Корпорацией ВСМПО-АВИСМА — это важный шаг к модернизации нашей инфраструктуры и улучшению качества жизни в Верхней Салде. Мы уверены, что совместные усилия приведут к значительным изменениям в нашем городе и создадут новые возможности для его жителей», — отметил Маслов. В частности, корпорация помогла отремонтировать дороги, аварийные участки системы теплоснабжения и сетей водоснабжения. «Объединение усилий правительства, городской администрации и нашей компании уже дают ощутимые результаты в социально-экономическом развитии Верхней Салды. Корпорация ежегодно в городах присутствия вкладывает сотни миллионов рублей в благоустройство общественных территорий, ремонт социальных объектов и реализацию благотворительных проектов», — отметил Дмитрий Трифонов, генеральный директор корпорации ВСМПО-АВИСМА. Корпорация также поддерживает мероприятия по подготовке к предстоящему 250-летнему юбилею Верхней Салды в 2028 году: планирует обновить больничный комплекс и отремонтирован еще ряд объектов здравоохранения, построить автостанцию, оснастить спорткомплекс, реконструировать Демидовский квартал.