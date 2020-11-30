Мэр Екатеринбурга присягнул на верность губернатору Куйвашеву

Высокинский будет вынужден просить у губернатора Куйвашева прощения за чрезмерную самостоятельность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский ищет способ сохранить свой пост. Как сообщил URA.RU источник в окружении губернатора Евгения Куйвашева, градоначальник дал главе региона два обещания, которые лишат его политической самостоятельности и поставят в один ряд с мэрами других городов Свердловской области.

«Он заверил губернатора в лояльности и признал, что был не прав, выдвигая собственных кандидатов на довыборы в гордуму Екатеринбурга осенью 2020 года», — рассказал собеседник агентства в структурах областной власти. Кроме того, Высокинский пообещал не вмешиваться в процедуру согласования кандидатов в депутаты Госдумы РФ и заксобрания на предстоящих в 2021 году выборах. Политические игры строжайше — под угрозой увольнения — запрещены и подчиненным Высокинского, отметил источник.

Противодействие кандидатам-единороссам навлекло на мэра Екатеринбурга гнев губернаторской команды. На фото слева: Антон Швалев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ранее попытки мэра и его команды вести самостоятельную линию едва не сорвали губернаторский план по обеспечению политической стабильности на территории областного центра. Евгений Куйвашев согласовал выдвижение единороссов Виталия Чачина и Антона Швалева на довыборы в Екатеринбургскую гордуму, в которой «Единая Россия» на тот момент утратила большинство. Александр Высокинский, видевший в депутатских креслах других политиков, в ответ на это негласно поддержал самовыдвиженца Александра Гавриленко. Кроме того, мэра подозревали в подыгрывании помощнику депутата заксобрания, совладельца «Таганского ряда» Анатолия Никифорова Игорю Рубцову при сборе голосов.

В департаменте информполитики региона информацию о переговорах мэра и губернатора комментировать не стали. Александр Высокинский также отказался от общения, сославшись на то, что проводит служебное совещание.

Собеседники URA.RU объясняли политическую самодеятельность Высокинского союзом с экс-полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым. Чувствуя за спиной поддержку представителя администрации президента, мэр Екатеринбурга решил заявить о себе как о самостоятельном игроке. «Модель поведения Высокинского — это некая реплика поведения [экс-мэра Екатеринбурга] Аркадия Чернецкого, учеником которого он себя называет. Чернецкий действительно чувствовал себя более свободным в отношениях с региональной властью», — отметил директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

По его словам, времена изменились, и модель из прошлого лишь привела Высокинского к конфликту, в котором он оказался обречен на поражение.

«Он забыл, что по сути является назначенцем, подчиненным губернатора. И когда подчиненный через голову начальника идет в полпредство — это безусловно повод для конфликта», — подчеркнул политолог.

По мнению политологов, утрата Высокинским политической субъектности — это всего лишь возврат к первоначальным договоренностям с областными властями. «Изначально приход Высокинского на пост мэра с поста вице-губернатора задавал ему жесткие рамки. Однако, последующие годы обострили объективно существующие противоречия между главой областного центра и губернатором. Сейчас Высокинский, по сути, выразил готовность вернуться к «нулевому варианту», — констатировал политолог Сергей Мошкин.

В 2021 году Свердловской области предстоит выбирать депутатов Госдумы и областного заксобрания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При этом, отмечают эксперты, накануне выборов команда губернатора также не заинтересована в эскалации конфликта: часть избирательных округов Госдумы и заксобрания охватывает территорию Екатеринбурга, где административный ресурс «серого дома» играет решающую роль. А региональной власти на выборах нужен предсказуемый результат, особенно в крупнейших городах региона, таких как Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Их главы уже встроились в вертикаль управления.

«Начинается предвыборный год. Москва будет настаивать на том, чтобы губернаторы не обостряли отношения с муниципалитетами. Это касается не только Екатеринбурга, но и других городов области», — убежден политолог. По его мнению, смена городской власти в такое время неизбежно выпустила бы наружу ряд латентных конфликтов, которые выплеснулись бы в политическую плоскость, а власти это не нужно — нужна одинаковая управляемость во всех муниципалитетах региона.