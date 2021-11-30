В России закроются десятки добывающих предприятий

Причина — новый подход к начислению налога на добычу полезных ископаемых Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за новых принципов начисления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в России обанкротится ряд мелких предприятий по добыче строительного камня и производству щебня. В ряде небольших городов это приведет к всплеску безработицы. Крупные добывающие предприятия вынуждены будут свернуть свои инвестиционные проекты. А в случае последующего повышения ставок НДПИ, которое запланировано с 2022 года, они еще и поднимут цены на щебень.

Из-за чего спорят налоговая и горняки

Подход к начислению НДПИ ФНС России изменила в конце 2019 года. Если раньше служба начисляла налоги, исходя из объемов добычи строительного камня (именно на него предприятия и получают соответствующие лицензии Минприроды РФ), то после 2019 года объектом налогообложения стал конечный продукт — щебень. Он стоит дороже, соответственно, и налоговая нагрузка резко выросла.

Предприятия, которые останутся на рынке, вынуждены будут поднять цены на щебень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Помимо повышения текущих налогов, фискалы пересчитали и налоги за предыдущие периоды (начиная с 2015 года). Они предъявили российским компаниям многомиллионные регрессные иски, а также наложили штрафы и пени. Такая позиция повергла горняков в шок. Добывающие компании ссылаются на налоговый кодекс (ст. 337), согласно которому полезным ископаемым признается продукция горнодобывающей промышленности, содержащаяся в извлеченном из недр минеральном сырье, первая по своему качеству соответствующая стандарту. «Не может быть признана полезным ископаемым продукция, полученная при дальнейшей переработке», — говорится в статье 337. Также производители щебня приводят в качестве аргумента приказ Минприроды РФ №278 от 11 декабря 2006 года, в котором указано, что именно строительный камень является полезным ископаемым, а упоминание щебня отсутствует.

По факту в случае, если строительный камень добывается на одном предприятии, а его дальнейшая переработка в щебень осуществляется другой, несвязанной организацией, то налоговики все-таки признают строительный камень объектом НДПИ и начисляют налог на него. Если же добыча и производство сосредоточены на одном предприятии, то НДПИ начисляется на щебень.

Помимо огромных доначисленных сумм налога, несправедливым горняки считают и неравномерность их начисления разным компаниям. Сегодня происходит так, что однотипные предприятия, добывающие строительные камень и производящие из него щебень, платят разный налог — кто с щебня, кто с камня. То есть, по сути, компании оказываются в разных налоговых условиях, уверены в добывающей отрасли.

Последствия для компаний

По словам генерального директора Горнопромышленной ассоциации Урала Андрея Глебова, изменение подхода к начислению НДПИ коснулось компаний по всей России Фото: Горнопромышленная ассоциация Урала

Горняки оспаривают многомиллионные НДПИ в судах. Первые решения по этим спорам уже есть. Правда, они не в пользу горняков. По мнению судов, щебень не меняет своих свойств по сравнению со строительным камнем, меняются лишь его размеры, соответственно, суды считают его полезным ископаемым, а не продуктом производства.

По словам генерального директора Горнопромышленной ассоциации Урала Андрея Глебова, изменение подхода к начислению НДПИ коснулось компаний по всей России, особенно много таких в Пермском крае, Челябинской и Свердловской областях. Из Челябинской области за помощью в отраслевую ассоциацию обратились Миньярский карьер и Челябинский гранитный карьер. В Миньярском карьере URA.RU отказались давать официальные комментарии, в Челябинском гранитном карьере не успели оперативно подготовить ответ.

Тем не менее, источник, близкий к добывающим предприятиям Южного Урала, пояснил агентству, что фактически в связи с новым подходом к начислению НДПИ налоговое бремя выросло в пять раз. «При этом в налоговом законодательстве никакого изменения по поводу начисления налога на добычу полезных ископаемых не произошло, просто налоговый орган произвольно начал трактовать эти нормы. Предприятия работают по многу лет, НДПИ всегда начисляли по одной и той же методике, компании стабильно платили налоги, и вдруг пришла налоговая и сказала, что НДПИ теперь будет начисляться не на строительный камень, а на продукт передела и еще претензии за предыдущие 3 года предъявила», — прокомментировал источник.

Из-за огромных налогов еще одно южноуральское предприятие — Бианковский щебеночный завод (актив Национальной нерудной компании) — и вовсе оказалось на грани банкротства. Налоговая потребовала признать компанию несостоятельной из-за задолженности в размере 122 млн рублей. Однако на днях этот процесс приостановили: горняки ведут переговоры по мирному урегулированию спора с налоговой.

В Свердловской области с претензиями со стороны налоговиков столкнулись предприятия, подконтрольные бизнесмену Сергею Мазуркевичу Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области с массой претензий от налоговиков столкнулись предприятия, подконтрольные бизнесмену Сергею Мазуркевичу. ФНС через суд потребовала от ООО «Уральский щебень» свыше 25 млн рублей, требования на 30 млн рублей служба предъявила ООО «Уралдоломит», еще 5,5 млн рублей налоговики доначислили ООО «Коноваловский рудник». Как пояснили URA.RU в пресс-службе Уральского горнопромышленного холдинга Сергея Мазуркевича, споры и судебные тяжбы вокруг НДПИ отражаются на принятии инвестиционных решений и являются сдерживающим фактором развития отрасли. Компании попросту не могут планировать крупные инвестпроекты: «Производство планирует свои расходы и доходы в горизонте 5-10 лет. Как это делать в условиях, когда в одностороннем порядке без изменения законодательства задним числом меняются правила исчисления налогов и возникают существенные дополнительные финансовые нагрузки?» — спрашивают в холдинге.

Бизнес переложит расходы на строителей

По словам генерального директора Горнопромышленной ассоциации Урала Андрея Глебова, пока добывающие компании находятся в судах. Но когда споры закончатся и горнякам придется выплачивать многомиллионные налоги, наступят по-настоящему серьезные последствия. Мелкие предприятия, которые не смогут погасить долги, обанкротятся и закроются. Те, кто останется, включат свои расходы в стоимость щебня. Таким образом, подорожает строительство дорог и стоимость жилья. «Есть карьеры, например, Челябинский гранитный, который работает на Челябинский завод железобетонных конструкций — а это плиты для строительства домов. То есть возрастет цена жилья, возрастет стоимость строительства домов», — отметил Глебов.

Повышение стоимости щебня отразится на всей строительной отрасли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Доначисление НДПИ за предыдущие три года в ассоциации считают произволом. Там уже отправили письма во все возможные ведомства. 22 ноября президент отраслевого объединения Алексей Душин выступил с докладом по этой проблеме на Высшем горном совете в Москве. Он предложил через совет обратиться в правительство РФ с просьбой о наложении моратория на действия налоговых органов до того момента, пока в законодательстве не будет четко определено, что считать полезным ископаемым, и не будут прописаны все правила начисления НДПИ.