Уральцев пересадят на электромобили

Для владельцев экологичного транспорта появится вся необходимая инфраструктура

13 декабря 2021 в 15:59 Размер текста - 17 +

Российские энергокомпании пытаются создать надежную сеть быстрых станций заряда Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях заработает приложение для автомобилистов с электромобилями. Оно отчасти решит проблему с доступностью зарядных станций. Как будет развиваться зарядная инфраструктура электротранспорта в регионах, рассказали на круглом столе «Презентация инвестиционного потенциала Свердловской области в сфере энергомашиностроения» в Екатеринбурге. Круглый стол — совместный проект Уральской торгово-промышленной палаты, Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области, регионального министерства промышленности и науки, а также особой экономической зоны «Титановая долина». В диалоге участвовали как российские представители сферы энергетики, так и зарубежные поставщики изделий для отечественного энергомашиностроения. В трех регионах появится 60 станций подзарядки для электрокаров Директор по цифровой трансформации «Россети Урал» Андрей Шульгин представил на мероприятии проект развития зарядной инфраструктуры электрического транспорта в регионе и рассказал о возможностях импортозамещения и независимости энергетической отрасли в сфере новой энергетики. «Наш рынок электромобилей еще находится на стадии становления, усилия отечественных энергокомпаний направлены на создание опорной сети быстрых станций. Вектор импортозамещения может быть направлен в эту сферу: производство компонентов электромобилей и зарядных станций, коммерческого электротранспорта. Отдельной нишей может стать переработка и утилизация аккумуляторных батарей», — подчеркнул Шульгин. Эксперты: электромобили выгоднее, чем транспорт с двигателем внутреннего сгорания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Программа «Развитие зарядной инфраструктуры» направлена на популяризацию электротранспорта, повышение доступности зарядной инфраструктуры и ее коммерциализацию. В рамках проекта к 2025 году на территории Пермского края, Свердловской и Челябинской областей появится больше 60 зарядных станций. В скором времени также ожидается запуск приложения по обслуживанию водителей электромобилей. Оно находится на финальной стадии тестирования. Система объединит все станции в единую сеть, будет информировать о состоянии и расположении зарядных пунктов и позволит собирать оплату с потребителей. Еще в ходе программы компания вместе с ПАО «КАМАЗ» и местным министерством транспорта запустит на одном из маршрутов общественного транспорта в Перми электробус и установит зарядные станции для него. Цель проекта — доказать, что электромобили выгоднее, чем транспорт с двигателем внутреннего сгорания, даже с учетом их техобслуживания и стоимости самих авто. Как привлечь в Россию зарубежные технологии? На круглом столе в целом рассматривали ситуацию на рынке энергетического машиностроения Среднего Урала и пути его развития. «Мы живем в индустриальном сердце страны и как никто заинтересованы в скорости технического перевооружения. Необходимо, чтобы в нашу сферу промышленности заходили зарубежные технологии и новейшее оборудование. Важно не просто наладить поставки из-за границы, а частично перенести производства зарубежных компаний в Россию, чтобы работать независимо от других стран», — сказал президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Обсуждение открыл президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Темами обсуждения стали также инвестиционный потенциал Свердловской области и господдержка производства в регионе. По словам специалистов, область является перспективной и привлекательной территорией для запуска проектов совместно с иностранными компаниями. Этому способствует, например, большое количество предприятий в сфере энергомашиностроения, которые могут стать потенциальными партнерами — Уралэлектротяжмаш, Уральский турбинный завод, группа «СВЭЛ». Вместе с тем на инвестпотенциал влияют удачное расположение области, развитая транспортная сеть и серьезная научно-образовательная база, позволяющая подготовить высококвалифицированные кадры. Завкафедрой «Энергетика», доцент кафедры «Турбины и двигатели» Уральского федерального университета Олег Комаров отметил, что вузы готовы стать инструментом для обмена производственными технологиями. Генеральный директор АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» Михаил Васильев рассказал о сети институтов развития и льготах для иностранных инвесторов, нацеленных запустить производство в России. «Здесь могут быть применены самые разные меры: поручительства на региональном уровне через Фонд поддержки предпринимателей, льготные займы, займы через Фонд развития промышленности по программам развития, связанным с компенсацией затрат на научно-исследовательские работы и другие», — сообщил Васильев. В дискуссии о развитии регионального производства приняли участие представители «СВЭЛ», «Титановой долины», компании «Униматик», корпорации «Пумори», УК «Теплокомплекс». А также председатель совета главных конструкторов региона Леонид Шалимов и председатель комитета по энергетике Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Владимир Шилов.

В Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях заработает приложение для автомобилистов с электромобилями. Оно отчасти решит проблему с доступностью зарядных станций. Как будет развиваться зарядная инфраструктура электротранспорта в регионах, рассказали на круглом столе «Презентация инвестиционного потенциала Свердловской области в сфере энергомашиностроения» в Екатеринбурге. Круглый стол — совместный проект Уральской торгово-промышленной палаты, Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области, регионального министерства промышленности и науки, а также особой экономической зоны «Титановая долина». В диалоге участвовали как российские представители сферы энергетики, так и зарубежные поставщики изделий для отечественного энергомашиностроения. В трех регионах появится 60 станций подзарядки для электрокаров Директор по цифровой трансформации «Россети Урал» Андрей Шульгин представил на мероприятии проект развития зарядной инфраструктуры электрического транспорта в регионе и рассказал о возможностях импортозамещения и независимости энергетической отрасли в сфере новой энергетики. «Наш рынок электромобилей еще находится на стадии становления, усилия отечественных энергокомпаний направлены на создание опорной сети быстрых станций. Вектор импортозамещения может быть направлен в эту сферу: производство компонентов электромобилей и зарядных станций, коммерческого электротранспорта. Отдельной нишей может стать переработка и утилизация аккумуляторных батарей», — подчеркнул Шульгин. Программа «Развитие зарядной инфраструктуры» направлена на популяризацию электротранспорта, повышение доступности зарядной инфраструктуры и ее коммерциализацию. В рамках проекта к 2025 году на территории Пермского края, Свердловской и Челябинской областей появится больше 60 зарядных станций. В скором времени также ожидается запуск приложения по обслуживанию водителей электромобилей. Оно находится на финальной стадии тестирования. Система объединит все станции в единую сеть, будет информировать о состоянии и расположении зарядных пунктов и позволит собирать оплату с потребителей. Еще в ходе программы компания вместе с ПАО «КАМАЗ» и местным министерством транспорта запустит на одном из маршрутов общественного транспорта в Перми электробус и установит зарядные станции для него. Цель проекта — доказать, что электромобили выгоднее, чем транспорт с двигателем внутреннего сгорания, даже с учетом их техобслуживания и стоимости самих авто. Как привлечь в Россию зарубежные технологии? На круглом столе в целом рассматривали ситуацию на рынке энергетического машиностроения Среднего Урала и пути его развития. «Мы живем в индустриальном сердце страны и как никто заинтересованы в скорости технического перевооружения. Необходимо, чтобы в нашу сферу промышленности заходили зарубежные технологии и новейшее оборудование. Важно не просто наладить поставки из-за границы, а частично перенести производства зарубежных компаний в Россию, чтобы работать независимо от других стран», — сказал президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Темами обсуждения стали также инвестиционный потенциал Свердловской области и господдержка производства в регионе. По словам специалистов, область является перспективной и привлекательной территорией для запуска проектов совместно с иностранными компаниями. Этому способствует, например, большое количество предприятий в сфере энергомашиностроения, которые могут стать потенциальными партнерами — Уралэлектротяжмаш, Уральский турбинный завод, группа «СВЭЛ». Вместе с тем на инвестпотенциал влияют удачное расположение области, развитая транспортная сеть и серьезная научно-образовательная база, позволяющая подготовить высококвалифицированные кадры. Завкафедрой «Энергетика», доцент кафедры «Турбины и двигатели» Уральского федерального университета Олег Комаров отметил, что вузы готовы стать инструментом для обмена производственными технологиями. Генеральный директор АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» Михаил Васильев рассказал о сети институтов развития и льготах для иностранных инвесторов, нацеленных запустить производство в России. «Здесь могут быть применены самые разные меры: поручительства на региональном уровне через Фонд поддержки предпринимателей, льготные займы, займы через Фонд развития промышленности по программам развития, связанным с компенсацией затрат на научно-исследовательские работы и другие», — сообщил Васильев. В дискуссии о развитии регионального производства приняли участие представители «СВЭЛ», «Титановой долины», компании «Униматик», корпорации «Пумори», УК «Теплокомплекс». А также председатель совета главных конструкторов региона Леонид Шалимов и председатель комитета по энергетике Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Владимир Шилов.