Власти ХМАО начнут войну с местными элитами

Это последний рубеж на пути к трансферу власти 2024 года

06 января 2022 в 09:24 Размер текста - 17 +

2022 год в Югре для политического истеблишмента запомнится укреплением вертикали власти Фото: Александр Григоренко © URA.RU Югорские власти, пережившие за последние два года перевыборы губернатора ХМАО и электоральный цикл сразу в четырех уровнях власти (Госдума, окружной и областной парламент, местные думы — прим.URA.RU), определились с ключевой задачей на 2022 год. Речь идет о борьбе за полное подчинение себе местных элит. В преддверие президентских выборов 2024 года, инсайдеры URA.RU, близкие к региональному правительству, называют это последним рубежом в деле укрепления вертикали власти. На выборах в Думу ХМАО «Единая Россия» укрепила свои позиции Фото: Александр Григоренко © URA.RU «Внешние задачи на ближайшую пятилетку выполнены — губернатор [Югры Наталья Комарова] переизбрана на третий срок, выборы в Госдуму прошли в соответствии с федеральными установками по явке и поддержке партии власти. В окружной Думе единороссы укрепили свои позиции, обеспечив 29 мандатов из 38 возможных. Теперь дело осталось за завинчиванием гаек на местном уровне. Чтобы решения, принимаемые на региональном уровне, не саботировались, а беспрекословно исполнялись органами местного самоуправления», — сообщил инсайдер. Он также уточнил, что этот тренд заложен на федеральном уровне в законопроекте о реформе местного самоуправления, которые уже внесен на рассмотрение в Госдуму. «В новом законе об МСУ у губернаторов появится возможность не только де-факто, но и де-юре увольнять мэров. Кроме того, глав регионов могут наделить полномочиями по назначению мэров без проведения конкурсов, как это происходит сейчас. Ну и еще одним значимым моментом является идея о сокращении количества муниципалитетов. В небольших населенных пунктах перестанут избирать глав и местные совета депутатов», — прокомментировал собеседник URA.RU. Директор «Института современного государственного развития» Дмитрий Солонников считает, что процесс сокращения числа муниципалитетов в РФ будет запущен в ближайшее время, сразу после принятия нового закона о местном самоуправлении. «Его сначала обкатают на уровне Москвы, а затем спустят в регионы, где решения будут применяться исходя из индивидуальных особенностей каждого субъекта федерации», — прокомментировал эксперт. Число мэрий в Югру будет сокращено Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Собеседник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО заявил, что Югру процесс сокращения муниципалитетов также затронет. «Формально, отдельными муниципалитетами сейчас являются поселения, где живет даже меньше тысячи человек. В таких населенных пунктах есть своя администрация, совет депутатов. Раз в пять лет проходят выборы, где избираются мэр и народные избранники. В общей сложности, в Ханты-Мансийском округе свыше 100 МО, а после реформы их станет в 2-3 раза меньше. Управлять небольшими поселениями будут районные мэрии, а местные администрации и представительные органы власти прекратят свое существование», — прогнозирует инсайдер. Директор Института избирательных технологий Евгений Сучков в разговоре с URA.RU объяснил причины происходящих процессов. «Главная проблема муниципальной власти — отсутствие финансирования. Из-за этого местные администрации ничего не могут сделать, а поэтому к ним и соответствующее отношение со стороны населения. Явка на местных выборах никогда не превышала 30%. С этих позиций муниципальная власть не оправдала надежд, которые были на нее возложены», — считает эксперт. Инсайдер URA.RU, близкий к региональному правительству, сообщил, что оптимизация ждет аппараты дум и контрольно-счетных палат. «Подавляющее большинство местных дум в Югре уже сократило число депутатов, которые работают за зарплату — с двух до одного. Сильнее остальных сопротивлялся изменениям Сургут и Нижневартовск. Но после осенних выборов эти изменения все-таки удалось протолкнуть и в крупнейших городах Югры. Следующий этап — сокращение штатов представительных органов власти и КСП. Там такое количество персонала на самом деле не нужно, это просто раздувание штата и неэффективная трата денег», — считает источник. Еще один собеседник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО добавил, что местные думы и контрольно-счетные палаты сами периодически становились драйверами межэлитных конфликтов. «На местах были конфликты между главой города и председателем, которые порой перерастали в открытые. Далее это превращалось уже в политическое противостояние, росло напряжение в среде депутатов. От всего этого происходило усиление оппозиции. Поддержание стабильности и власти зависит от всех — это командная работа, а личные амбиции и политическая незрелость этому мешают. Контрольно-счетные палаты в руках таких людей превращались в оружие борьбы за власть. То есть свои начинали бить своих. Это всегда заканчивается плохо для всей системы, яркий пример, уголовное дело экс-главы Сургута Дмитрия Попова», — уточнил инсайдер. Политические установки получают и югорские мэрии. Главам муниципалитетов рекомендуют сократить штаты, особенно в направлении ЖКХ и строительства. «Речь идет как о самих администрациях, так и подведомственных учреждениях. Мэрам дается установка, чтобы они контролировали все происходящие ключевые процессы у себя на территории. Чтобы эти решения не перекладывались на подчиненных. Поскольку именно главам муниципалитетов необходимо отвечать перед губернатором за все происходящее», — сообщил URA.RU источник, близкий к руководству внутриполитического блока ХМАО. «Единая Россия» проводит политику ужесточения партийной дисциплины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Укрепление вертикали власти происходит и по партийной линии. Источник URA.RU в «Единой России» в Югре рассказал, что после осенних выборов ужесточается партийная дисциплина. «С депутатами от „ЕР“ на этот счет было проговорено, что на момент обсуждения какого-то вопроса можно высказывать разные точки зрения. Но когда позиция уже сформулирована, во время голосования члены „Единой России“ обязаны ее придерживаться. В Югорске, Урае и Пыть-Яхе по итогам осенних выборов в муниципальных думах партии власти не удалось себе сразу обеспечить подавляющее большинство. Но работа с избранными депутатами продолжается до сих пор. Уже есть ряд народных избранников, которые готовы из оппозиционных партий перейти в ЕР», — сообщил собеседник. Политолог Александр Безделов во всех происходящих процессах усматривает снижение роли местного самоуправления. «В Ханты-Мансийском округе всегда было сильное местное самоуправление. Это богатый регион, местные элиты всегда имели свое особое мнение. На этом фоне у них периодически происходили конфликты с региональными властями. Но сейчас вертикаль власти укрепляется. И предстоящие нововведения, безусловно, скажутся на взаимоотношениях округа и муниципалитетов», — поделился своим мнением эксперт с URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Югорские власти, пережившие за последние два года перевыборы губернатора ХМАО и электоральный цикл сразу в четырех уровнях власти (Госдума, окружной и областной парламент, местные думы — прим.URA.RU), определились с ключевой задачей на 2022 год. Речь идет о борьбе за полное подчинение себе местных элит. В преддверие президентских выборов 2024 года, инсайдеры URA.RU, близкие к региональному правительству, называют это последним рубежом в деле укрепления вертикали власти. «Внешние задачи на ближайшую пятилетку выполнены — губернатор [Югры Наталья Комарова] переизбрана на третий срок, выборы в Госдуму прошли в соответствии с федеральными установками по явке и поддержке партии власти. В окружной Думе единороссы укрепили свои позиции, обеспечив 29 мандатов из 38 возможных. Теперь дело осталось за завинчиванием гаек на местном уровне. Чтобы решения, принимаемые на региональном уровне, не саботировались, а беспрекословно исполнялись органами местного самоуправления», — сообщил инсайдер. Он также уточнил, что этот тренд заложен на федеральном уровне в законопроекте о реформе местного самоуправления, которые уже внесен на рассмотрение в Госдуму. «В новом законе об МСУ у губернаторов появится возможность не только де-факто, но и де-юре увольнять мэров. Кроме того, глав регионов могут наделить полномочиями по назначению мэров без проведения конкурсов, как это происходит сейчас. Ну и еще одним значимым моментом является идея о сокращении количества муниципалитетов. В небольших населенных пунктах перестанут избирать глав и местные совета депутатов», — прокомментировал собеседник URA.RU. Директор «Института современного государственного развития» Дмитрий Солонников считает, что процесс сокращения числа муниципалитетов в РФ будет запущен в ближайшее время, сразу после принятия нового закона о местном самоуправлении. «Его сначала обкатают на уровне Москвы, а затем спустят в регионы, где решения будут применяться исходя из индивидуальных особенностей каждого субъекта федерации», — прокомментировал эксперт. Собеседник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО заявил, что Югру процесс сокращения муниципалитетов также затронет. «Формально, отдельными муниципалитетами сейчас являются поселения, где живет даже меньше тысячи человек. В таких населенных пунктах есть своя администрация, совет депутатов. Раз в пять лет проходят выборы, где избираются мэр и народные избранники. В общей сложности, в Ханты-Мансийском округе свыше 100 МО, а после реформы их станет в 2-3 раза меньше. Управлять небольшими поселениями будут районные мэрии, а местные администрации и представительные органы власти прекратят свое существование», — прогнозирует инсайдер. Директор Института избирательных технологий Евгений Сучков в разговоре с URA.RU объяснил причины происходящих процессов. «Главная проблема муниципальной власти — отсутствие финансирования. Из-за этого местные администрации ничего не могут сделать, а поэтому к ним и соответствующее отношение со стороны населения. Явка на местных выборах никогда не превышала 30%. С этих позиций муниципальная власть не оправдала надежд, которые были на нее возложены», — считает эксперт. Инсайдер URA.RU, близкий к региональному правительству, сообщил, что оптимизация ждет аппараты дум и контрольно-счетных палат. «Подавляющее большинство местных дум в Югре уже сократило число депутатов, которые работают за зарплату — с двух до одного. Сильнее остальных сопротивлялся изменениям Сургут и Нижневартовск. Но после осенних выборов эти изменения все-таки удалось протолкнуть и в крупнейших городах Югры. Следующий этап — сокращение штатов представительных органов власти и КСП. Там такое количество персонала на самом деле не нужно, это просто раздувание штата и неэффективная трата денег», — считает источник. Еще один собеседник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО добавил, что местные думы и контрольно-счетные палаты сами периодически становились драйверами межэлитных конфликтов. «На местах были конфликты между главой города и председателем, которые порой перерастали в открытые. Далее это превращалось уже в политическое противостояние, росло напряжение в среде депутатов. От всего этого происходило усиление оппозиции. Поддержание стабильности и власти зависит от всех — это командная работа, а личные амбиции и политическая незрелость этому мешают. Контрольно-счетные палаты в руках таких людей превращались в оружие борьбы за власть. То есть свои начинали бить своих. Это всегда заканчивается плохо для всей системы, яркий пример, уголовное дело экс-главы Сургута Дмитрия Попова», — уточнил инсайдер. Политические установки получают и югорские мэрии. Главам муниципалитетов рекомендуют сократить штаты, особенно в направлении ЖКХ и строительства. «Речь идет как о самих администрациях, так и подведомственных учреждениях. Мэрам дается установка, чтобы они контролировали все происходящие ключевые процессы у себя на территории. Чтобы эти решения не перекладывались на подчиненных. Поскольку именно главам муниципалитетов необходимо отвечать перед губернатором за все происходящее», — сообщил URA.RU источник, близкий к руководству внутриполитического блока ХМАО. Укрепление вертикали власти происходит и по партийной линии. Источник URA.RU в «Единой России» в Югре рассказал, что после осенних выборов ужесточается партийная дисциплина. «С депутатами от „ЕР“ на этот счет было проговорено, что на момент обсуждения какого-то вопроса можно высказывать разные точки зрения. Но когда позиция уже сформулирована, во время голосования члены „Единой России“ обязаны ее придерживаться. В Югорске, Урае и Пыть-Яхе по итогам осенних выборов в муниципальных думах партии власти не удалось себе сразу обеспечить подавляющее большинство. Но работа с избранными депутатами продолжается до сих пор. Уже есть ряд народных избранников, которые готовы из оппозиционных партий перейти в ЕР», — сообщил собеседник. Политолог Александр Безделов во всех происходящих процессах усматривает снижение роли местного самоуправления. «В Ханты-Мансийском округе всегда было сильное местное самоуправление. Это богатый регион, местные элиты всегда имели свое особое мнение. На этом фоне у них периодически происходили конфликты с региональными властями. Но сейчас вертикаль власти укрепляется. И предстоящие нововведения, безусловно, скажутся на взаимоотношениях округа и муниципалитетов», — поделился своим мнением эксперт с URA.RU.