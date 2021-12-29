29 декабря 2021
28 декабря 2021

Куда в ХМАО запрещено ходить на Новый год из-за пандемии

Актуальный список запретов в условиях коронавирусных ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация игристого вина в энотеке
Ограничения действуют до 31 января 2022 года Фото:

Последним постановлением власти ХМАО продлили часть действующих коронавирусных ограничений, а также ввели новые запреты до 31 января 2022 года. Также были приняты защитные протоколы на период новогодних праздников. В связи с этим URA.RU подготовило актуальный список запретов, которые действуют в регионе во время пандемии.

В ХМАО запрещено:

Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск
В большинство организаций ХМАО запрещено проходить без QR-кода
Фото:
  • Посещать без QR-кода места торговли, заведения общепита, учреждения культуры, спорта. В том числе кинотеатры. Вместе с этим без подтверждения вакцинации или перенесенной болезни запрещено заселяться в гостиницы и другие места для временного проживания.
  • Без QR-кода запрещено посещать спортивные учреждения, ледовые арены, фитнес-клубы, бассейны, организации допобразования, СПА-салоны. Эти же заведения разрешено посещать жителям, которые переболели коронавирусом и имеют этому подтверждение.
  • Запрещено работать организациям, которые не используют мобильное приложение «UGRA-QR» для проверки подлинности QR-кодов (в тех организациях, где наличие QR-кода требуется).
  • Проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе корпоративов.
  • Запрещена работа аниматоров на праздниках и выездных мероприятиях.
  • Запрещено работать детским игровым комнатам и детским развлекательным центрам, развлекательным и досуговым заведениям, в том числе находящимся на территории ТЦ.
  • Запрещено проводить выездные свадебные церемонии. При этом в здании ЗАГСа не должно находится более восьми человек при регистрации брака (включая сотрудника ЗАГСа).
  • В связи с противопожарным режимом запрещено запускать фейерверки в неподготовленных местах.
  • Дети до 14 лет не могут посещать торговые центры без сопровождения взрослых.
  • Провожающие не могут находиться в аэровокзалах ХМАО более 2 часов.
  • Организациям запрещено оказывать услуги по курению кальяна.

В ХМАО разрешено:

Иллюминация. Курган
Уличные мероприятия остаются открытыми для всех жителей региона
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  • Жители ХМАО могут потребовать сотрудников магазинов, торговых точек, а также сотрудников предприятий по оказанию услуг показать свой QR-код.
  • На территории региона разрешено посещать отделения МФЦ, аптеки, магазины, которые продают продукты и товары первой необходимости без QR-кода
  • Без QR-кода разрешено посещать мероприятия, организованные на открытом воздухе.
  • Разрешено проведение спектаклей и концертов в закрытых залах, с наполняемостью до 50%. Работают театры, музеи, галереи и библиотекам. В них допускаются совершеннолетние жители региона по QR-коду или имеющие отрицательный результат ПЦР-теста.
  • Власти ХМАО разрешили проводить соревнования только межрегионального, всероссийского и международного уровня. При наполняемости зрительного зала не более чем на 50%.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО приняли защитные протоколы против завоза нового штамма коронавируса «Омикрон». В большинстве своем новые правила коснулись иностранных граждан и прибывших из-за границы жителей региона.

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Последним постановлением власти ХМАО продлили часть действующих коронавирусных ограничений, а также ввели новые запреты до 31 января 2022 года. Также были приняты защитные протоколы на период новогодних праздников. В связи с этим URA.RU подготовило актуальный список запретов, которые действуют в регионе во время пандемии. В ХМАО запрещено: В ХМАО разрешено: Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО приняли защитные протоколы против завоза нового штамма коронавируса «Омикрон». В большинстве своем новые правила коснулись иностранных граждан и прибывших из-за границы жителей региона.
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