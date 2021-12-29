Куда в ХМАО запрещено ходить на Новый год из-за пандемии

Ограничения действуют до 31 января 2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Последним постановлением власти ХМАО продлили часть действующих коронавирусных ограничений, а также ввели новые запреты до 31 января 2022 года. Также были приняты защитные протоколы на период новогодних праздников. В связи с этим URA.RU подготовило актуальный список запретов, которые действуют в регионе во время пандемии.

В ХМАО запрещено:

В большинство организаций ХМАО запрещено проходить без QR-кода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Посещать без QR-кода места торговли, заведения общепита, учреждения культуры, спорта. В том числе кинотеатры. Вместе с этим без подтверждения вакцинации или перенесенной болезни запрещено заселяться в гостиницы и другие места для временного проживания.

Без QR-кода запрещено посещать спортивные учреждения, ледовые арены, фитнес-клубы, бассейны, организации допобразования, СПА-салоны. Эти же заведения разрешено посещать жителям, которые переболели коронавирусом и имеют этому подтверждение.

Запрещено работать организациям, которые не используют мобильное приложение «UGRA-QR» для проверки подлинности QR-кодов (в тех организациях, где наличие QR-кода требуется).

Проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе корпоративов.

Запрещена работа аниматоров на праздниках и выездных мероприятиях.

Запрещено работать детским игровым комнатам и детским развлекательным центрам, развлекательным и досуговым заведениям, в том числе находящимся на территории ТЦ.

Запрещено проводить выездные свадебные церемонии. При этом в здании ЗАГСа не должно находится более восьми человек при регистрации брака (включая сотрудника ЗАГСа).

В связи с противопожарным режимом запрещено запускать фейерверки в неподготовленных местах.

Дети до 14 лет не могут посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

Провожающие не могут находиться в аэровокзалах ХМАО более 2 часов.

Организациям запрещено оказывать услуги по курению кальяна.

В ХМАО разрешено:

Уличные мероприятия остаются открытыми для всех жителей региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители ХМАО могут потребовать сотрудников магазинов, торговых точек, а также сотрудников предприятий по оказанию услуг показать свой QR-код.

На территории региона разрешено посещать отделения МФЦ, аптеки, магазины, которые продают продукты и товары первой необходимости без QR-кода

Без QR-кода разрешено посещать мероприятия, организованные на открытом воздухе.

Разрешено проведение спектаклей и концертов в закрытых залах, с наполняемостью до 50%. Работают театры, музеи, галереи и библиотекам. В них допускаются совершеннолетние жители региона по QR-коду или имеющие отрицательный результат ПЦР-теста.

Власти ХМАО разрешили проводить соревнования только межрегионального, всероссийского и международного уровня. При наполняемости зрительного зала не более чем на 50%.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО приняли защитные протоколы против завоза нового штамма коронавируса «Омикрон». В большинстве своем новые правила коснулись иностранных граждан и прибывших из-за границы жителей региона.