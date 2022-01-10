Мэрия Екатеринбурга предложила усилить российских губернаторов

У чиновников есть яркий пример, как это поможет мегаполисам

10 января 2022 в 20:46 Размер текста - 17 +

Если у губернаторов будет больше полномочий, масштабные проекты смогут реализовывать быстрее Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Екатеринбурга готовят поправки в федеральный закон о памятниках, предполагающие расширение полномочий губернаторов в этой сфере. По мнению чиновников, действующие правила мешают амбициозным проектам, развитию крупных городов, и яркий тому пример — проволочка с парком, который готовы преобразить екатеринбургские миллиардеры. Депутат, который пролоббирует идею в Госдуме, уже найден. Предложения мэрии отражены в докладе, который губернатору Евгению Куйвашеву презентовали на закрытом совещании в Ирбите прошлой осенью. Материалами с агентством поделился собеседник в региональном кабмине. В Екатеринбурге сейчас 851 ОКН различного уровня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В них говорится, что сейчас объектами культурного наследия (ОКН) — и регионального, и федерального уровней — распоряжается Москва. В частности, Минкульт РФ принимает решения о перемещении памятников, а правительство РФ — об исключении объектов культурного наследия из соответствующих реестров. И это существенно затягивает сроки, отмечают в мэрии. «Например, когда перед чемпионатом мира по футболу-2018 мы пробивали улицу Татищева, года два потратили, чтобы перенести старинный дом с ул. Татищева, 57 на ул. Синяева, 58», — рассказал источник в мэрии. Текущее положение дел мешает оперативно реализовывать такие проекты, как парк у КРК «Уралец», считают власти Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Другой — более резонансный — кейс связан с актуальным проектом. В августе стало известно, что меценаты Игорь Алтушкин (глава «Русской медной компании»), Андрей Козицын (совладелец УГМК) и Андрей Симановский (владелец «Сима-ленда»), учредители «Фонда святой Екатерины», готовы профинансировать создание к 2023 году, 300-летию уральской столицы, парка возле КРК «Уралец». По масштабу он был бы круче, чем знаменитый парк Галицкого в Краснодаре и стал бы новой достопримечательностью Екатеринбурга, обсуждали тогда. Но на территории (ул. Большакова, 84Б, 82Б и 86) располагается ОКН регионального значения «Комплекс брусковых коттеджей» — несколько старинных деревянных построек, одна из которых сгорела еще в 2000-х. «По документам этот домик там до сих пор стоит. Чтобы исключить его из реестра, нужна подпись [премьер-министра РФ Михаила] Мишустина. А рядом с оставшимися домами действует охранная зона. И для начала большого благоустройства необходимо этот ОКН переносить на другое место. Разного рода согласования просто съедают время», — объяснил один из собеседников во власти (в самом фонде от комментариев пока воздерживаются). Новость по теме Екатеринбург станет образцом сохранения культуры для всей России «Поэтому предлагается передать полномочия по перемещению ОКН регионального и местного значения на региональный уровень (чтобы такие решения принимались за подписью губернатора — прим. URA.RU). А полномочия по исключению ОКН регионального и местного значения на уровень регионов или Минкультуры РФ», — описал суть инициативы тот же инсайдер. Куйвашев мэрию поддержал и поручил создать рабочую группу «По разработке предложений по внесению изменений в федеральный закон №73-ФЗ „Об объектах культурного наследия“». Ведь для него это было уже второе подобное обсуждение за год. В 2020-м «Фонд святой Екатерины» объявил о намерении реконструировать заброшенную больницу в Зеленой роще, которая являлась памятником (это мешало ремонту). Чтобы ускорить снятие со здания этого статуса, в июле 2021-го Куйвашев обратился к Мишустину с просьбой. Вопрос закрыли в октябре. Старинные дома на ул. Большакова мэрия планирует перенести на другое место с сохранением облика Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По слухам, продвигать инициативу с поправками, на которую, вероятно, уйдут годы, вызвался председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, депутат от Свердловской области Павел Крашенинников. Дозвониться до него к моменту публикации не удалось. Вице-мэр Екатеринбурга по строительству, зампредседателя рабочей группы Рустам Галямов в разговоре с URA.RU подтвердил, что «серый дом» готовит изменения в закон. «Считаем, что это важно не только для нашего города и региона, но и всей России», — сказал он. И это не единственное предложение мэрии, добавил Галямов. «В частности, для более активного привлечения инвесторов мы считаем необходимым внести изменения в 178-й и 159-й федеральные законы, чтобы у добросовестных арендаторов, которые занимают помещения в зданиях-памятниках, было преимущественное право их выкупа. Тогда они будут заинтересованы сохранять ОКН в должном виде, вкладываться в них», — рассказал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти Екатеринбурга готовят поправки в федеральный закон о памятниках, предполагающие расширение полномочий губернаторов в этой сфере. По мнению чиновников, действующие правила мешают амбициозным проектам, развитию крупных городов, и яркий тому пример — проволочка с парком, который готовы преобразить екатеринбургские миллиардеры. Депутат, который пролоббирует идею в Госдуме, уже найден. Предложения мэрии отражены в докладе, который губернатору Евгению Куйвашеву презентовали на закрытом совещании в Ирбите прошлой осенью. Материалами с агентством поделился собеседник в региональном кабмине. В них говорится, что сейчас объектами культурного наследия (ОКН) — и регионального, и федерального уровней — распоряжается Москва. В частности, Минкульт РФ принимает решения о перемещении памятников, а правительство РФ — об исключении объектов культурного наследия из соответствующих реестров. И это существенно затягивает сроки, отмечают в мэрии. «Например, когда перед чемпионатом мира по футболу-2018 мы пробивали улицу Татищева, года два потратили, чтобы перенести старинный дом с ул. Татищева, 57 на ул. Синяева, 58», — рассказал источник в мэрии. Другой — более резонансный — кейс связан с актуальным проектом. В августе стало известно, что меценаты Игорь Алтушкин (глава «Русской медной компании»), Андрей Козицын (совладелец УГМК) и Андрей Симановский (владелец «Сима-ленда»), учредители «Фонда святой Екатерины», готовы профинансировать создание к 2023 году, 300-летию уральской столицы, парка возле КРК «Уралец». По масштабу он был бы круче, чем знаменитый парк Галицкого в Краснодаре и стал бы новой достопримечательностью Екатеринбурга, обсуждали тогда. Но на территории (ул. Большакова, 84Б, 82Б и 86) располагается ОКН регионального значения «Комплекс брусковых коттеджей» — несколько старинных деревянных построек, одна из которых сгорела еще в 2000-х. «По документам этот домик там до сих пор стоит. Чтобы исключить его из реестра, нужна подпись [премьер-министра РФ Михаила] Мишустина. А рядом с оставшимися домами действует охранная зона. И для начала большого благоустройства необходимо этот ОКН переносить на другое место. Разного рода согласования просто съедают время», — объяснил один из собеседников во власти (в самом фонде от комментариев пока воздерживаются). «Поэтому предлагается передать полномочия по перемещению ОКН регионального и местного значения на региональный уровень (чтобы такие решения принимались за подписью губернатора — прим. URA.RU). А полномочия по исключению ОКН регионального и местного значения на уровень регионов или Минкультуры РФ», — описал суть инициативы тот же инсайдер. Куйвашев мэрию поддержал и поручил создать рабочую группу «По разработке предложений по внесению изменений в федеральный закон №73-ФЗ „Об объектах культурного наследия“». Ведь для него это было уже второе подобное обсуждение за год. В 2020-м «Фонд святой Екатерины» объявил о намерении реконструировать заброшенную больницу в Зеленой роще, которая являлась памятником (это мешало ремонту). Чтобы ускорить снятие со здания этого статуса, в июле 2021-го Куйвашев обратился к Мишустину с просьбой. Вопрос закрыли в октябре. По слухам, продвигать инициативу с поправками, на которую, вероятно, уйдут годы, вызвался председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, депутат от Свердловской области Павел Крашенинников. Дозвониться до него к моменту публикации не удалось. Вице-мэр Екатеринбурга по строительству, зампредседателя рабочей группы Рустам Галямов в разговоре с URA.RU подтвердил, что «серый дом» готовит изменения в закон. «Считаем, что это важно не только для нашего города и региона, но и всей России», — сказал он. И это не единственное предложение мэрии, добавил Галямов. «В частности, для более активного привлечения инвесторов мы считаем необходимым внести изменения в 178-й и 159-й федеральные законы, чтобы у добросовестных арендаторов, которые занимают помещения в зданиях-памятниках, было преимущественное право их выкупа. Тогда они будут заинтересованы сохранять ОКН в должном виде, вкладываться в них», — рассказал он.