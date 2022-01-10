Мэрия Екатеринбурга предложила усилить российских губернаторов

Власти Екатеринбурга готовят поправки в федеральный закон о памятниках, предполагающие расширение полномочий губернаторов в этой сфере. По мнению чиновников, действующие правила мешают амбициозным проектам, развитию крупных городов, и яркий тому пример — проволочка с парком, который готовы преобразить екатеринбургские миллиардеры. Депутат, который пролоббирует идею в Госдуме, уже найден.
Предложения мэрии отражены в докладе, который губернатору Евгению Куйвашеву презентовали на закрытом совещании в Ирбите прошлой осенью. Материалами с агентством поделился собеседник в региональном кабмине.
В них говорится, что сейчас объектами культурного наследия (ОКН) — и регионального, и федерального уровней — распоряжается Москва. В частности, Минкульт РФ принимает решения о перемещении памятников, а правительство РФ — об исключении объектов культурного наследия из соответствующих реестров. И это существенно затягивает сроки, отмечают в мэрии.
«Например, когда перед чемпионатом мира по футболу-2018 мы пробивали улицу Татищева, года два потратили, чтобы перенести старинный дом с ул. Татищева, 57 на ул. Синяева, 58», — рассказал источник в мэрии.
Текущее положение дел мешает оперативно реализовывать такие проекты, как парк у КРК «Уралец», считают власти
Другой — более резонансный — кейс связан с актуальным проектом. В августе стало известно, что меценаты Игорь Алтушкин (глава «Русской медной компании»), Андрей Козицын (совладелец УГМК) и Андрей Симановский (владелец «Сима-ленда»), учредители «Фонда святой Екатерины», готовы профинансировать создание к 2023 году, 300-летию уральской столицы, парка возле КРК «Уралец». По масштабу он был бы круче, чем знаменитый парк Галицкого в Краснодаре и стал бы новой достопримечательностью Екатеринбурга, обсуждали тогда.
Но на территории (ул. Большакова, 84Б, 82Б и 86) располагается ОКН регионального значения «Комплекс брусковых коттеджей» — несколько старинных деревянных построек, одна из которых сгорела еще в 2000-х. «По документам этот домик там до сих пор стоит. Чтобы исключить его из реестра, нужна подпись [премьер-министра РФ Михаила] Мишустина. А рядом с оставшимися домами действует охранная зона. И для начала большого благоустройства необходимо этот ОКН переносить на другое место. Разного рода согласования просто съедают время», — объяснил один из собеседников во власти (в самом фонде от комментариев пока воздерживаются).
«Поэтому предлагается передать полномочия по перемещению ОКН регионального и местного значения на региональный уровень (чтобы такие решения принимались за подписью губернатора — прим. URA.RU). А полномочия по исключению ОКН регионального и местного значения на уровень регионов или Минкультуры РФ», — описал суть инициативы тот же инсайдер.
Куйвашев мэрию поддержал и поручил создать рабочую группу «По разработке предложений по внесению изменений в федеральный закон №73-ФЗ „Об объектах культурного наследия“». Ведь для него это было уже второе подобное обсуждение за год. В 2020-м «Фонд святой Екатерины» объявил о намерении реконструировать заброшенную больницу в Зеленой роще, которая являлась памятником (это мешало ремонту). Чтобы ускорить снятие со здания этого статуса, в июле 2021-го Куйвашев обратился к Мишустину с просьбой. Вопрос закрыли в октябре.
Старинные дома на ул. Большакова мэрия планирует перенести на другое место с сохранением облика
По слухам, продвигать инициативу с поправками, на которую, вероятно, уйдут годы, вызвался председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, депутат от Свердловской области Павел Крашенинников. Дозвониться до него к моменту публикации не удалось.
Вице-мэр Екатеринбурга по строительству, зампредседателя рабочей группы Рустам Галямов в разговоре с URA.RU подтвердил, что «серый дом» готовит изменения в закон. «Считаем, что это важно не только для нашего города и региона, но и всей России», — сказал он. И это не единственное предложение мэрии, добавил Галямов.
«В частности, для более активного привлечения инвесторов мы считаем необходимым внести изменения в 178-й и 159-й федеральные законы, чтобы у добросовестных арендаторов, которые занимают помещения в зданиях-памятниках, было преимущественное право их выкупа. Тогда они будут заинтересованы сохранять ОКН в должном виде, вкладываться в них», — рассказал он.
Власти Екатеринбурга готовят поправки в федеральный закон о памятниках, предполагающие расширение полномочий губернаторов в этой сфере. По мнению чиновников, действующие правила мешают амбициозным проектам, развитию крупных городов, и яркий тому пример — проволочка с парком, который готовы преобразить екатеринбургские миллиардеры. Депутат, который пролоббирует идею в Госдуме, уже найден. Предложения мэрии отражены в докладе, который губернатору Евгению Куйвашеву презентовали на закрытом совещании в Ирбите прошлой осенью. Материалами с агентством поделился собеседник в региональном кабмине. В них говорится, что сейчас объектами культурного наследия (ОКН) — и регионального, и федерального уровней — распоряжается Москва. В частности, Минкульт РФ принимает решения о перемещении памятников, а правительство РФ — об исключении объектов культурного наследия из соответствующих реестров. И это существенно затягивает сроки, отмечают в мэрии. «Например, когда перед чемпионатом мира по футболу-2018 мы пробивали улицу Татищева, года два потратили, чтобы перенести старинный дом с ул. Татищева, 57 на ул. Синяева, 58», — рассказал источник в мэрии. Другой — более резонансный — кейс связан с актуальным проектом. В августе стало известно, что меценаты Игорь Алтушкин (глава «Русской медной компании»), Андрей Козицын (совладелец УГМК) и Андрей Симановский (владелец «Сима-ленда»), учредители «Фонда святой Екатерины», готовы профинансировать создание к 2023 году, 300-летию уральской столицы, парка возле КРК «Уралец». По масштабу он был бы круче, чем знаменитый парк Галицкого в Краснодаре и стал бы новой достопримечательностью Екатеринбурга, обсуждали тогда. Но на территории (ул. Большакова, 84Б, 82Б и 86) располагается ОКН регионального значения «Комплекс брусковых коттеджей» — несколько старинных деревянных построек, одна из которых сгорела еще в 2000-х. «По документам этот домик там до сих пор стоит. Чтобы исключить его из реестра, нужна подпись [премьер-министра РФ Михаила] Мишустина. А рядом с оставшимися домами действует охранная зона. И для начала большого благоустройства необходимо этот ОКН переносить на другое место. Разного рода согласования просто съедают время», — объяснил один из собеседников во власти (в самом фонде от комментариев пока воздерживаются). «Поэтому предлагается передать полномочия по перемещению ОКН регионального и местного значения на региональный уровень (чтобы такие решения принимались за подписью губернатора — прим. URA.RU). А полномочия по исключению ОКН регионального и местного значения на уровень регионов или Минкультуры РФ», — описал суть инициативы тот же инсайдер. Куйвашев мэрию поддержал и поручил создать рабочую группу «По разработке предложений по внесению изменений в федеральный закон №73-ФЗ „Об объектах культурного наследия“». Ведь для него это было уже второе подобное обсуждение за год. В 2020-м «Фонд святой Екатерины» объявил о намерении реконструировать заброшенную больницу в Зеленой роще, которая являлась памятником (это мешало ремонту). Чтобы ускорить снятие со здания этого статуса, в июле 2021-го Куйвашев обратился к Мишустину с просьбой. Вопрос закрыли в октябре. По слухам, продвигать инициативу с поправками, на которую, вероятно, уйдут годы, вызвался председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, депутат от Свердловской области Павел Крашенинников. Дозвониться до него к моменту публикации не удалось. Вице-мэр Екатеринбурга по строительству, зампредседателя рабочей группы Рустам Галямов в разговоре с URA.RU подтвердил, что «серый дом» готовит изменения в закон. «Считаем, что это важно не только для нашего города и региона, но и всей России», — сказал он. И это не единственное предложение мэрии, добавил Галямов. «В частности, для более активного привлечения инвесторов мы считаем необходимым внести изменения в 178-й и 159-й федеральные законы, чтобы у добросовестных арендаторов, которые занимают помещения в зданиях-памятниках, было преимущественное право их выкупа. Тогда они будут заинтересованы сохранять ОКН в должном виде, вкладываться в них», — рассказал он.