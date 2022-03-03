03 марта 2022

Афиша Перми: самые крутые события города 4 — 8 марта

Что посмотреть, послушать, а где чему-нибудь научиться в ближайшие выходные. QR-кодов нет!

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный прогон балета
Театры объявили о скидках на март Фото:
статья из сюжета
Нескучная афиша от URA.RU

После рабочей недели жизнь в Перми не останавливается. В праздничные выходные можно посетить массу мероприятий, где отдохнуть от офиса и даже научиться чему-то новому. Афиша на 4—8 марта в обзоре URA.RU.

Театр

Историю Ромео и Джульетты на пермской сцене представят артисты из Петербурга

Прекрасным подарком на главный праздник месяца станет поход в Оперный театр на «Ромео и Джульетту» в исполнении Санкт-Петербургского театра балета им. П. И. Чайковского. Показы при участии звезд балета — Фаруха Рузиматова в партии Тибальда и Анастасии Горячевой в партии Джульетты пройдут 7 и 8 марта.

Театр-Театр с 4 по 8 марта предлагает отвлечься от мировых новостей на мюзиклах «Алые паруса» и «Винил». Для кого-то будет ценным погрузиться в актуальный контекст оперы «Антигона» или пластической драмы «Мы».

Кстати оба театра в марте запустили программы беспрецедентных скидок!

Пермский ТЮЗ приглашает зрителей в субботу на спектакль «Синий платочек» о любви во время войны, а в воскресенье и понедельник погрузиться в Алисы в стране чудес в постановке режиссера из Великобритании Майкла Ханта.

«Премьера! Рассвет» — спектакль рассуждение о банальности зла, созданный по далеким мотивам Николая Гоголя представляет камерный театр «Новая драма». Показы пройдут в Городском дворце творчества юных 4 и 5 марта.

Концерт

Концерт хора Parma Voices состоится 5 марта в частной филармонии «Триумф». Новая программа, Sacrum convivium («Священная трапеза»), навеяна темой Великого поста. Хор споет о таинствах, трагедии, утешении и очищении. «Будет красиво, драйвово и местами страшно», — обещает художественный руководитель Parma Voices Евгений Воробьев.

Ансамбль солистов «Квартет Каравай» Пермской краевой филармонии обещает хорошее настроение всем посетителям одноименного концерта, который состоится 6 марта в Органном зале.

Выставка

Работы Франсиско Гойя и Пабло Пикассо ждут в ЦВЗ
Пресс-служба ЦВЗ

Выставка «Песок и кровь» Франсиско Гойя и Пабло Пикассо открылась в Центральном выставочном зале. Экспозиция представляет работы двух великих испанских художников, посвященные удивительной испанской традиции и пленительному искусству корриды. «Более 130 офортов и литографий Гойи и Пикассо — двух ярких сыновей своей родины и ее традиций, раскрывают нам в XXI веке удивительный мир культа быка и корриды, где властвуют азарт и риск, свет и тени, эмоции и страсти, победа и поражение, погоня за жизнью и всегда остающиеся на арене ПЕСОК И КРОВЬ…» — рассказывают в ЦВЗ.

Самую первую открытку с видом Перми можно будет увидеть на необычной выставке, которая открывается 7 марта в Горьковской библиотеке. На ней покажут не только старейшие открытки, сама экспозиция расскажет историю развития «открыточного бизнеса».

Сразу две выставки открылись в марте в Доме Мешкова. Российский этнографический музей (Санкт-Петербург) представляет здесь комплексы женских украшений русских, украинцев, белорусов, молдаван, народов Северо-Запада России, Прибалтики, Поволжья, Сибири, Кавказа, Средней Азии и Казахстана. А Пермский краеведческий музей достал из фондов украшения и аксессуары XIX—XX веков. Некоторые из них демонстрируются впервые.

Мастер-класс

Создать собственную вазу с изображением весеннего леса научат 5 марта в Пермской художественной галерее. Здесь пройдет мастер-класс по керамике для взрослых и детей с художником Эленой Гарсиа.

Празднование Масленицы. Пермь
На масленицу всех ждут в Хохловке
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

На свежем воздухе

На масленичные гуляния в это воскресенье приглашает архитектурный музей под открытым небом «Хохловка». Организаторы обещают вдоволь как традиционных событий, так и совершенно новых и неожиданных сюрпризов. Ярмарка с Петрушкой, мастер-классы по изготовлению масок, традиционных масленичных кукол и лубочных картинок, взятие снежной крепости, потешные бои и игры на силу и ловкость — все это и не только ждет гостей музея.

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После рабочей недели жизнь в Перми не останавливается. В праздничные выходные можно посетить массу мероприятий, где отдохнуть от офиса и даже научиться чему-то новому. Афиша на 4—8 марта в обзоре URA.RU. Театр Прекрасным подарком на главный праздник месяца станет поход в Оперный театр на «Ромео и Джульетту» в исполнении Санкт-Петербургского театра балета им. П. И. Чайковского. Показы при участии звезд балета — Фаруха Рузиматова в партии Тибальда и Анастасии Горячевой в партии Джульетты пройдут 7 и 8 марта. Театр-Театр с 4 по 8 марта предлагает отвлечься от мировых новостей на мюзиклах «Алые паруса» и «Винил». Для кого-то будет ценным погрузиться в актуальный контекст оперы «Антигона» или пластической драмы «Мы». Кстати оба театра в марте запустили программы беспрецедентных скидок! Пермский ТЮЗ приглашает зрителей в субботу на спектакль «Синий платочек» о любви во время войны, а в воскресенье и понедельник погрузиться в Алисы в стране чудес в постановке режиссера из Великобритании Майкла Ханта. «Премьера! Рассвет» — спектакль рассуждение о банальности зла, созданный по далеким мотивам Николая Гоголя представляет камерный театр «Новая драма». Показы пройдут в Городском дворце творчества юных 4 и 5 марта. Концерт Концерт хора Parma Voices состоится 5 марта в частной филармонии «Триумф». Новая программа, Sacrum convivium («Священная трапеза»), навеяна темой Великого поста. Хор споет о таинствах, трагедии, утешении и очищении. «Будет красиво, драйвово и местами страшно», — обещает художественный руководитель Parma Voices Евгений Воробьев. Ансамбль солистов «Квартет Каравай» Пермской краевой филармонии обещает хорошее настроение всем посетителям одноименного концерта, который состоится 6 марта в Органном зале. Выставка Выставка «Песок и кровь» Франсиско Гойя и Пабло Пикассо открылась в Центральном выставочном зале. Экспозиция представляет работы двух великих испанских художников, посвященные удивительной испанской традиции и пленительному искусству корриды. «Более 130 офортов и литографий Гойи и Пикассо — двух ярких сыновей своей родины и ее традиций, раскрывают нам в XXI веке удивительный мир культа быка и корриды, где властвуют азарт и риск, свет и тени, эмоции и страсти, победа и поражение, погоня за жизнью и всегда остающиеся на арене ПЕСОК И КРОВЬ…» — рассказывают в ЦВЗ. Самую первую открытку с видом Перми можно будет увидеть на необычной выставке, которая открывается 7 марта в Горьковской библиотеке. На ней покажут не только старейшие открытки, сама экспозиция расскажет историю развития «открыточного бизнеса». Сразу две выставки открылись в марте в Доме Мешкова. Российский этнографический музей (Санкт-Петербург) представляет здесь комплексы женских украшений русских, украинцев, белорусов, молдаван, народов Северо-Запада России, Прибалтики, Поволжья, Сибири, Кавказа, Средней Азии и Казахстана. А Пермский краеведческий музей достал из фондов украшения и аксессуары XIX—XX веков. Некоторые из них демонстрируются впервые. Мастер-класс Создать собственную вазу с изображением весеннего леса научат 5 марта в Пермской художественной галерее. Здесь пройдет мастер-класс по керамике для взрослых и детей с художником Эленой Гарсиа. На свежем воздухе На масленичные гуляния в это воскресенье приглашает архитектурный музей под открытым небом «Хохловка». Организаторы обещают вдоволь как традиционных событий, так и совершенно новых и неожиданных сюрпризов. Ярмарка с Петрушкой, мастер-классы по изготовлению масок, традиционных масленичных кукол и лубочных картинок, взятие снежной крепости, потешные бои и игры на силу и ловкость — все это и не только ждет гостей музея.
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