Свердловский режиссер рассказал о съемках фильма о Екатеринбурге

Евгений Григорьев — о том, как сами жители будут снимать фильм о любимом городе

30 апреля 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Креативный продюсер Свердловской киностудии Евгений Григорьев является автором проекта «Код города» Фото: Свердловская киностудия Любой житель уральской столицы сможет снять свою новеллу, которая войдет в киноальманах к 300-летию Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал автор кроссмедийного проекта «Кода города», в рамках которого пройдет творческая кинолаборатория, — Евгений Григорьев, режиссер и креативный продюсер Свердловской киностудии. Мы поговорили с ним о том, как простому человеку примерить на себя роль режиссера, почему проект важен для самоидентификации уральцев и есть ли у участников шанс попасть в большое кино. Проект «Код города» уже снимали в Ростове-на-Дону и Первоуральске Фото: Свердловская киностудия — Первый фильм Свердловской киностудии про Екатеринбург будет снят в рамках творческой лаборатории «Код города». Сейчас вы в поисках «сталкеров» — тех, кто будет снимать кино о Екатеринбурге. В чем вы видите ценность этого проекта? — В чем прелесть «Кода города»? Люди, которые еще вчера думали, что они ничего не умеют в кино, через полгода смогут показать свою новеллу в составе альманаха. Мы проводили подобный проект в Первоуральске и Ростове-на-Дону. Фильм «Напротив левого берега», который мы сделали с жителями Ростова, получил около 20 призов различных кинофестивалей. То есть люди без навыков в кинопроизводстве создали фильм с высокой кинематографической ценностью. Что еще важно в этом проекте. Это фильм о жителях Екатеринбурга и о значимых для каждого либо, наоборот, малоизвестных местах. Когда зрители видят снятые с искренней любовью истории, они думают про себя и свой город. Все хотят осознать себя во времени и пространстве: почему я живу здесь, что это место для меня значит, почему я это место люблю, что я люблю, что я хочу здесь улучшить. Если у нас получится достичь такой идентификации, то с этим фильмом все будет хорошо. — Сколько человек вы планируете набрать для творческой кинолаборатории и сколько этапов отбора придется пройти каждому участнику? — Мы набираем 18 человек, и этапы довольно просты: сначала соберем анкеты, затем будут собеседования. В процессе отбора мы будем смотреть на истории, которые люди хотят рассказать, и на навыки будущих «сталкеров». Нам нужно найти тех людей, с которыми нам предстоит прожить непростой, но очень увлекательный съемочный период. У «сталкеров» будет возможность не только рассказать свою историю, но и попробовать себя в совершенно разных кинопрофессиях: они будут и режиссерами, и операторами, и сценаристами. Евгений Григорьев был режиссером в двух других проекта «Кода города» Фото: Свердловская киностудия — Как вообще будет строиться творческая лаборатория? — Лаборатория будет состоять из блоков, будет несколько сессий по 5-9 дней. Все это время по 12 часов в день участники будут заниматься только кодом Екатеринбурга. Сначала будет разработка замысла, затем сценарная работа, выполнение учебных заданий. Никакой уникальной технологии тут нет. — Вы заявляете, что нужно будет работать на проекте по 12 часов. Но по условиям отбора «сталкеры» — это люди не из мира кино, наверняка у них будут другие дела. Будут ли прощаться пропуски занятий? — Надо понимать, что сделка очень серьезная. «Сталкер» проходит бесплатную образовательную программу и получает возможность снять свой фильм, но взамен мы требуем полного включения в рабочий процесс. Мы планируем отобрать 18 человек. Почему группа такая большая? Потому что очень часто до финала доходят не все, многие не выдерживают такого темпа. Кто-то понимает, что ему неинтересно, кто-то — что у него нет времени и возможностей продолжать участие в проекте. Поэтому мы стараемся отбирать «сталкеров» так, чтобы в дальнейшем минимизировать количество «отчисленных». Не знаю, как будет в этот раз, но раньше, если человек пропускал два занятия, мы переставали с ним заниматься. Никто не будет никого заставлять что-то делать. У наших «сталкеров» должны быть желание, воля, страсть и талант. — Участники «Кода города» будут заниматься съемками самостоятельно. Значит ли это, что у них не будет никаких наставников? — Со «сталкерами» будут работать режиссер-постановщик, драматург, режиссер монтажа, продюсер, оператор. Профессиональная съемочная группа будет формировать другие, непрофессиональные группы, которые снимут новеллы о Екатеринбурге. Сами же опытные кинематографисты ничего о коде города снимать не будут: их задача наблюдать за наблюдающими. Фильмом о Екатеринбурге займутся 18 человек Фото: Свердловская киностудия — Помимо профессиональной команды, наблюдающей со стороны, будет ли у «Кода города» единый руководитель? — У проекта будет режиссер-постановщик, и по нашему замыслу этот человек не должен быть как-то связан с Екатеринбургом. Поэтому ни я, ни Володя Головнев (режиссер — прим. ред.) не можем быть режиссерами-постановщиками на этом проекте, ведь у нас есть собственный код города Екатеринбурга, а нам нужен режиссер — чистый лист. Такого режиссера мы уже нашли, сейчас подписываем контракт. После официальной процедуры сможем раскрыть имя. Также уже утверждены режиссер монтажа, сценарист и оператор: собралась очень достойная команда. — Помимо того что «сталкеры» реализуют себя в творчестве и покажут Екатеринбург с нового ракурса, принесет ли это им практическую пользу? Смогут ли они в дальнейшем закрепиться в киноиндустрии? — Скажу, что эффект от этой лаборатории довольно практический. Мой помощник на Свердловской киностудии Маша Козлова — выпускница «Кода города» в Первоуральске. Она уже сняла одну картину, сейчас собирается снимать вторую. Еще один выпускник той лаборатории, Андрей Ветошкин, стал оператором. Он пробовал себя, как и все «сталкеры», и в роли режиссера, и в роли сценариста, но лучше всего у него получалось снимать. В нашей картине «Подельники» (игровой дебют Григорьева, вышел во всероссийский прокат 14 апреля — прим. ред.) Андрей снял все сцены наблюдения через бинокль. Есть Аня Рыбакова, которая тоже была в «Коде города» в Первоуральске. Она стала блестящим режиссером монтажа, и мы с ней сделали потом не одну работу. Важно, что лучшие замыслы авторов Свердловская киностудия в 2023 году будет продюсировать в качестве самостоятельных короткометражных фильмов. Среди прочих задач у нас также есть задача найти и раскрыть новые имена в современном кинематографе. — Будет ли «Код города» походить на то, что вы снимали в Ростове-на-Дону и Первоуральске? — Сейчас говорить о финальном продукте довольно опрометчиво. Документальное кино — один из самых высоко рискованных видов деятельности. Это сродни фундаментальной науке: никто не гарантирует результат исследования. Но, конечно, это будут разные фильмы, потому что будет другой режиссер, другие люди, другие истории и город — другой. Ничего не бойтесь, не сомневайтесь: подавайте заявку в проект. Это уникальный опыт, который невозможно получить ни на онлайн-курсах, ни на заочных формах обучения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Любой житель уральской столицы сможет снять свою новеллу, которая войдет в киноальманах к 300-летию Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал автор кроссмедийного проекта «Кода города», в рамках которого пройдет творческая кинолаборатория, — Евгений Григорьев, режиссер и креативный продюсер Свердловской киностудии. Мы поговорили с ним о том, как простому человеку примерить на себя роль режиссера, почему проект важен для самоидентификации уральцев и есть ли у участников шанс попасть в большое кино. — Первый фильм Свердловской киностудии про Екатеринбург будет снят в рамках творческой лаборатории «Код города». Сейчас вы в поисках «сталкеров» — тех, кто будет снимать кино о Екатеринбурге. В чем вы видите ценность этого проекта? — В чем прелесть «Кода города»? Люди, которые еще вчера думали, что они ничего не умеют в кино, через полгода смогут показать свою новеллу в составе альманаха. Мы проводили подобный проект в Первоуральске и Ростове-на-Дону. Фильм «Напротив левого берега», который мы сделали с жителями Ростова, получил около 20 призов различных кинофестивалей. То есть люди без навыков в кинопроизводстве создали фильм с высокой кинематографической ценностью. Что еще важно в этом проекте. Это фильм о жителях Екатеринбурга и о значимых для каждого либо, наоборот, малоизвестных местах. Когда зрители видят снятые с искренней любовью истории, они думают про себя и свой город. Все хотят осознать себя во времени и пространстве: почему я живу здесь, что это место для меня значит, почему я это место люблю, что я люблю, что я хочу здесь улучшить. Если у нас получится достичь такой идентификации, то с этим фильмом все будет хорошо. — Сколько человек вы планируете набрать для творческой кинолаборатории и сколько этапов отбора придется пройти каждому участнику? — Мы набираем 18 человек, и этапы довольно просты: сначала соберем анкеты, затем будут собеседования. В процессе отбора мы будем смотреть на истории, которые люди хотят рассказать, и на навыки будущих «сталкеров». Нам нужно найти тех людей, с которыми нам предстоит прожить непростой, но очень увлекательный съемочный период. У «сталкеров» будет возможность не только рассказать свою историю, но и попробовать себя в совершенно разных кинопрофессиях: они будут и режиссерами, и операторами, и сценаристами. — Как вообще будет строиться творческая лаборатория? — Лаборатория будет состоять из блоков, будет несколько сессий по 5-9 дней. Все это время по 12 часов в день участники будут заниматься только кодом Екатеринбурга. Сначала будет разработка замысла, затем сценарная работа, выполнение учебных заданий. Никакой уникальной технологии тут нет. — Вы заявляете, что нужно будет работать на проекте по 12 часов. Но по условиям отбора «сталкеры» — это люди не из мира кино, наверняка у них будут другие дела. Будут ли прощаться пропуски занятий? — Надо понимать, что сделка очень серьезная. «Сталкер» проходит бесплатную образовательную программу и получает возможность снять свой фильм, но взамен мы требуем полного включения в рабочий процесс. Мы планируем отобрать 18 человек. Почему группа такая большая? Потому что очень часто до финала доходят не все, многие не выдерживают такого темпа. Кто-то понимает, что ему неинтересно, кто-то — что у него нет времени и возможностей продолжать участие в проекте. Поэтому мы стараемся отбирать «сталкеров» так, чтобы в дальнейшем минимизировать количество «отчисленных». Не знаю, как будет в этот раз, но раньше, если человек пропускал два занятия, мы переставали с ним заниматься. Никто не будет никого заставлять что-то делать. У наших «сталкеров» должны быть желание, воля, страсть и талант. — Участники «Кода города» будут заниматься съемками самостоятельно. Значит ли это, что у них не будет никаких наставников? — Со «сталкерами» будут работать режиссер-постановщик, драматург, режиссер монтажа, продюсер, оператор. Профессиональная съемочная группа будет формировать другие, непрофессиональные группы, которые снимут новеллы о Екатеринбурге. Сами же опытные кинематографисты ничего о коде города снимать не будут: их задача наблюдать за наблюдающими. — Помимо профессиональной команды, наблюдающей со стороны, будет ли у «Кода города» единый руководитель? — У проекта будет режиссер-постановщик, и по нашему замыслу этот человек не должен быть как-то связан с Екатеринбургом. Поэтому ни я, ни Володя Головнев (режиссер — прим. ред.) не можем быть режиссерами-постановщиками на этом проекте, ведь у нас есть собственный код города Екатеринбурга, а нам нужен режиссер — чистый лист. Такого режиссера мы уже нашли, сейчас подписываем контракт. После официальной процедуры сможем раскрыть имя. Также уже утверждены режиссер монтажа, сценарист и оператор: собралась очень достойная команда. — Помимо того что «сталкеры» реализуют себя в творчестве и покажут Екатеринбург с нового ракурса, принесет ли это им практическую пользу? Смогут ли они в дальнейшем закрепиться в киноиндустрии? — Скажу, что эффект от этой лаборатории довольно практический. Мой помощник на Свердловской киностудии Маша Козлова — выпускница «Кода города» в Первоуральске. Она уже сняла одну картину, сейчас собирается снимать вторую. Еще один выпускник той лаборатории, Андрей Ветошкин, стал оператором. Он пробовал себя, как и все «сталкеры», и в роли режиссера, и в роли сценариста, но лучше всего у него получалось снимать. В нашей картине «Подельники» (игровой дебют Григорьева, вышел во всероссийский прокат 14 апреля — прим. ред.) Андрей снял все сцены наблюдения через бинокль. Есть Аня Рыбакова, которая тоже была в «Коде города» в Первоуральске. Она стала блестящим режиссером монтажа, и мы с ней сделали потом не одну работу. Важно, что лучшие замыслы авторов Свердловская киностудия в 2023 году будет продюсировать в качестве самостоятельных короткометражных фильмов. Среди прочих задач у нас также есть задача найти и раскрыть новые имена в современном кинематографе. — Будет ли «Код города» походить на то, что вы снимали в Ростове-на-Дону и Первоуральске? — Сейчас говорить о финальном продукте довольно опрометчиво. Документальное кино — один из самых высоко рискованных видов деятельности. Это сродни фундаментальной науке: никто не гарантирует результат исследования. Но, конечно, это будут разные фильмы, потому что будет другой режиссер, другие люди, другие истории и город — другой. Ничего не бойтесь, не сомневайтесь: подавайте заявку в проект. Это уникальный опыт, который невозможно получить ни на онлайн-курсах, ни на заочных формах обучения.