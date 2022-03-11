Мишустин дал второй шанс компаниям, приостановившим работу в РФ

Тех, кто не уловит сигнал, ждет национализация

11 марта 2022 в 19:47 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что иностранные компании сохранили рабочие места и готовы выплачивать зарплаты сотрудникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство РФ дало понять западным компаниям, приостановившим работу в России, что власти готовы продолжать партнерство. Такой сигнал премьер-министр РФ Михаил Мишустин послал иностранным инвесторам 11 марта на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Эксперты считают, что российские власти специально сделали паузу и не нагнетают обстановку, чтобы дать возможность западным партнерам не сжигать мосты. Напряжение проявляется даже в тех сферах, где политики не должно быть, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Открывая заседание, Мишустин напомнил, что первый пакет мер поддержки уже одобрен парламентом РФ, второй на этой неделе внесен в Госдуму. «У нас есть план антисанкционной работы. Его надо не только выполнять, но и актуализировать — в зависимости от развития событий. Нужно оперативно подготовить третий пакет законодательных инициатив, а также целый ряд нормативных актов», — сказал премьер-министр. По словам Мишустина, недружественные действия США и их союзников привели к тому, что «практически в утиль отправлены фундаментальные правила международной торговли». «Идет откровенное лоббирование коммерческих интересов. Напряжение появляется даже в тех сферах, где никакой политики не должно быть в принципе, — это спорт, культура, наука», — уточнил премьер. Иностранные собственники российских предприятий принимают решения о приостановке работы в РФ под давлением своих властей, акцентировал Мишустин. «Это несет риски уже и для качества жизни граждан. Хотя позитивным сигналом мы считаем то, что большинство владельцев готовы сохранить рабочие места и выплачивать заработную плату сотрудникам», — подчеркнул председатель правительства. Иностранный бизнес вернется в РФ, убежден лидер «Опора России» Александр Калинин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Западные компании вернутся на рынок, когда ситуация разрешится, уверен президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Особо никто не собирался уходить из России. Люди вложили сюда миллиарды долларов и евро. Просто сейчас на них оказывается беспрецедентное давление, есть проблемы с логистикой. Стоит отметить, что российские власти не заявляли о национализации. Некоторые политики поднимали вопрос введения внешнего управления, но это происходит в рамках банкротства, и внешний управляющий назначается судом. Пока компании не планируют банкротиться и демонстрируют соблюдение российского законодательства: сохранили коллективы и планируют выплачивать сотрудникам зарплаты, несмотря на вынужденный простой», — разъяснил Калинин. Россия никогда не закрывала ворота для иностранных инвесторов, подчеркнул Александр Калинин. «Российские власти уже заявили, что всем, кто остается, будет оказано максимальное содействие», — добавил бизнесмен. Решение о национализации иностранных предприятий негативно повлияет на инвестиционный климат в РФ, полагают эксперты Фото: depositphotos.com Для любого инвестора решение о национализации собственности в какой-либо стране означает повышение рисков, считает директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов. «В случае национализации иностранных компаний российские власти примут на себя дополнительные обязательства, но выгоды от этого не получат. Что будет дальше? Этого никто не может объяснить. Для любых инвесторов решение о передаче их собственности кому-то означает повышение рисков, и это негативно влияет на инвестиционный климат в стране», — комментирует эксперт. Власти сделали паузу и дают возможность западным партнерам включить бизнесовую логику и посчитать, отмечает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Я согласен с мнением главы «Норникеля» Владимира Потанина, который заявил, если конфисковать имущество, то мы вернемся в 1917 год, а потом долго будем добираться на ту высоту на мировых рынках, с которой ушли. Многие заявления о приостановке работы от иностранных компаний носят эмоциональный характер. Это вынужденный жест лояльности к собственным правительствам и регуляторам. Сейчас лучший вариант — спокойная пауза, когда мы не будоражим мировые рынки и своих партнеров угрозами национализации и конфискации, а мягко стимулируем их к продолжению сотрудничества», — пояснил собеседник. Статья по теме Что будет с сотрудниками компаний, приостановивших работу в РФ По мнению экономиста, нужно «дать им возможность включить бизнесовую логику и посчитать». «Сейчас власти дают разъяснения в форме опций, которыми предлагают пользоваться, и не забывать, что в случае ухода без потерь не обойтись», — резюмировал Масленников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство РФ дало понять западным компаниям, приостановившим работу в России, что власти готовы продолжать партнерство. Такой сигнал премьер-министр РФ Михаил Мишустин послал иностранным инвесторам 11 марта на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Эксперты считают, что российские власти специально сделали паузу и не нагнетают обстановку, чтобы дать возможность западным партнерам не сжигать мосты. Открывая заседание, Мишустин напомнил, что первый пакет мер поддержки уже одобрен парламентом РФ, второй на этой неделе внесен в Госдуму. «У нас есть план антисанкционной работы. Его надо не только выполнять, но и актуализировать — в зависимости от развития событий. Нужно оперативно подготовить третий пакет законодательных инициатив, а также целый ряд нормативных актов», — сказал премьер-министр. По словам Мишустина, недружественные действия США и их союзников привели к тому, что «практически в утиль отправлены фундаментальные правила международной торговли». «Идет откровенное лоббирование коммерческих интересов. Напряжение появляется даже в тех сферах, где никакой политики не должно быть в принципе, — это спорт, культура, наука», — уточнил премьер. Иностранные собственники российских предприятий принимают решения о приостановке работы в РФ под давлением своих властей, акцентировал Мишустин. «Это несет риски уже и для качества жизни граждан. Хотя позитивным сигналом мы считаем то, что большинство владельцев готовы сохранить рабочие места и выплачивать заработную плату сотрудникам», — подчеркнул председатель правительства. Западные компании вернутся на рынок, когда ситуация разрешится, уверен президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Особо никто не собирался уходить из России. Люди вложили сюда миллиарды долларов и евро. Просто сейчас на них оказывается беспрецедентное давление, есть проблемы с логистикой. Стоит отметить, что российские власти не заявляли о национализации. Некоторые политики поднимали вопрос введения внешнего управления, но это происходит в рамках банкротства, и внешний управляющий назначается судом. Пока компании не планируют банкротиться и демонстрируют соблюдение российского законодательства: сохранили коллективы и планируют выплачивать сотрудникам зарплаты, несмотря на вынужденный простой», — разъяснил Калинин. Россия никогда не закрывала ворота для иностранных инвесторов, подчеркнул Александр Калинин. «Российские власти уже заявили, что всем, кто остается, будет оказано максимальное содействие», — добавил бизнесмен. Для любого инвестора решение о национализации собственности в какой-либо стране означает повышение рисков, считает директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов. «В случае национализации иностранных компаний российские власти примут на себя дополнительные обязательства, но выгоды от этого не получат. Что будет дальше? Этого никто не может объяснить. Для любых инвесторов решение о передаче их собственности кому-то означает повышение рисков, и это негативно влияет на инвестиционный климат в стране», — комментирует эксперт. Власти сделали паузу и дают возможность западным партнерам включить бизнесовую логику и посчитать, отмечает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Я согласен с мнением главы «Норникеля» Владимира Потанина, который заявил, если конфисковать имущество, то мы вернемся в 1917 год, а потом долго будем добираться на ту высоту на мировых рынках, с которой ушли. Многие заявления о приостановке работы от иностранных компаний носят эмоциональный характер. Это вынужденный жест лояльности к собственным правительствам и регуляторам. Сейчас лучший вариант — спокойная пауза, когда мы не будоражим мировые рынки и своих партнеров угрозами национализации и конфискации, а мягко стимулируем их к продолжению сотрудничества», — пояснил собеседник. По мнению экономиста, нужно «дать им возможность включить бизнесовую логику и посчитать». «Сейчас власти дают разъяснения в форме опций, которыми предлагают пользоваться, и не забывать, что в случае ухода без потерь не обойтись», — резюмировал Масленников.