Источник раскрыл хитрую криминальную схему кражи сотен миллионов

Тюменские силовики пообещали вызвать «братков» и перекрывали трассы

24 мая 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

Тюменских силовиков обвинили в угрозах Фото: Анна Майорова © URA.RU Владелец ООО «ТПК „Базис“» (Тюменская область) Алексей Усков потерял сотни миллионов рублей после того, как доверился помощи бизнесмена в федеральном розыске Александра Бобовникова, обвиненного в присвоении денег с помощью хитрых криминальных схем и подделки подписей. Пытаясь вернуть отнятое, Усков столкнулся с угрозами от полиции, которые объяснили криминальные понятия и обещали вызвать «братков». Об этом сообщил URA.RU источник, знакомый с историей. Александр Бобовников смог убедить Алексея Ускова в своих возможностях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «ООО „Базис“ во главе с Усковым Алексеем Ивановичем выиграла тендер у завода „Сибур“ в Тобольске на покупку газопровода на 411 километров — от Увата (Тюменская область) до Пыть-Яха (ХМАО). Для проведения работ требовались сотни миллионов. Эту сумму нужно было заплатить в течение 30 дней, и Усков стал искать партнеров», — рассказал собеседник агентства. По его словам, знакомые дали контакты директора ООО «Инвестпроект» Александра Бобовникова, обещавшего помочь с оплатой работ. Он заверил, что имеет связи в банке и без проблем получит нужную сумму. Однако после того, как Усков поверил в обещания, столкнулся с крупными проблемами, которые не может решить уже несколько лет. «Пообещав занять деньги в подконтрольном банке, Бобовников подвинул Ускова, он стал назначать на руководящие посты своих людей. Директором общества назначается Иван Макаревич, подконтрольное лицо Бобовникова, а финансовым директором — его бизнес-партнер Владислав Котляр, — уточнил источник. — Сам Бобовников находится в федеральном розыске, не живет в России, и никто не может его найти. В „Инвестпроекте“ все дела решаются через его сына — Марка Бобовникова». Александр Бобовников находится в федеральном розыске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Получив фактический контроль над «Базисом», люди Бобовникова-старшего дали старт хитрой криминальной схеме, в ходе которой разорили Ускова, но сами остались при деньгах, рассказал инсайдер. По его словам, Бобовников распродает купленный газопровод трем компаниям по заниженной цене. Это ООО «Артек», ООО «Меркурий-72» и ООО «Промсеверозапад». Причем подпись реального владельца газопровода — Алексея Ускова — на всех договорах купли-продажи оказалась поддельная. Это подтвердила экспертиза, которую заказали защитники Ускова. Однако, пока это не выяснилось, Бобовников смог перепродать фрагменты газопровода компании «Трансломпереработка», предположительно связанной с крупными российскими бизнесменами, имена которых не называются. Через эту компанию Бобовникову удалось через посредство Котляра получить около 200 млн рублей на свой расчетный счет. Предполагалось, что эти деньги получит компания Ускова, но он сам не был в курсе этой операции. Она, как и предыдущие, проводилась без участия Ускова, с его поддельной подписью. «Хищение денег с расчетного счета ООО „ТПК Базис“ в адрес Бобовникова Марка и его компании ООО „Инвестпроект“ около 200 миллионов рублей происходило при помощи „подконтрольного“ Бобовникову Александру банка, который в свою очередь каким-то чудесным образом открыл расчетный счет компании по сфальсифицированной от имени генерального директора Ускова доверенности и назначил единственным лицом имеющим право распоряжения счета господина Котляра (он же и являлся подельником и одновременно бизнес-партнером Бобовникова)», — добавил собеседник агентства. Он уточнил, что сразу после попытки Ускова закрыть расчетный счет, Бобовников-старший получил соответствующее уведомление от службы безопасности банка. По заявлению инсайдера, Ускова вывела из здания банка вооруженная охрана, приехавшая по звонку Бобовникова. URA.RU направило запрос представителю банка. Ответа на момент публикации не поступало. Суды по делу ООО «Базис» идут несколько лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «По всем этим сделкам идут суды, но вся история продолжается уже не первый год, а виновных наказать не могут. „Базис сейчас фактический банкрот, хоть это документально пока не подтверждено“», — рассказал собеседник агентства. Однако суды стали далеко не последней проблемой потерявшего бизнес Ускова. Юристам удалось отсудить часть потерянного газопровода. Суд наложил арест на трубы, но разрешил одному из кредиторов «Базиса» взять их на ответственное хранение. Однако, когда металл попытались перевезти, в дело включились сотрудники полиции тюменского села Уват. Они перегородили дорогу грузовику, задержали водителя и стали угрожать статьей. Один из силовиков уверял рабочего, что ему вынесут приговор за кражу за то, что он пытался вывезти участок трубы. «Н*** вы трубу п***? Ее нельзя ни перемещать, б***, ни писюном по ней постучать, ничего нельзя делать с ней. Идите н***, мне п***, х*** вы ее куда перетащите», — сказал сотрудник полиции. Сотрудников полиции обвинили в грубости и угрозах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Он заявил, что в случае обострения конфликта, он «позвонит братве», которая решит проблему. Также в разговоре сотрудник полиции угрожал побоями и отъемом техники, рассказал источник. «Ты без понятий, а я с понятиями, сейчас их разжую в твое ухо. Я нормальные вещи говорю, правильные, на ус мотай», — сказал полицейский рабочему, собиравшемуся вывозить трубы. По словам источника, на него пожаловались начальству и в прокуратуру Тюменской области. Собеседник агентства подчеркнул, что у рабочих на руках были документы, подтверждающие законность вывоза труб с территории, подконтрольной ОВД по Уватскому району. Однако силовики, по заявлениям очевидцев, отказывались их принимать. «Полицейские явно отстаивали коммерческие интересы ООО „Меркурий-72“ и конечного бенефициара ООО „Трансломпереработка“ (компании, которым Бобовников перепродал газопровод „Базиса“)», — рассказал инсайдер. Фотографию Бобовникова предоставил инсайдер URA.RU Фото: источник URA.RU Он выразил негодование из-за того, что и так затянувшееся дело замедляется из-за проблем на местах, где полицейские предположительно позволяют себе угрозы, грубость и неправомерное поведение. «Каждый суд по делу Бобовникова проходит с большим трудом, дела очень долго рассматриваются, потому как Бобовников и его подчиненные представляют в суд огромное количество сфальсифицированных документов (по мнению инсайдера) с целью избежания гражданско-правой и уголовной ответственности. А пока все это тянется, „Базис“ остается банкротом, государство потеряло около 50 миллионов бюджетных денег, а задолженность перед сотрудниками составляет примерно 5 миллионов. Хочется обратиться напрямую к правоохранительным органам», — заключил источник агентства. Он заявил, что правоохранительные органы не реагируют на сообщения о предположительном совершении преступлений, направленных выведение активов и доведения компании до банкротства, а также незаконные действия по «отмыванию налогов» путем покупки «бумажного НДС». В распоряжении URA.RU не оказалось контактов упомянутых компаний, предположительно фигурировавших в криминальной схеме, и самого Бобовникова, однако редакция готова предоставить им возможность высказаться. В ГУ МВД по Тюменской области и региональную прокуратуру отправлен запрос об обстоятельствах происшествия. Ответа на момент публикации не поступало.

Владелец ООО «ТПК „Базис“» (Тюменская область) Алексей Усков потерял сотни миллионов рублей после того, как доверился помощи бизнесмена в федеральном розыске Александра Бобовникова, обвиненного в присвоении денег с помощью хитрых криминальных схем и подделки подписей. Пытаясь вернуть отнятое, Усков столкнулся с угрозами от полиции, которые объяснили криминальные понятия и обещали вызвать «братков». Об этом сообщил URA.RU источник, знакомый с историей. «ООО „Базис“ во главе с Усковым Алексеем Ивановичем выиграла тендер у завода „Сибур“ в Тобольске на покупку газопровода на 411 километров — от Увата (Тюменская область) до Пыть-Яха (ХМАО). Для проведения работ требовались сотни миллионов. Эту сумму нужно было заплатить в течение 30 дней, и Усков стал искать партнеров», — рассказал собеседник агентства. По его словам, знакомые дали контакты директора ООО «Инвестпроект» Александра Бобовникова, обещавшего помочь с оплатой работ. Он заверил, что имеет связи в банке и без проблем получит нужную сумму. Однако после того, как Усков поверил в обещания, столкнулся с крупными проблемами, которые не может решить уже несколько лет. «Пообещав занять деньги в подконтрольном банке, Бобовников подвинул Ускова, он стал назначать на руководящие посты своих людей. Директором общества назначается Иван Макаревич, подконтрольное лицо Бобовникова, а финансовым директором — его бизнес-партнер Владислав Котляр, — уточнил источник. — Сам Бобовников находится в федеральном розыске, не живет в России, и никто не может его найти. В „Инвестпроекте“ все дела решаются через его сына — Марка Бобовникова». Получив фактический контроль над «Базисом», люди Бобовникова-старшего дали старт хитрой криминальной схеме, в ходе которой разорили Ускова, но сами остались при деньгах, рассказал инсайдер. По его словам, Бобовников распродает купленный газопровод трем компаниям по заниженной цене. Это ООО «Артек», ООО «Меркурий-72» и ООО «Промсеверозапад». Причем подпись реального владельца газопровода — Алексея Ускова — на всех договорах купли-продажи оказалась поддельная. Это подтвердила экспертиза, которую заказали защитники Ускова. Однако, пока это не выяснилось, Бобовников смог перепродать фрагменты газопровода компании «Трансломпереработка», предположительно связанной с крупными российскими бизнесменами, имена которых не называются. Через эту компанию Бобовникову удалось через посредство Котляра получить около 200 млн рублей на свой расчетный счет. Предполагалось, что эти деньги получит компания Ускова, но он сам не был в курсе этой операции. Она, как и предыдущие, проводилась без участия Ускова, с его поддельной подписью. «Хищение денег с расчетного счета ООО „ТПК Базис“ в адрес Бобовникова Марка и его компании ООО „Инвестпроект“ около 200 миллионов рублей происходило при помощи „подконтрольного“ Бобовникову Александру банка, который в свою очередь каким-то чудесным образом открыл расчетный счет компании по сфальсифицированной от имени генерального директора Ускова доверенности и назначил единственным лицом имеющим право распоряжения счета господина Котляра (он же и являлся подельником и одновременно бизнес-партнером Бобовникова)», — добавил собеседник агентства. Он уточнил, что сразу после попытки Ускова закрыть расчетный счет, Бобовников-старший получил соответствующее уведомление от службы безопасности банка. По заявлению инсайдера, Ускова вывела из здания банка вооруженная охрана, приехавшая по звонку Бобовникова. URA.RU направило запрос представителю банка. Ответа на момент публикации не поступало. «По всем этим сделкам идут суды, но вся история продолжается уже не первый год, а виновных наказать не могут. „Базис сейчас фактический банкрот, хоть это документально пока не подтверждено“», — рассказал собеседник агентства. Однако суды стали далеко не последней проблемой потерявшего бизнес Ускова. Юристам удалось отсудить часть потерянного газопровода. Суд наложил арест на трубы, но разрешил одному из кредиторов «Базиса» взять их на ответственное хранение. Однако, когда металл попытались перевезти, в дело включились сотрудники полиции тюменского села Уват. Они перегородили дорогу грузовику, задержали водителя и стали угрожать статьей. Один из силовиков уверял рабочего, что ему вынесут приговор за кражу за то, что он пытался вывезти участок трубы. «Н*** вы трубу п***? Ее нельзя ни перемещать, б***, ни писюном по ней постучать, ничего нельзя делать с ней. Идите н***, мне п***, х*** вы ее куда перетащите», — сказал сотрудник полиции. Он заявил, что в случае обострения конфликта, он «позвонит братве», которая решит проблему. Также в разговоре сотрудник полиции угрожал побоями и отъемом техники, рассказал источник. «Ты без понятий, а я с понятиями, сейчас их разжую в твое ухо. Я нормальные вещи говорю, правильные, на ус мотай», — сказал полицейский рабочему, собиравшемуся вывозить трубы. По словам источника, на него пожаловались начальству и в прокуратуру Тюменской области. Собеседник агентства подчеркнул, что у рабочих на руках были документы, подтверждающие законность вывоза труб с территории, подконтрольной ОВД по Уватскому району. Однако силовики, по заявлениям очевидцев, отказывались их принимать. «Полицейские явно отстаивали коммерческие интересы ООО „Меркурий-72“ и конечного бенефициара ООО „Трансломпереработка“ (компании, которым Бобовников перепродал газопровод „Базиса“)», — рассказал инсайдер. Он выразил негодование из-за того, что и так затянувшееся дело замедляется из-за проблем на местах, где полицейские предположительно позволяют себе угрозы, грубость и неправомерное поведение. «Каждый суд по делу Бобовникова проходит с большим трудом, дела очень долго рассматриваются, потому как Бобовников и его подчиненные представляют в суд огромное количество сфальсифицированных документов (по мнению инсайдера) с целью избежания гражданско-правой и уголовной ответственности. А пока все это тянется, „Базис“ остается банкротом, государство потеряло около 50 миллионов бюджетных денег, а задолженность перед сотрудниками составляет примерно 5 миллионов. Хочется обратиться напрямую к правоохранительным органам», — заключил источник агентства. Он заявил, что правоохранительные органы не реагируют на сообщения о предположительном совершении преступлений, направленных выведение активов и доведения компании до банкротства, а также незаконные действия по «отмыванию налогов» путем покупки «бумажного НДС». В распоряжении URA.RU не оказалось контактов упомянутых компаний, предположительно фигурировавших в криминальной схеме, и самого Бобовникова, однако редакция готова предоставить им возможность высказаться. В ГУ МВД по Тюменской области и региональную прокуратуру отправлен запрос об обстоятельствах происшествия. Ответа на момент публикации не поступало.