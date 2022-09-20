В Югорском госуниверситете студентов научат создавать бизнес

В вузе рассчитывают создать целую плеяду молодых предпринимателей

21 сентября 2022 в 21:55 Размер текста - 17 +

В ЮГУ начнут учить студентов предпринимательству Фото: Размик Закарян © URA.RU Студентов Югорского государственного университета будут учить создавать бизнес и искать инвесторов для собственных проектов. Вуз получил деньги из федерального бюджета на закупку нового оборудования и программного обеспечения, а также на оплату работы специалистов. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования ХМАО. «Сегодня наша главная задача — своевременно отвечать на вызовы стремительно меняющегося мира, искать новые форматы и технологии. И предпринимательская „Точка кипения“ на базе Югорского госуниверситета станет именно той площадкой, которая позволит сформировать предпринимательскую среду внутри университета, развивать у студентов новые профессиональные компетенции, которые помогут им открыть свой собственный бизнес уже на этапе обучения, а также найти единомышленников и инвесторов. Уверен, что эта наша новая активность послужит отправной точкой для развития новой волны молодых предпринимателей, а также принесет реальную пользу для экономики региона», — рассказал ректор ЮГУ Роман Кучин. На создание «Точки Роста» в ЮГУ будет выделено почти 3,3 млн рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU Югорский государственный университет стал одним из победителей конкурса на получение финансовой поддержки, направленной на создание «Предпринимательские Точки кипения», в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». В конкурсе на получение грантов победили 60 вузов из 42 российских регионов. Вузы-победители получат грант, который разделен на три части. Так, в первый год реализации программы каждый университет получает 791 тыс. рублей, а во второй и третий годы — 1,1 млн и 1,4 млн рублей соответственно. Эти средства можно использовать на необходимое оборудование и программное обеспечение, оплату труда наставников, экспертов и другие расходы, связанные с запуском и поддержанием работы «Предпринимательских Точек кипения». Кроме того, победители получат доступ к цифровым сервисам экосистемы организатора конкурсного отбора — АНО «Платформа НТИ». Предпринимательская «Точки кипения» является площадкой, где каждый представитель вуза сможет собрать команду для реализации проекта, получить экспертизу в профессиональных сообществах, находить партнеров или инвесторов по всей стране по теме технологического предпринимательства. Они будут запускаться на базе действующих университетских «Точек кипения». Одной из задач данных площадок станет вовлечение студентов в технологическое предпринимательство и привлечение инвесторов в студенческие проекты. На выделенный грант будет закуплено новое оборудование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В университете добавили, что на протяжении лета проектная команда ЮГУ трудилась над разработкой университетского акселератора, который поможет студентам с технологическими стартапами, а также принимала участие в интенсиве «Архипелаг-2022» как в одном из подготовительных этапов. Цель всего конкурса — подготовка квалифицированных кадров, развитие молодежного предпринимательства и обеспечение экономической безопасности и достижения технологического суверенитета страны. Создание доступной системы высшего профессионального образования — одна из целей правительства России. Сбалансированная система «воспитания» новых исследователей и разработчиков и повышение квалификации управленцев в сфере науки и высшего образования являются залогом стабильного будущего страны. Для этого в России строятся университетские кампусы, создаются научные центры и лаборатории, оказывается поддержка ученым, ежегодно увеличивается число бюджетных мест в вузах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Студентов Югорского государственного университета будут учить создавать бизнес и искать инвесторов для собственных проектов. Вуз получил деньги из федерального бюджета на закупку нового оборудования и программного обеспечения, а также на оплату работы специалистов. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования ХМАО. «Сегодня наша главная задача — своевременно отвечать на вызовы стремительно меняющегося мира, искать новые форматы и технологии. И предпринимательская „Точка кипения“ на базе Югорского госуниверситета станет именно той площадкой, которая позволит сформировать предпринимательскую среду внутри университета, развивать у студентов новые профессиональные компетенции, которые помогут им открыть свой собственный бизнес уже на этапе обучения, а также найти единомышленников и инвесторов. Уверен, что эта наша новая активность послужит отправной точкой для развития новой волны молодых предпринимателей, а также принесет реальную пользу для экономики региона», — рассказал ректор ЮГУ Роман Кучин. Югорский государственный университет стал одним из победителей конкурса на получение финансовой поддержки, направленной на создание «Предпринимательские Точки кипения», в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». В конкурсе на получение грантов победили 60 вузов из 42 российских регионов. Вузы-победители получат грант, который разделен на три части. Так, в первый год реализации программы каждый университет получает 791 тыс. рублей, а во второй и третий годы — 1,1 млн и 1,4 млн рублей соответственно. Эти средства можно использовать на необходимое оборудование и программное обеспечение, оплату труда наставников, экспертов и другие расходы, связанные с запуском и поддержанием работы «Предпринимательских Точек кипения». Кроме того, победители получат доступ к цифровым сервисам экосистемы организатора конкурсного отбора — АНО «Платформа НТИ». Предпринимательская «Точки кипения» является площадкой, где каждый представитель вуза сможет собрать команду для реализации проекта, получить экспертизу в профессиональных сообществах, находить партнеров или инвесторов по всей стране по теме технологического предпринимательства. Они будут запускаться на базе действующих университетских «Точек кипения». Одной из задач данных площадок станет вовлечение студентов в технологическое предпринимательство и привлечение инвесторов в студенческие проекты. В университете добавили, что на протяжении лета проектная команда ЮГУ трудилась над разработкой университетского акселератора, который поможет студентам с технологическими стартапами, а также принимала участие в интенсиве «Архипелаг-2022» как в одном из подготовительных этапов. Цель всего конкурса — подготовка квалифицированных кадров, развитие молодежного предпринимательства и обеспечение экономической безопасности и достижения технологического суверенитета страны. Создание доступной системы высшего профессионального образования — одна из целей правительства России. Сбалансированная система «воспитания» новых исследователей и разработчиков и повышение квалификации управленцев в сфере науки и высшего образования являются залогом стабильного будущего страны. Для этого в России строятся университетские кампусы, создаются научные центры и лаборатории, оказывается поддержка ученым, ежегодно увеличивается число бюджетных мест в вузах.