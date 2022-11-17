Пермяки изготовили лекарственный экстракт из еловых шишек

Пермяки уже получили патент на свою разработку и сейчас ищут инвесторов для запуска производства экстракта Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Пермские стартапы представили свои проекты на втором Предакселераторе НТИ. 17 команд собрались в «Точке кипения» социокультурного кластера «Завод Шпагина», чтобы заявить о себе, найти инвесторов и выходы на новые рынки. В числе участников — аспирант Пермского госуниверситета Дмитрий Гуляев. Вместе с коллегой он изучил полезные свойства еловой шишки и получил лекарственный препарат «Элапан». Об этой и других разработках — в фоторепортаже URA.RU.

«Элапан» способен выводить из организма химические вещества, бактериальные токсины и тяжелые металлы. Работа над ним велась семь лет, рассказал Дмитрий Гуляев. В итоге получен экстракт, из которого можно изготавливать как различные лекарственные препараты в виде таблеток и капсул, так и мазь. «Мы изобрели оригинальный способ получения экстракта, обладающего высокими фармакологическим свойствами. С выводом токсинов из организма он справляется даже лучше, чем, к примеру, тот же „Полисорб“ (диоксид кремния), положительно действует на печень. При этом для его изготовления используется только вода. Продукция получается натуральной и экологически чистой», — рассказал изобретатель.

Сырьем для «Элапана» являются шишки ели. Команда Гуляева уже получила патент РФ на способ получения экстракта и сейчас ищет партнеров для запуска бизнеса Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермяк Михаил Ситников на Предакселераторе НТИ представил сервис для создания контента дополненной реальности (Web AR) Letary. Это IDE среда нового поколения, сочетающая в себе функции фреймворка, no-code редактора, репозитория и облачного сервера. «Наша технология компьютерного зрения с высокой точностью в реальном времени определяет положение маркера (QR-кода или изображения) и позволяет добавлять на него AR контент», — рассказал Михаил.

Web AR использует камеру смартфона для запуска и отображения дополненной реальности в любом мобильном веб-браузере на операционных системах iOS или Android Скрин сайта letary.ru

Одиннадцатиклассник пермской гимназии №3 Александр Мирсоянов придумал сервис аналитики обучения ИОП 2.0. Он предназначен для школьников старших классов, реализующих индивидуальную образовательную программу (ИОП), учителей, осуществляющих мониторинг и контроль учебного процесса. Также продукт может стать инструментом персональной образовательной логистики. Платформа уже запущена в трех школах Перми и рекомендована департаментом образования на подключение в других школах города.

«Платформа на основе интересов и личных достижений ученика сама подбирает олимпиады, ВУЗы, мероприятия и конкурсы для участия в них. При этом сервис имеет понятный интерфейс», — рассказал на презентации своего продукта Александр Мирсоянов. Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жюри внимательно выслушивало каждого выступающего и давало свои рекомендации по представленным проектам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

По итогам Предакселератора жюри определило тройку лидеров, это команды Fort monitor, IDE Среда и Letary Фото: Сергей Русанов © URA.RU

«Все представленные на Предакселераторе НТИ проекты достаточно интересные, — отметил первый замминистра информации и связи Прикамья Андрей Хорошев. — Важно то, что старшеклассники создают и представляют свои разработки, не боятся участвовать в Предакселераторе и защищать их. Я уверен, что за такими ребятами будущее, а их разработки обязательно будут успешными».

Россия сможет добиться высокого статуса в области мировой науки и техники, делая упор на отечественные разработки и их поддержку. За счет открытий молодых ученых страна сможет не опираться на зарубежные производства, а развивать собственные сферы экономики.