От массового отравления паленой водкой до убийства сотрудника ФСБ

Какими преступлениями и наказаниями запомнился 2022 год в Тюменской области

27 декабря 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

В 2022 году тюменских силовиков ловили на взятках и «крышевании» автостоянок Фото: Анастасия Богданова © URA.RU 2022 год для Тюменской области начался с большой трагедии: 8 января стало известно о том, что от отравления суррогатным алкоголем в регионе погибли девять человек. Спустя несколько дней от употребления метиловой водки скончались восемь жителей ХМАО. Предприниматели, продавшие тюменцам и северянам паленый алкоголь, были арестованы. Они уже получили сроки. Приговоры суда в 2022 — ом услышали и тюменские силовики — коррупционеры. Экс-начальник областной ГИБДД Александр Селюнин получил 4,5 года колонии общего режима и штраф в 2,5 млн рублей за торговлю водительскими удостоверениями. Бывший замначальника регионального УФСИН Андрей Рукосмотров за махинации с госконтрактами на закупку киселя был приговорен к 3 годам лишения свободы. Начальника дежурного отделения полка ДПС УГИБДД по Тюменской области Максима Бирюкова арестовали летом по подозрению в «крышевании» штрафстоянок. А в начале декабря во время охоты в Нижнетавдинском районе при загадочных обстоятельствах убит действующий сотрудник регионального управления ФСБ. Это преступление пока остается не раскрытым. Ольга Вильямсон владела частным пансионатом для престарелых в поселке Боровском Тюменского района. 9 января 2021 года там произошел пожар, жертвами которого стали семь человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU 18 июля 2022 года Тюменский районный суд приговорил Ольгу Вильямсон к 6 годам лишения свободы. Это именно она содержала нелегальный пансионат для пожилых людей, в котором 9 января 2021 года при пожаре погибли семь человек. Трагедия с массовой гибелью людей повторилась в Тюменской области ровно год спустя: 8 января 2022 года местный СК сообщил, что от паленой водки скончались девять тюменцев. Спустя несколько дней похожие новости стали приходить из соседнего ХМАО: там после употребления метиловой жидкости умерли восемь жителей поселка Кондинский. В обоих случаях предприниматели, продавшие людям поддельный алкоголь, были арестованы. «В результате преступных действий обвиняемых после употребления ядовитой алкогольной продукции в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года от острого отравления метиловым спиртом наступила смерть 20 граждан. Уголовные дела направлены в Ленинский и Центральный районные суды Тюмени для рассмотрения по существу», — сообщила тогда прокуратура Тюменской области. Бизнесменов обвинили ч. 3 ст. 238 УК РФ — сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший по неосторожности смерть более двух лиц и по ч. «а» 6 ст. 171.1 УК РФ — приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. Некоторые предприниматели уже признаны виновными и отправлены в места лишения свободы. Оставшиеся — находятся в СИЗО, ожидая приговора суда. Экс-глава ГИБДД по Тюменской области был задержан 15 апреля 2021 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывший начальник УГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин ждал приговора чуть больше года: он был арестован по подозрению в коррупции 15 апреля 2021 года. Следователям удалось доказать, что экс-силовик за взятки торговал водительскими удостоверениями. Причем, «благодарность» принимал не только деньгами. «Начальник регионального управления ГИБДД обвиняется в получении от своего подчиненного взяток в виде телефона, трех кондиционеров (одного для приемной на работе, а двух — для дома) и оплаты ремонта автомобиля за общее покровительство и попустительство по службе. Общая сумма полученных им взяток составила более 600 тыс. рублей», — сообщала прокуратура Тюменской области. У Селюнина были помощники: предприниматель Низомжон Турсунов и бывший начальник межрайонного отдела ГИБДД по Тюменской области Михаил Жигалкин. Последний — являлся непосредственным подчиненным высокопоставленного силовика. В результате все трое были признаны виновными. 22 июня 2022 года суд лишил Селюнина свободы на срок 4 года 6 месяцев, со штрафом 2,5 млн рублей. Жигалкин отправился за решетку на тот же срок, но со штрафом в один миллион рублей. Турсунов получил 4 года колонии общего режима. Максим Бирюков подозревается в «крышевании» тюменских штрафстоянок Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области 21 июля в тюменской Госавтоинспекции произошло дежавю: снова задержание, и снова по подозрению в коррупции. Начальника дежурного отделения полка ДПС УГИБДД по Тюменской области Максима Бирюкова обвинили в том, что он за деньги «поставлял клиентов» владельцу штрафстоянки «Ветеран». Обеспечивая таким образом не только благополучие бизнесмена, но и свое собственное. Директор компании, которая занимается эвакуацией автомобилей, также оказался в СИЗО. Андрей Измоденов получил статус фигуранта уголовного дела о «крышевании» автостоянок. А вот бывший заместитель начальника регионального УФСИН Андрей Рукосмотров вердикт суда уже выслушал. Его задержали за то, что в период с 2015 по 2018 годы он за деньги и ценные вещи помогал одному из коммерсантов заключать госконтракты на закупку ингредиентов для производства киселя. Бывший силовик признал вину. Общая сумма ущерба составила 360 тыс. рублей. «Суд лишил Андрея Рукосмотрова свободы сроком на 3 года со штрафом 3,6 млн рублей. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Суд также лишил мужчину права занимать должности представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в данных органах сроком на 3 года», — сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Вердикт суда был озвучен 7 сентября 2022 года. Виталий Бережной обвиняется в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки из Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU А спустя неделю, 14 сентября, судья Тюменского областного суда Наталья Жукова взяла самоотвод по другому громкому уголовному делу — об убийстве 8-летней девочки, в совершении которого обвиняется Виталий Бережной. Решению об этом предшествовала ситуация с роспуском коллегии присяжных, которая рассматривала дело Бережного. «Присяжные заседатели по делу Виталия Бережного нарушили тайну совещательной комнаты. Тюменский областной суд сформирует новый состав коллегии, и судебный процесс по этому делу начнется с самого начала», — сообщила 28 июля Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Предполагалось, что для рассмотрения дела об убийстве тюменской школьницы будет собрана другая коллегия присяжных, но этого не произошло. В результате Верховный суд РФ изменил территориальную подсудность дела Бережного. Степень его вины установит один из судов Москвы. Последнее громкое уголовное дело года, в котором фигурирует силовик, было возбуждено в начале декабря: в Нижнетавдинском районе Тюменской области при загадочных обстоятельствах погиб действующий сотрудник ФСБ. По данным источников агентства, он приехал с друзьями и коллегами на охоту и скончался от выстрела в спину. В убийстве подозревают местного фермера. Мужчина вину не признал, но на время следствия по решению суда был арестован до 3 февраля. И Новый год он гарантированно встретит в СИЗО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

2022 год для Тюменской области начался с большой трагедии: 8 января стало известно о том, что от отравления суррогатным алкоголем в регионе погибли девять человек. Спустя несколько дней от употребления метиловой водки скончались восемь жителей ХМАО. Предприниматели, продавшие тюменцам и северянам паленый алкоголь, были арестованы. Они уже получили сроки. Приговоры суда в 2022 — ом услышали и тюменские силовики — коррупционеры. Экс-начальник областной ГИБДД Александр Селюнин получил 4,5 года колонии общего режима и штраф в 2,5 млн рублей за торговлю водительскими удостоверениями. Бывший замначальника регионального УФСИН Андрей Рукосмотров за махинации с госконтрактами на закупку киселя был приговорен к 3 годам лишения свободы. Начальника дежурного отделения полка ДПС УГИБДД по Тюменской области Максима Бирюкова арестовали летом по подозрению в «крышевании» штрафстоянок. А в начале декабря во время охоты в Нижнетавдинском районе при загадочных обстоятельствах убит действующий сотрудник регионального управления ФСБ. Это преступление пока остается не раскрытым. 18 июля 2022 года Тюменский районный суд приговорил Ольгу Вильямсон к 6 годам лишения свободы. Это именно она содержала нелегальный пансионат для пожилых людей, в котором 9 января 2021 года при пожаре погибли семь человек. Трагедия с массовой гибелью людей повторилась в Тюменской области ровно год спустя: 8 января 2022 года местный СК сообщил, что от паленой водки скончались девять тюменцев. Спустя несколько дней похожие новости стали приходить из соседнего ХМАО: там после употребления метиловой жидкости умерли восемь жителей поселка Кондинский. В обоих случаях предприниматели, продавшие людям поддельный алкоголь, были арестованы. «В результате преступных действий обвиняемых после употребления ядовитой алкогольной продукции в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года от острого отравления метиловым спиртом наступила смерть 20 граждан. Уголовные дела направлены в Ленинский и Центральный районные суды Тюмени для рассмотрения по существу», — сообщила тогда прокуратура Тюменской области. Бизнесменов обвинили ч. 3 ст. 238 УК РФ — сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший по неосторожности смерть более двух лиц и по ч. «а» 6 ст. 171.1 УК РФ — приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. Некоторые предприниматели уже признаны виновными и отправлены в места лишения свободы. Оставшиеся — находятся в СИЗО, ожидая приговора суда. Бывший начальник УГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин ждал приговора чуть больше года: он был арестован по подозрению в коррупции 15 апреля 2021 года. Следователям удалось доказать, что экс-силовик за взятки торговал водительскими удостоверениями. Причем, «благодарность» принимал не только деньгами. «Начальник регионального управления ГИБДД обвиняется в получении от своего подчиненного взяток в виде телефона, трех кондиционеров (одного для приемной на работе, а двух — для дома) и оплаты ремонта автомобиля за общее покровительство и попустительство по службе. Общая сумма полученных им взяток составила более 600 тыс. рублей», — сообщала прокуратура Тюменской области. У Селюнина были помощники: предприниматель Низомжон Турсунов и бывший начальник межрайонного отдела ГИБДД по Тюменской области Михаил Жигалкин. Последний — являлся непосредственным подчиненным высокопоставленного силовика. В результате все трое были признаны виновными. 22 июня 2022 года суд лишил Селюнина свободы на срок 4 года 6 месяцев, со штрафом 2,5 млн рублей. Жигалкин отправился за решетку на тот же срок, но со штрафом в один миллион рублей. Турсунов получил 4 года колонии общего режима. 21 июля в тюменской Госавтоинспекции произошло дежавю: снова задержание, и снова по подозрению в коррупции. Начальника дежурного отделения полка ДПС УГИБДД по Тюменской области Максима Бирюкова обвинили в том, что он за деньги «поставлял клиентов» владельцу штрафстоянки «Ветеран». Обеспечивая таким образом не только благополучие бизнесмена, но и свое собственное. Директор компании, которая занимается эвакуацией автомобилей, также оказался в СИЗО. Андрей Измоденов получил статус фигуранта уголовного дела о «крышевании» автостоянок. А вот бывший заместитель начальника регионального УФСИН Андрей Рукосмотров вердикт суда уже выслушал. Его задержали за то, что в период с 2015 по 2018 годы он за деньги и ценные вещи помогал одному из коммерсантов заключать госконтракты на закупку ингредиентов для производства киселя. Бывший силовик признал вину. Общая сумма ущерба составила 360 тыс. рублей. «Суд лишил Андрея Рукосмотрова свободы сроком на 3 года со штрафом 3,6 млн рублей. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Суд также лишил мужчину права занимать должности представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в данных органах сроком на 3 года», — сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Вердикт суда был озвучен 7 сентября 2022 года. А спустя неделю, 14 сентября, судья Тюменского областного суда Наталья Жукова взяла самоотвод по другому громкому уголовному делу — об убийстве 8-летней девочки, в совершении которого обвиняется Виталий Бережной. Решению об этом предшествовала ситуация с роспуском коллегии присяжных, которая рассматривала дело Бережного. «Присяжные заседатели по делу Виталия Бережного нарушили тайну совещательной комнаты. Тюменский областной суд сформирует новый состав коллегии, и судебный процесс по этому делу начнется с самого начала», — сообщила 28 июля Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Предполагалось, что для рассмотрения дела об убийстве тюменской школьницы будет собрана другая коллегия присяжных, но этого не произошло. В результате Верховный суд РФ изменил территориальную подсудность дела Бережного. Степень его вины установит один из судов Москвы. Последнее громкое уголовное дело года, в котором фигурирует силовик, было возбуждено в начале декабря: в Нижнетавдинском районе Тюменской области при загадочных обстоятельствах погиб действующий сотрудник ФСБ. По данным источников агентства, он приехал с друзьями и коллегами на охоту и скончался от выстрела в спину. В убийстве подозревают местного фермера. Мужчина вину не признал, но на время следствия по решению суда был арестован до 3 февраля. И Новый год он гарантированно встретит в СИЗО.