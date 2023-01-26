Пермяк ушел на фронт, чтобы поддержать семейную традицию

Интервью о выборе между ЧВК «Вагнер» и Росгвардией, личном обереге и стрельбе из АК-47

27 января 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Пермяк планирует снова вернуться на фронт Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермяк Павел Верхоланцев заключил контракт с Росгвардией, чтобы принять участие в спецоперации на Украине. Молодой человек полгода провел зоне боевых действий. Сейчас 24-летний военнослужащий в отпуске и находится в Перми. О своем решении, деталях службы и планах контрактник рассказал URA.RU. Что подтолкнуло тебя заключить контракт и отправиться на СВО? Рядовой роты материального обеспечения за рулем грузовика Павел Верхоланцев Во-первых, я не мог остаться в стороне, когда моя страна участвует в вооруженном конфликте. Я согласен с нашим президентом и считаю, что нужно денацифицировать Украину. Во-вторых, мне всегда было интересно принять участие в боевых действиях (проверить себя: у кого-то есть высшее образование, а у кого-то высшая школа жизни). Может быть, для кого-то это покажется ненормальным, но мой дед воевал в Великую Отечественную войну — был артиллеристом, отец был военным — нес службу в авиации, я тоже всегда хотел приносить пользу своему государству и поэтому отправился на фронт. Ты заключил контракт с Росгвардией, почему не ЧВК «Вагнера»? О ЧВК «Вагнера» думал, но они работают в самых горячих зонах вооруженного конфликта. Я не имел боевого опыта и здравый смысл взял верх, поэтому подписал контракт с Росгвардией. Когда Россия проводила военную операция в Сирии, хотел туда поехать. Но когда пришел заключать контракт, оказалось, вероятность именно в Сирию слишком мала, поскольку на тот момент я не имел боевого опыта. Тогда я отправился служить в Чечню, два года прослужил в Шалинском гарнизоне. Как отреагировали близкие на твое решение о поездке на СВО? Мама, конечно, очень сильно переживала, но я ее успокоил, ведь уже служил по контракту. Больше никому из родственников не говорил, только друзьям. Зачем заставлять близких нервничать лишний раз… Как было в твоем случае в вопросах обеспечения экипировкой? В воинской части нас снабдили всем необходимым. Да, автомат, который мне выдали был изготовлен в 1981 году, но он отлично стреляет, и я вполне доволен. Была пара случаев, когда бойцам выдавали автоматы, которые криво стреляли и даже пристрелять их не удалось, всем заменили оружие. Форму практически всю выдали размер в размер, по экипировке тоже обеспечили всем необходимым. Единственное, что позже я купил другой бронежилет и разгрузку для личного удобства, и чтобы на память было что оставить. В целом, всех контрактников обеспечили всем необходимым. Как обстоят дела с выплатами? Рядовой за рулем грузовика «Урал» Павел Верхоланцев С деньгами все отлично, приходят без задержек и регулярно. До отправки в зону СВО были выплачены подъемные, потом почти сразу пришла зарплата за месяц. А вообще, общая сумма делится на окладную часть и командировочные. Эти деньги разбиваются на несколько траншей, но если все суммировать, то приходит полная сумма, все, как и прописано в контракте. Чем ты занимаешься на фронте? Я отношусь к подразделению материального обеспечения. Мы обеспечиваем поставку всего необходимого для наших ребят. Снабжаем бойцов продуктами питания, вещами, инвентарным имуществом, в общем, всем необходимым. Также помогаем наладить коммуникации и быт в местах размещения подразделений, чтобы бойцам было комфортно нести службу. Много вещей жители регионов передают на фронт? Всего достаточно. Нам присылают абсолютно разные вещи начиная от одноразовой посуды, вязанных носков, элементов экипировки, верхней одежды, обуви и заканчивая инструментом, электрогенераторами, приборами необходимыми для ведения боя. Это все передаем в те подразделения, которым это необходимо. Также поступают лекарства, их отдаем в медицинский пункт. Больше всего из присланного от россиян меня покорили открытки: нам важны слова поддержки от земляков и приятно осознавать, что за нас переживают, поддерживают и ждут дома. Есть ли в вашем отряде мобилизованные? Есть, работаем вместе. Почти у всех отличный боевой настрой. Есть некоторые, которые хотят домой, но это нормально. Человек жил дома, работал, строил планы, в армии служил лет 20 назад, а тут мобилизация, конечно, он скучает по близким и хочет домой. Но при этом у нас никто не ноет, все выполняют свои задачи. Конфликтов, кстати, между личным составом тоже нет — мирно живем. Статья по теме Как учитель английского языка из Перми стал командиром танка Есть ли у тебя какой-то талисман, который ты постоянно носишь с собой? Есть — это крестик. Находясь в части, я прошел обряд крещения. С детства верю в Бога, но всегда откладывал крещение, а тут решил принять Христианство. Моим крестным стал товарищ, с которым я познакомился в части. Сейчас мы поддерживаем общение, в будущем тоже планирую с ним общаться. Еще в качестве оберега взял часы, которые носил в Чечне. Они были со мной там, будут и здесь. Не планируешь связать свою жизнь с военным делом? Чем будешь заниматься после окончания контракта? После контракта хочу пойти на службу в правоохранительные органы. Буду так же служить государству, просто среди мирного населения.



Спецоперация российской армии ведется на территории Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой и заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризация этой страны, защиту мирного населения Донбасса от преступного киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермяк Павел Верхоланцев заключил контракт с Росгвардией, чтобы принять участие в спецоперации на Украине. Молодой человек полгода провел зоне боевых действий. Сейчас 24-летний военнослужащий в отпуске и находится в Перми. О своем решении, деталях службы и планах контрактник рассказал URA.RU. Что подтолкнуло тебя заключить контракт и отправиться на СВО? Во-первых, я не мог остаться в стороне, когда моя страна участвует в вооруженном конфликте. Я согласен с нашим президентом и считаю, что нужно денацифицировать Украину. Во-вторых, мне всегда было интересно принять участие в боевых действиях (проверить себя: у кого-то есть высшее образование, а у кого-то высшая школа жизни). Может быть, для кого-то это покажется ненормальным, но мой дед воевал в Великую Отечественную войну — был артиллеристом, отец был военным — нес службу в авиации, я тоже всегда хотел приносить пользу своему государству и поэтому отправился на фронт. Ты заключил контракт с Росгвардией, почему не ЧВК «Вагнера»? О ЧВК «Вагнера» думал, но они работают в самых горячих зонах вооруженного конфликта. Я не имел боевого опыта и здравый смысл взял верх, поэтому подписал контракт с Росгвардией. Когда Россия проводила военную операция в Сирии, хотел туда поехать. Но когда пришел заключать контракт, оказалось, вероятность именно в Сирию слишком мала, поскольку на тот момент я не имел боевого опыта. Тогда я отправился служить в Чечню, два года прослужил в Шалинском гарнизоне. Как отреагировали близкие на твое решение о поездке на СВО? Мама, конечно, очень сильно переживала, но я ее успокоил, ведь уже служил по контракту. Больше никому из родственников не говорил, только друзьям. Зачем заставлять близких нервничать лишний раз… Как было в твоем случае в вопросах обеспечения экипировкой? В воинской части нас снабдили всем необходимым. Да, автомат, который мне выдали был изготовлен в 1981 году, но он отлично стреляет, и я вполне доволен. Была пара случаев, когда бойцам выдавали автоматы, которые криво стреляли и даже пристрелять их не удалось, всем заменили оружие. Форму практически всю выдали размер в размер, по экипировке тоже обеспечили всем необходимым. Единственное, что позже я купил другой бронежилет и разгрузку для личного удобства, и чтобы на память было что оставить. В целом, всех контрактников обеспечили всем необходимым. Как обстоят дела с выплатами? С деньгами все отлично, приходят без задержек и регулярно. До отправки в зону СВО были выплачены подъемные, потом почти сразу пришла зарплата за месяц. А вообще, общая сумма делится на окладную часть и командировочные. Эти деньги разбиваются на несколько траншей, но если все суммировать, то приходит полная сумма, все, как и прописано в контракте. Чем ты занимаешься на фронте? Я отношусь к подразделению материального обеспечения. Мы обеспечиваем поставку всего необходимого для наших ребят. Снабжаем бойцов продуктами питания, вещами, инвентарным имуществом, в общем, всем необходимым. Также помогаем наладить коммуникации и быт в местах размещения подразделений, чтобы бойцам было комфортно нести службу. Много вещей жители регионов передают на фронт? Всего достаточно. Нам присылают абсолютно разные вещи начиная от одноразовой посуды, вязанных носков, элементов экипировки, верхней одежды, обуви и заканчивая инструментом, электрогенераторами, приборами необходимыми для ведения боя. Это все передаем в те подразделения, которым это необходимо. Также поступают лекарства, их отдаем в медицинский пункт. Больше всего из присланного от россиян меня покорили открытки: нам важны слова поддержки от земляков и приятно осознавать, что за нас переживают, поддерживают и ждут дома. Есть ли в вашем отряде мобилизованные? Есть, работаем вместе. Почти у всех отличный боевой настрой. Есть некоторые, которые хотят домой, но это нормально. Человек жил дома, работал, строил планы, в армии служил лет 20 назад, а тут мобилизация, конечно, он скучает по близким и хочет домой. Но при этом у нас никто не ноет, все выполняют свои задачи. Конфликтов, кстати, между личным составом тоже нет — мирно живем. Есть ли у тебя какой-то талисман, который ты постоянно носишь с собой? Есть — это крестик. Находясь в части, я прошел обряд крещения. С детства верю в Бога, но всегда откладывал крещение, а тут решил принять Христианство. Моим крестным стал товарищ, с которым я познакомился в части. Сейчас мы поддерживаем общение, в будущем тоже планирую с ним общаться. Еще в качестве оберега взял часы, которые носил в Чечне. Они были со мной там, будут и здесь. Не планируешь связать свою жизнь с военным делом? Чем будешь заниматься после окончания контракта? После контракта хочу пойти на службу в правоохранительные органы. Буду так же служить государству, просто среди мирного населения. Спецоперация российской армии ведется на территории Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой и заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризация этой страны, защиту мирного населения Донбасса от преступного киевского режима.