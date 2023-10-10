Потенциальные инвесторы Шарташского лесопарка на низком старте

Интервью с директором парка Сергеем Бондаревым о ближайших проектах и насущных проблемах

10 октября 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Руководство Шарташа медленно, но верно воплощает мастер-план по превращению парка в большой кластер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Несколько лет назад для Шарташского лесопарка разработали масштабный мастер-план по превращению его в рекреационно-оздоровительный кластер. При этом пока выделяемых властями денег хватает только на обслуживание парка, небольшое благоустройство и установку нескольких туалетов. Помочь Шарташу сделать прорыв готовы инвесторы, но их жестко ограничивает нормативная база. Поэтому ее планируют менять. Об этом и других планах URA.RU рассказал директор лесопарка Сергей Бондарев. Какие работы ведут в парке Сейчас основные работы в лесопарке ведут с южной стороны (на въезде со стороны улицы Отдыха). В частности, активисты из «Клуба друзей Шарташа» сделали здесь входную группу для «Тропы здоровья». Недавно они выиграли президентский грант — 1,5 млн рублей, и часть потратили на входную группу, а другую — на организацию различных мероприятий на Шарташе — лекций, экскурсий. «Общественные организации — молодцы. Воссоздают исторические ценности, которые были утеряны. Мы с ними стараемся взаимодействовать», — делится Сергей Бондарев. Сергей Бондарев стал директором лесопарка в 2022 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Еще несколько фронтов работ распределились рядом с детскими и спортивными площадками, которые сделали в парке в прошлые годы. Площадки организовали, при этом благоустройство вокруг страдало. Теперь вокруг делают дорожки, равняют землю, высаживают зелень. Благоустройство территории вокруг одной из площадок обошлось в 3,7 млн рублей. «Нам также выделили средства на первый стационарный туалет из 11, которые предусмотрены мастер-планом до 2030 года. Стоимость составила 4,3 млн рублей. Всего до конца года мы установим три таких туалета в парке. Дай Бог, купим может в этом году собственный трактор, потому что требуется ежедневная уборка, особенно в осенний период, когда деревья падают. Нужно содержать территорию в порядке», — добавляет директор лесопарка. На текущее содержание парка в 2023 году выделили 30 млн рублей. Это на 17 млн больше, чем в прошлом году. Но затраты все равно кажутся маленькими, когда сравниваешь их с теми, которые указаны в мастер-плане рекреационно-оздоровительного кластера «Шарташский лесопарк». На период с 2021 по 2030 год, согласно документу, нужны почти 17 млрд рублей инвестиций, чтобы реализовать все задуманное. В частности, 3,6 млрд на первом этапе, 3,14 млрд на втором и 10 млрд на последнем. Почему в парк не заходят инвесторы В последние годы в парке сделали детские и спортивные площадки, теперь территорию вокруг облагораживают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Без помощи инвесторов мастер-план не реализовать. Интересантов много, отмечает Сергей Бондарев, они на низком старте и ждут, когда им предложат варианты взаимодействия. Сейчас основной затык связан с нормативной базой. Часть земель Шарташского лесопарка имеет статус особо охраняемой природной территории (ООПТ), второй статус — природные леса. «В прошлом году в постановление по землям городских лесов были внесены изменения, в итоге некоторые формулировки оказались непонятны. Минприроды трактует их как запретительные — например, на этой территории даже лавочки нельзя поставить. Обратились в правительство РФ для разъяснений. Кто из инвесторов пойдет на такие земли, где ничего нельзя сделать? Когда нормативная база сформируется, мы сможем предложить им что-то конкретное. Надеемся, что в этом году получим ответ. Менять [нормативную базу] в любом случае надо, иначе какой выход?» — говорит директор парка. В областное постановление №41 об ООПТ также планируют внести изменения. О ближайших планах Ближайшим крупным проектом, который реализуют на Шарташе, станет строительство станции водных видов спорта «Мыс Экстрим» на южном берегу озера. Участок не относится к ООПТ, поэтому инвестор нашелся довольно легко. Им стала компания «Темп», которая планирует вложить сюда 20-30 млн рублей. Эскиз уже согласован с Горпланом, специалисты которого разрабатывали мастер-план, и сейчас подрядчик готовит проектную документацию. Основные работы намечены на весну следующего года. Сергей Бондарев надеется, что к началу теплого сезона станция уже начнет работу. Если получится найти 1 млн рублей, то руководство Шарташа планирует реанимировать участок, где раньше располагался пляж SunDali и на котором позднее компания Baden Family планировала строить термальный курорт. Позднее из-за возмущений жителей от идеи отказались и переехали в сторону Кировской базы — летом Baden Family открыла там «Шарташ — Пляж». Сергей Бондарев признает, что комплекс, проработавший чуть больше месяца, пользовался бешеной популярностью, но для лесопарка эффект был не очевиден. «Объект пользовался огромным спросом. Мы это поняли по тому, что основной проезд на территорию парка с Егоршинского проезда был забит машинами, и были случаи, когда спецтехника не могла проехать. Для парка польза неочевидна. Люди приезжали конкретно в „Баден — Баден“. Кто-то, кто не хотел долго стоять в очередях, приходили на берег озера. Спрашивали, можно ли где-то полежать на шезлонгах», — рассказывает Сергей Бондарев. На посту директора Шарташского лесопарка он чуть больше года. Подводя промежуточный итог, признается — впечатления положительные. «Мне приятно создавать что-то для людей, оставить историю о себе. Хотелось бы положительную, но мы понимаем, что без негатива в жизни ничего не бывает. Как сказал один человек — лишь тот, кто ничего не делает, не слышит негатив. Будем двигаться вперед, планы есть. Дорожная карта по созданию кластера прописана губернатором до 2030 года. Идею никто не оставил. Единственное, присутствуют проблемы с финансированием. Поэтому в большей степени акцент делается на привлечение инвесторов. Если изначально многие объекты, в том числе, входные группы, должны были создаваться за бюджетные деньги, то сейчас в дорожной карте ответственный стоит инвестор», — отмечает Сергей Бондарев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несколько лет назад для Шарташского лесопарка разработали масштабный мастер-план по превращению его в рекреационно-оздоровительный кластер. При этом пока выделяемых властями денег хватает только на обслуживание парка, небольшое благоустройство и установку нескольких туалетов. Помочь Шарташу сделать прорыв готовы инвесторы, но их жестко ограничивает нормативная база. Поэтому ее планируют менять. Об этом и других планах URA.RU рассказал директор лесопарка Сергей Бондарев. Сейчас основные работы в лесопарке ведут с южной стороны (на въезде со стороны улицы Отдыха). В частности, активисты из «Клуба друзей Шарташа» сделали здесь входную группу для «Тропы здоровья». Недавно они выиграли президентский грант — 1,5 млн рублей, и часть потратили на входную группу, а другую — на организацию различных мероприятий на Шарташе — лекций, экскурсий. «Общественные организации — молодцы. Воссоздают исторические ценности, которые были утеряны. Мы с ними стараемся взаимодействовать», — делится Сергей Бондарев. Еще несколько фронтов работ распределились рядом с детскими и спортивными площадками, которые сделали в парке в прошлые годы. Площадки организовали, при этом благоустройство вокруг страдало. Теперь вокруг делают дорожки, равняют землю, высаживают зелень. Благоустройство территории вокруг одной из площадок обошлось в 3,7 млн рублей. «Нам также выделили средства на первый стационарный туалет из 11, которые предусмотрены мастер-планом до 2030 года. Стоимость составила 4,3 млн рублей. Всего до конца года мы установим три таких туалета в парке. Дай Бог, купим может в этом году собственный трактор, потому что требуется ежедневная уборка, особенно в осенний период, когда деревья падают. Нужно содержать территорию в порядке», — добавляет директор лесопарка. На период с 2021 по 2030 год, согласно документу, нужны почти 17 млрд рублей инвестиций, чтобы реализовать все задуманное. В частности, 3,6 млрд на первом этапе, 3,14 млрд на втором и 10 млрд на последнем. Без помощи инвесторов мастер-план не реализовать. Интересантов много, отмечает Сергей Бондарев, они на низком старте и ждут, когда им предложат варианты взаимодействия. Сейчас основной затык связан с нормативной базой. Часть земель Шарташского лесопарка имеет статус особо охраняемой природной территории (ООПТ), второй статус — природные леса. «В прошлом году в постановление по землям городских лесов были внесены изменения, в итоге некоторые формулировки оказались непонятны. Минприроды трактует их как запретительные — например, на этой территории даже лавочки нельзя поставить. Обратились в правительство РФ для разъяснений. Кто из инвесторов пойдет на такие земли, где ничего нельзя сделать? Когда нормативная база сформируется, мы сможем предложить им что-то конкретное. Надеемся, что в этом году получим ответ. Менять [нормативную базу] в любом случае надо, иначе какой выход?» — говорит директор парка. В областное постановление №41 об ООПТ также планируют внести изменения. Ближайшим крупным проектом, который реализуют на Шарташе, станет строительство станции водных видов спорта «Мыс Экстрим» на южном берегу озера. Участок не относится к ООПТ, поэтому инвестор нашелся довольно легко. Им стала компания «Темп», которая планирует вложить сюда 20-30 млн рублей. Эскиз уже согласован с Горпланом, специалисты которого разрабатывали мастер-план, и сейчас подрядчик готовит проектную документацию. Основные работы намечены на весну следующего года. Сергей Бондарев надеется, что к началу теплого сезона станция уже начнет работу. Если получится найти 1 млн рублей, то руководство Шарташа планирует реанимировать участок, где раньше располагался пляж SunDali и на котором позднее компания Baden Family планировала строить термальный курорт. Позднее из-за возмущений жителей от идеи отказались и переехали в сторону Кировской базы — летом Baden Family открыла там «Шарташ — Пляж». Сергей Бондарев признает, что комплекс, проработавший чуть больше месяца, пользовался бешеной популярностью, но для лесопарка эффект был не очевиден. «Объект пользовался огромным спросом. Мы это поняли по тому, что основной проезд на территорию парка с Егоршинского проезда был забит машинами, и были случаи, когда спецтехника не могла проехать. Для парка польза неочевидна. Люди приезжали конкретно в „Баден — Баден“. Кто-то, кто не хотел долго стоять в очередях, приходили на берег озера. Спрашивали, можно ли где-то полежать на шезлонгах», — рассказывает Сергей Бондарев. На посту директора Шарташского лесопарка он чуть больше года. Подводя промежуточный итог, признается — впечатления положительные. «Мне приятно создавать что-то для людей, оставить историю о себе. Хотелось бы положительную, но мы понимаем, что без негатива в жизни ничего не бывает. Как сказал один человек — лишь тот, кто ничего не делает, не слышит негатив. Будем двигаться вперед, планы есть. Дорожная карта по созданию кластера прописана губернатором до 2030 года. Идею никто не оставил. Единственное, присутствуют проблемы с финансированием. Поэтому в большей степени акцент делается на привлечение инвесторов. Если изначально многие объекты, в том числе, входные группы, должны были создаваться за бюджетные деньги, то сейчас в дорожной карте ответственный стоит инвестор», — отмечает Сергей Бондарев.