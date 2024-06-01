Риэлторы обещают челябинцам новые скидки

Что произойдет с рынком недвижимости Челябинска летом

02 июня 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Летом застройщики будут привлекать покупателей скидками, в том числе и для компенсации высокой ипотечной ставки банков Фото: Сергей Русанов © URA.RU Летом челябинские риелторы прогнозируют отмену господдежки под 8% годовых, связанное с этим появление скидок, рассрочки и отсрочки платежей до ввода новостроек в эксплуатацию. О прогнозах на лето URA.RU рассказали президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова и руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов. На рынке вторичного жилья спад немного замедлится, но цена квадратного метра в ближайшее время пойдет вниз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «С 1 июля отменяется господдержка, но я уверена, что государство не останется в стороне от простых обывателей, да и покупателей недвижимости. В результате все-таки продлят программу семейной ипотеки. Нам необходимо поддерживать рождаемость, мы не можем сейчас поставить заградительную ставку для семей с детьми, у которых и так невысокий доход зачастую мамы находятся в декрете», — рассказала Шатрукова. Комфортное жилье в центре подорожает, а покупка в новостройке и на вторичном рынке сравняются в доступности по ипотеке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Также Шатрукова отметила, в сети присутствует много страшилок о том, что ставку отнимут, рынок упадет на 50%. Но президент гильдии риелторов «Южный Урал» уверена, что никаких серьезных катаклизмов на рынке недвижимости к лету не будет, и все-таки покупатели недвижимости, как и риелторы, целиком и полностью зависят от ставки центробанка. То есть спрос, продажи, ипотечные выданные кредиты, все это держится на ключевой ставке. В Челябинске в мае 2024 года стало выгодно покупать вторичную и загородную недвижимость, хотя среднеэтажка вызывает не меньший интерес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В то же время руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов отметил, что летом, после сворачивания программы господдержки ипотечных покупателей нового жилья в том виде, в каком она сейчас есть, застройщики еще активнее продолжат привлекать клиентов скидками, в том числе и для компенсации высокой ипотечной ставки банков. Но главным инструментом привлечения станут рассрочки и отсрочки платежей до ввода объектов в эксплуатацию. Подобные программы уже сегодня есть в арсенале почти каждого девелопера. Также эксперт рассказал, что ожидает летом рынок вторичного жилья. Летом 2024 года, после сворачивания программы господдержки ипотечных покупателей нового жилья в том виде, в каком она сейчас есть, застройщики еще активнее продолжат привлекать клиентов скидками, в том числе и для компенсации высокой ипотечной ставки банков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «На рынке вторичного жилья спад немного замедлится, но цена квадратного метра должна в скором времени пойти вниз. Однако, не исключены диспропорции в различных сегментах. Например, комфортное жилье в центре может даже подорожать, ведь покупка в новостройке и на вторичном рынке сравняются в доступности по ипотеке, а «вторичка ' выгодней с точки зрения покупателя. Купил и сразу заехал», — рассказал URA.RU Найденов. Риелторы с 1 июля обещают увеличение темпов роста цен на жилье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В целом эксперты сходятся во мнении, что недвижимость после 1 июля так и ли иначе вырастет в цене. Ведь как бы внушительно не звучали рекламные слоганы, затраты застройщика не упадут, а только вырастут, и он не снизит свою доходность. При этом после того, как на рынке недвижимости в Челябинске сократится разрыв по ипотечным ставкам по господдержке на новое и вторичное жилье, «вторичка» будет более востребована и также подорожает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Летом челябинские риелторы прогнозируют отмену господдежки под 8% годовых, связанное с этим появление скидок, рассрочки и отсрочки платежей до ввода новостроек в эксплуатацию. О прогнозах на лето URA.RU рассказали президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова и руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов. «С 1 июля отменяется господдержка, но я уверена, что государство не останется в стороне от простых обывателей, да и покупателей недвижимости. В результате все-таки продлят программу семейной ипотеки. Нам необходимо поддерживать рождаемость, мы не можем сейчас поставить заградительную ставку для семей с детьми, у которых и так невысокий доход зачастую мамы находятся в декрете», — рассказала Шатрукова. Также Шатрукова отметила, в сети присутствует много страшилок о том, что ставку отнимут, рынок упадет на 50%. Но президент гильдии риелторов «Южный Урал» уверена, что никаких серьезных катаклизмов на рынке недвижимости к лету не будет, и все-таки покупатели недвижимости, как и риелторы, целиком и полностью зависят от ставки центробанка. То есть спрос, продажи, ипотечные выданные кредиты, все это держится на ключевой ставке. В то же время руководитель департамента нового жилья АН «DAN недвижимость» Алексей Найденов отметил, что летом, после сворачивания программы господдержки ипотечных покупателей нового жилья в том виде, в каком она сейчас есть, застройщики еще активнее продолжат привлекать клиентов скидками, в том числе и для компенсации высокой ипотечной ставки банков. Но главным инструментом привлечения станут рассрочки и отсрочки платежей до ввода объектов в эксплуатацию. Подобные программы уже сегодня есть в арсенале почти каждого девелопера. Также эксперт рассказал, что ожидает летом рынок вторичного жилья. «На рынке вторичного жилья спад немного замедлится, но цена квадратного метра должна в скором времени пойти вниз. Однако, не исключены диспропорции в различных сегментах. Например, комфортное жилье в центре может даже подорожать, ведь покупка в новостройке и на вторичном рынке сравняются в доступности по ипотеке, а «вторичка ' выгодней с точки зрения покупателя. Купил и сразу заехал», — рассказал URA.RU Найденов. В целом эксперты сходятся во мнении, что недвижимость после 1 июля так и ли иначе вырастет в цене. Ведь как бы внушительно не звучали рекламные слоганы, затраты застройщика не упадут, а только вырастут, и он не снизит свою доходность. При этом после того, как на рынке недвижимости в Челябинске сократится разрыв по ипотечным ставкам по господдержке на новое и вторичное жилье, «вторичка» будет более востребована и также подорожает.