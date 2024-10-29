Путин начал реформу профсоюзов со смены лидера

Через доверенное лицо власти хотят избежать новых коррупционных скандалов в ФНПР

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Президент РФ Владимир Путин запустил реформу профсоюзного движения в России
Президент РФ Владимир Путин запустил реформу профсоюзного движения в России

Реформу профсоюзов запустил на внеочередном съезде ФНПР президент Владимир Путин. Ротацию в высшем руководстве профсоюзного движения эксперты объяснили URA.RU не только перезревшим ожиданием перемен, но и желанием власти сохранить контроль за организацией и избежать в будущем повторения коррупционных скандалов. Путин четко дал понять, что новому руководителю ФНПР Сергею Черногаеву предстоит выстроить работу в русле общей стратегии развития страны.

Михаил Шмаков ушел с поста председателя ФНПР, чтобы стать президентом
Михаил Шмаков ушел с поста председателя ФНПР, чтобы стать президентом
Фото:

XIII съезд Федерации независимых профсоюзов России прошел в Колонном зале Дома союзов. Обстановка внутри — в лучших традициях еще съездов советских времен: сцена, посередине стол президиума, за которым уже сидят только что избранный президент ФНПР Михаил Шмаков и его преемник на посту председателя ФНПР Сергей Черногаев. Путин под аплодисменты зала вышел на сцену и хотел было занять свое место за столом, но Шмаков не позволил ему присесть — по регламенту президент должен выступить.

Путин посмеялся, но пошел к трибуне. Он говорил о ФНПР как «авангарде профсоюзного движения», которой вместе с властью и бизнесом удалось добиться и снижения безработицы, и роста зарплат.

«Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, — заявил Путин и, услышав аплодисменты зала, добавил: — Уверен, профсоюзы разделяют эту точку зрения».
Новый лидер профсоюзов России Сергей Черногаев до сих пор возглавлял крупнейший профсоюз железнодорожников
Новый лидер профсоюзов России Сергей Черногаев до сих пор возглавлял крупнейший профсоюз железнодорожников
Фото:

Президент сообщил, что в 2025 году в пилотных регионах начнет внедряться новая модель оплаты труда бюджетников. А с 2027 года — уже по всей стране. «Стоит задача — перевести всех сотрудников бюджетной сферы на отраслевые системы, чтобы устранить разрыв в их зарплатах, которые сейчас заметно отличаются даже в соседних регионах, что совершенно несправедливо», — заявил Путин.

Не снимается задача подготовки квалифицированных кадров и развития научного и образовательного потенциала «для достижения технологического лидерства». «Защита интересов людей труда, повышение достатка и благополучия их семей — это ключевая, стратегическая задача.

Важнее — ничего нет. Исторически профсоюзное движение в России является сильным, массовым, имеет большой вес и авторитет в обществе. Уверен, оно и дальше будет развиваться, совершенствовать свою деятельность», — напомнил президент.

После выступления Путина к микрофону вышел новоиспеченный президент ФНПР Шмаков. Он заявил, что изменения в организации произошли для того, чтобы «работать еще более слаженно, эффективно, с большей силой». По словам Шмакова, профсоюзы «впечатлены майскими указами и нацпроектами и должны соответствовать курсу правительства».

Его сменщик Сергей Черногаев был более краток. Да и заметно волновался: в отличие от Шмакова, до сих пор он не занимал столь высокой должности, да и с президентом России вот так близко не общался. К нему, Владимиру Путину, и были обращены первые слова нового председателя ФНПР — «слова благодарности за курс нашей страны, в котором человек труда занимает почетное место».

Путин, прежде чем попрощаться, тонко обыграл ситуацию с двумя президентами на сцене. «Не знаю деталей, как поменялся у вас устав, куда должна смотреть одна голова, куда другая. Но, Михаил Викторович, — обратился Путин к Шмакову, — телефоны вы знаете, мои двери открыты. Как там у вас должность сейчас? Президент? Между собой мы всегда договоримся».

Шмаков поддержал шутливый настрой Путина: «Как президент президенту хочу сказать большое спасибо».

Смену 75-летнего главы ФНПР, возглавлявшего организацию 30 лет, в экспертной среде прогнозировали не единожды. Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что пришло время уступить дорогу тем, кто помоложе. «Кроме того, реформа ФНПР давно перезрела», — отметил политолог.

В 2022 году экс-председатель ФНПР Михаил Шмаков попал в коррупционный скандал из-за продажи профсоюзных санаториев в Минеральных Водах
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Наиболее близок к отставке Шмаков оказался в 2022 году, когда Генпрокуратура через суд признала незаконной приватизацию 34 санаторно-курортных комплексов (1763 объекта недвижимости), принадлежавших профсоюзам в Минводах. Часть активов после продажи ушла под контроль самого Шмакова, и доказать законность этих сделок в суде глава ФНПР не смог. «В сторону Шмакова посылалась масса „атомных торпед“, но он был непотопляемым. В региональных организациях постоянно возникали какие-то скандалы», — рассказал URA.RU гендиректор компании «Маркком» Сергей Маркелов.

В январе 2024-го после аудиенции у президента Путина судьба Шмакова вызывала неоднозначные суждения у политологов. Одни говорили URA.RU, что встреча в Кремле — это гарантия сохранения, другие, как политолог Маркелов, не были столь категоричны. Свершившийся переход Шмакова на новую должность президента ФНПР эксперт назвал временным явлением, а избрание председателем ФНПР Черногаева — переходным этапом.

«Мы будем свидетелями перезагрузки профсоюзов: сначала Черногаев сгладит какие-то скандалы, в том числе коррупционные, внутри ФНПР. Он посидит два-три года, чтобы все успокоились из-за смены власти. За это время подготовят молодого лидера, и профсоюзы начнут заниматься тем, чем и должны», — полагает Маркелов.
Союз власти с Российскими железными дорогами становится все более крепким (на фото слева - глава РЖД Олег Белозеров)
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эксперты объясняют, что выбор Черногаева, который возглавлял Роспрофжел, новым лидером профсоюзного движения России связан с особым отношением президента Путина к госкомпании. Немногим ранее глава РЖД Олег Белозеров возглавил Федерацию художественной гимнастики и вошел в президентский совет по физкультуре и спорту. Теперь — Черногаев, который только этой весной вошел в руководящий состав ФНПР. По словам политолога Калачева, профсоюз железнодорожников — реальное объединение, со своей историей, традициями. А для власти, добавляет политолог Маркелов, это — просто системный человек, от него не стоит ждать неожиданностей и он возглавлял крупнейший отраслевой профсоюз.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев подтверждает, что поддержка Путиным кадровых перестановок в ФНПР в пользу выходца из РЖД — это возможность «корректного» контроля за объединением. «РЖД контролируются властью, — пояснил Журавлев. — Скажем так, для профсоюзов это будут лояльные, корректные наблюдатели от власти, которых нельзя обвинить в том, что они наблюдатели от власти».

По мнению гендиректора коммуникационного агентства «Actor» Дмитрия Еловского, в поддержке Путиным решений ФНПР просматриваются изменения самой стратегии власти в отношении профсоюзов. «Профсоюзы давно превратились в чемодан без ручки. Изначально цель объединения понятна — защита трудовых прав работников. В современной России профсоюзы оказались в жестком кризисе, — объясняет Еловский. — Государство выстроило систему, которая позволяет купировать проблемы в рамках трехсторонних комиссий. Но сейчас у власти появились новые идеи и подходы».

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Реформу профсоюзов запустил на внеочередном съезде ФНПР президент Владимир Путин. Ротацию в высшем руководстве профсоюзного движения эксперты объяснили URA.RU не только перезревшим ожиданием перемен, но и желанием власти сохранить контроль за организацией и избежать в будущем повторения коррупционных скандалов. Путин четко дал понять, что новому руководителю ФНПР Сергею Черногаеву предстоит выстроить работу в русле общей стратегии развития страны. XIII съезд Федерации независимых профсоюзов России прошел в Колонном зале Дома союзов. Обстановка внутри — в лучших традициях еще съездов советских времен: сцена, посередине стол президиума, за которым уже сидят только что избранный президент ФНПР Михаил Шмаков и его преемник на посту председателя ФНПР Сергей Черногаев. Путин под аплодисменты зала вышел на сцену и хотел было занять свое место за столом, но Шмаков не позволил ему присесть — по регламенту президент должен выступить. Путин посмеялся, но пошел к трибуне. Он говорил о ФНПР как «авангарде профсоюзного движения», которой вместе с властью и бизнесом удалось добиться и снижения безработицы, и роста зарплат. Президент сообщил, что в 2025 году в пилотных регионах начнет внедряться новая модель оплаты труда бюджетников. А с 2027 года — уже по всей стране. «Стоит задача — перевести всех сотрудников бюджетной сферы на отраслевые системы, чтобы устранить разрыв в их зарплатах, которые сейчас заметно отличаются даже в соседних регионах, что совершенно несправедливо», — заявил Путин. Не снимается задача подготовки квалифицированных кадров и развития научного и образовательного потенциала «для достижения технологического лидерства». «Защита интересов людей труда, повышение достатка и благополучия их семей — это ключевая, стратегическая задача. После выступления Путина к микрофону вышел новоиспеченный президент ФНПР Шмаков. Он заявил, что изменения в организации произошли для того, чтобы «работать еще более слаженно, эффективно, с большей силой». По словам Шмакова, профсоюзы «впечатлены майскими указами и нацпроектами и должны соответствовать курсу правительства». Его сменщик Сергей Черногаев был более краток. Да и заметно волновался: в отличие от Шмакова, до сих пор он не занимал столь высокой должности, да и с президентом России вот так близко не общался. К нему, Владимиру Путину, и были обращены первые слова нового председателя ФНПР — «слова благодарности за курс нашей страны, в котором человек труда занимает почетное место». Шмаков поддержал шутливый настрой Путина: «Как президент президенту хочу сказать большое спасибо». Смену 75-летнего главы ФНПР, возглавлявшего организацию 30 лет, в экспертной среде прогнозировали не единожды. Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что пришло время уступить дорогу тем, кто помоложе. «Кроме того, реформа ФНПР давно перезрела», — отметил политолог. Наиболее близок к отставке Шмаков оказался в 2022 году, когда Генпрокуратура через суд признала незаконной приватизацию 34 санаторно-курортных комплексов (1763 объекта недвижимости), принадлежавших профсоюзам в Минводах. Часть активов после продажи ушла под контроль самого Шмакова, и доказать законность этих сделок в суде глава ФНПР не смог. «В сторону Шмакова посылалась масса „атомных торпед“, но он был непотопляемым. В региональных организациях постоянно возникали какие-то скандалы», — рассказал URA.RU гендиректор компании «Маркком» Сергей Маркелов. В январе 2024-го после аудиенции у президента Путина судьба Шмакова вызывала неоднозначные суждения у политологов. Одни говорили URA.RU, что встреча в Кремле — это гарантия сохранения, другие, как политолог Маркелов, не были столь категоричны. Свершившийся переход Шмакова на новую должность президента ФНПР эксперт назвал временным явлением, а избрание председателем ФНПР Черногаева — переходным этапом. Эксперты объясняют, что выбор Черногаева, который возглавлял Роспрофжел, новым лидером профсоюзного движения России связан с особым отношением президента Путина к госкомпании. Немногим ранее глава РЖД Олег Белозеров возглавил Федерацию художественной гимнастики и вошел в президентский совет по физкультуре и спорту. Теперь — Черногаев, который только этой весной вошел в руководящий состав ФНПР. По словам политолога Калачева, профсоюз железнодорожников — реальное объединение, со своей историей, традициями. А для власти, добавляет политолог Маркелов, это — просто системный человек, от него не стоит ждать неожиданностей и он возглавлял крупнейший отраслевой профсоюз. По мнению гендиректора коммуникационного агентства «Actor» Дмитрия Еловского, в поддержке Путиным решений ФНПР просматриваются изменения самой стратегии власти в отношении профсоюзов. «Профсоюзы давно превратились в чемодан без ручки. Изначально цель объединения понятна — защита трудовых прав работников. В современной России профсоюзы оказались в жестком кризисе, — объясняет Еловский. — Государство выстроило систему, которая позволяет купировать проблемы в рамках трехсторонних комиссий. Но сейчас у власти появились новые идеи и подходы».
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