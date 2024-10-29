Путин начал реформу профсоюзов со смены лидера

Реформу профсоюзов запустил на внеочередном съезде ФНПР президент Владимир Путин. Ротацию в высшем руководстве профсоюзного движения эксперты объяснили URA.RU не только перезревшим ожиданием перемен, но и желанием власти сохранить контроль за организацией и избежать в будущем повторения коррупционных скандалов. Путин четко дал понять, что новому руководителю ФНПР Сергею Черногаеву предстоит выстроить работу в русле общей стратегии развития страны.
XIII съезд Федерации независимых профсоюзов России прошел в Колонном зале Дома союзов. Обстановка внутри — в лучших традициях еще съездов советских времен: сцена, посередине стол президиума, за которым уже сидят только что избранный президент ФНПР Михаил Шмаков и его преемник на посту председателя ФНПР Сергей Черногаев. Путин под аплодисменты зала вышел на сцену и хотел было занять свое место за столом, но Шмаков не позволил ему присесть — по регламенту президент должен выступить.
Путин посмеялся, но пошел к трибуне. Он говорил о ФНПР как «авангарде профсоюзного движения», которой вместе с властью и бизнесом удалось добиться и снижения безработицы, и роста зарплат.
«Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, — заявил Путин и, услышав аплодисменты зала, добавил: — Уверен, профсоюзы разделяют эту точку зрения».
Президент сообщил, что в 2025 году в пилотных регионах начнет внедряться новая модель оплаты труда бюджетников. А с 2027 года — уже по всей стране. «Стоит задача — перевести всех сотрудников бюджетной сферы на отраслевые системы, чтобы устранить разрыв в их зарплатах, которые сейчас заметно отличаются даже в соседних регионах, что совершенно несправедливо», — заявил Путин.
Не снимается задача подготовки квалифицированных кадров и развития научного и образовательного потенциала «для достижения технологического лидерства». «Защита интересов людей труда, повышение достатка и благополучия их семей — это ключевая, стратегическая задача.
Важнее — ничего нет. Исторически профсоюзное движение в России является сильным, массовым, имеет большой вес и авторитет в обществе. Уверен, оно и дальше будет развиваться, совершенствовать свою деятельность», — напомнил президент.
После выступления Путина к микрофону вышел новоиспеченный президент ФНПР Шмаков. Он заявил, что изменения в организации произошли для того, чтобы «работать еще более слаженно, эффективно, с большей силой». По словам Шмакова, профсоюзы «впечатлены майскими указами и нацпроектами и должны соответствовать курсу правительства».
Его сменщик Сергей Черногаев был более краток. Да и заметно волновался: в отличие от Шмакова, до сих пор он не занимал столь высокой должности, да и с президентом России вот так близко не общался. К нему, Владимиру Путину, и были обращены первые слова нового председателя ФНПР — «слова благодарности за курс нашей страны, в котором человек труда занимает почетное место».
Путин, прежде чем попрощаться, тонко обыграл ситуацию с двумя президентами на сцене. «Не знаю деталей, как поменялся у вас устав, куда должна смотреть одна голова, куда другая. Но, Михаил Викторович, — обратился Путин к Шмакову, — телефоны вы знаете, мои двери открыты. Как там у вас должность сейчас? Президент? Между собой мы всегда договоримся».
Шмаков поддержал шутливый настрой Путина: «Как президент президенту хочу сказать большое спасибо».
Смену 75-летнего главы ФНПР, возглавлявшего организацию 30 лет, в экспертной среде прогнозировали не единожды. Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что пришло время уступить дорогу тем, кто помоложе. «Кроме того, реформа ФНПР давно перезрела», — отметил политолог.
Наиболее близок к отставке Шмаков оказался в 2022 году, когда Генпрокуратура через суд признала незаконной приватизацию 34 санаторно-курортных комплексов (1763 объекта недвижимости), принадлежавших профсоюзам в Минводах. Часть активов после продажи ушла под контроль самого Шмакова, и доказать законность этих сделок в суде глава ФНПР не смог. «В сторону Шмакова посылалась масса „атомных торпед“, но он был непотопляемым. В региональных организациях постоянно возникали какие-то скандалы», — рассказал URA.RU гендиректор компании «Маркком» Сергей Маркелов.
В январе 2024-го после аудиенции у президента Путина судьба Шмакова вызывала неоднозначные суждения у политологов. Одни говорили URA.RU, что встреча в Кремле — это гарантия сохранения, другие, как политолог Маркелов, не были столь категоричны. Свершившийся переход Шмакова на новую должность президента ФНПР эксперт назвал временным явлением, а избрание председателем ФНПР Черногаева — переходным этапом.
«Мы будем свидетелями перезагрузки профсоюзов: сначала Черногаев сгладит какие-то скандалы, в том числе коррупционные, внутри ФНПР. Он посидит два-три года, чтобы все успокоились из-за смены власти. За это время подготовят молодого лидера, и профсоюзы начнут заниматься тем, чем и должны», — полагает Маркелов.
Эксперты объясняют, что выбор Черногаева, который возглавлял Роспрофжел, новым лидером профсоюзного движения России связан с особым отношением президента Путина к госкомпании. Немногим ранее глава РЖД Олег Белозеров возглавил Федерацию художественной гимнастики и вошел в президентский совет по физкультуре и спорту. Теперь — Черногаев, который только этой весной вошел в руководящий состав ФНПР. По словам политолога Калачева, профсоюз железнодорожников — реальное объединение, со своей историей, традициями. А для власти, добавляет политолог Маркелов, это — просто системный человек, от него не стоит ждать неожиданностей и он возглавлял крупнейший отраслевой профсоюз.
Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев подтверждает, что поддержка Путиным кадровых перестановок в ФНПР в пользу выходца из РЖД — это возможность «корректного» контроля за объединением. «РЖД контролируются властью, — пояснил Журавлев. — Скажем так, для профсоюзов это будут лояльные, корректные наблюдатели от власти, которых нельзя обвинить в том, что они наблюдатели от власти».
По мнению гендиректора коммуникационного агентства «Actor» Дмитрия Еловского, в поддержке Путиным решений ФНПР просматриваются изменения самой стратегии власти в отношении профсоюзов. «Профсоюзы давно превратились в чемодан без ручки. Изначально цель объединения понятна — защита трудовых прав работников. В современной России профсоюзы оказались в жестком кризисе, — объясняет Еловский. — Государство выстроило систему, которая позволяет купировать проблемы в рамках трехсторонних комиссий. Но сейчас у власти появились новые идеи и подходы».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.