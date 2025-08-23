Духовный советник Трампа собрался на Украину

Личный духовный советник главы Белого дома Дональда Трампа Марк Бернс анонсировал свой визит на территорию Украины. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Покидаю Южную Корею и направляюсь на Украину», — написал Бернс в соцсети X. Причины его визита на данный момент неизвестны.
Издание Time в 2016 году в одной из своих публикаций охарактеризовало Бернса как «главного пастора» Дональда Трампа. Сам Бернс на своей странице в социальной сети X ссылается на данный материал.
Ранее стало известно, что в течение ближайших двух недель в Вашингтоне ожидается заявление, способное оказать непосредственное влияние на Украину. Трамп проинформировал представителей СМИ о намерении принять к этому времени «очень важное решение». По словам американского лидера, все будет зависеть от действий Москвы и Киева. На основании их следующих шагов глава Белого дома выберет дальнейший курс действий, пишет телеканал 360.
