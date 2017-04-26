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26 апреля 2017
25 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
13:16  26 апреля 2017 0

Власти Екатеринбурга разыграли контракты на миллиард на ремонт дорог к ЧМ-2018

Ремонт дорог в Екатеринбурге, объезд, улица фурманова, ремонт дорожного покрытия
В 2017 году в Екатеринбурге отремонтируют полсотни улицФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Подвели итоги двух конкурсов, объявленных МУП «Городское благоустройство» на ремонт дорог в уральской столице. Речь идет о двух контрактах на 500 и 689 млн рублей.

В первом случае победителем стало ООО «Городское управление дорожно-строительных работ», снизившее сумму контракта до 492,9 млн рублей. Вторым победителем стало ООО «Трест УралТрансСпецСтрой». Дороги вокруг Центрального стадиона компания готова отремонтировать за 678 млн рублей.

Обе компании, напомним, являются частыми исполнителями муниципальных заказов. ГУДСР, к примеру, уже выигрывала конкурс летом 2016 года на ремонт дорог в Екатеринбурге на 200 млн рублей, а в ноябре за 311 млн приводила в порядок улицу Московскую.

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Что касается «Трест УТСС», учредителем которого выступает МУГИСО, общая стоимость выигранных контрактов составляет 27 млрд рублей. Наиболее крупным заказом компании стало строительство транспортной развязки улицы Новосибирской и въезда в Екатеринбург со стороны Перми за 800 млн, а также ремонт дорожного полотна из аэропорта на 600 млн.

Итоги конкурсов должны были подвести гораздо раньше — еще в марте, но тогда процесс приостановило региональное УФАС из-за поступивших жалоб со стороны «Уралинформбюро» и «Атомстройкомплекса».

Сергей Демин
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