23:25 28 апреля 2017 0

У России гораздо меньше финансовых потерь от санкций, чем у стран, которые их ввели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спецдокладчик ООН Идрис Джазаири, изучивший воздействие антироссийских санкций на права человека, заявил, что ограничительные меры сильнее всего отражаются на жизни наиболее уязвимых групп населения страны. По его словам, больнее всего санкции бьют по жителям Крыма.

Он отметил, что санкции изначально были призваны стать сдерживающим фактором для России. «Но они рискуют быть лишь сдерживающим фактором для международного сообщества предпринимателей, оказывая негативное воздействие в России лишь на те уязвимые группы, которые вообще не имеют отношения к кризису», — цитирует Джазаира РИА «Новости».

Спецдокладчик ООН также высказал мнение, что с выборных лиц в России должны быть сняты санкции.«Главное внимание следует уделять обеспечению иммунитета к односторонним мерам для лиц, избираемых в парламентскую ассамблею, уполномоченных демократическим путем посредством выборов и выполняющих свои функции исключительно в соответствии с государственной конституцией», — сказал он.

По словам Джезаири, в результате санкций против России западные страны потеряли более 100 млрд долларов. «Если к этому добавить те потери, которые понесла Россия в результате санкций, весьма приближенная оценка, которую можно было бы применить, сводится к тому, что Россия потеряла 1% ВВП», — подчеркнул он он.

При этом спецдокладчик ООН пояснил, что у России гораздо меньше финансовых потерь. «При расчете общая сумма потерь России оценивается в 52−55 миллиардов долларов. Можно сказать, что это та цена, которую пришлось заплатить за украинский кризис», — приводит его слова телеканал 360.

Между тем СМИ сообщили о продлении антироссийских санкций в июне. Тогда состоится очередной саммит Европейского союза, где и проголосуют за ограничения, пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на Reuters. В агентстве пролонгацию санкций связали с выборами президента во Франции и прохладными отношениями России и США.