Шторм вернулся: прогноз магнитных бурь 17 сентября

Утром 16 сентября ученые зафиксировали магнитную бурю уровня G1. Пик шторма пришелся на промежуток между 3 и 6 часами утра по московскому времени. Сейчас геомагнитная обстановка выглядит более стабильной, но полностью исключать дальнейшие возмущения нельзя. О том, ждать ли магнитный шторм 17 сентября — в материале URA.RU.
Солнечная активность 17 сентября
По данным лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, индекс солнечной активности сегодня составляет 4,3 балла из 10 возможных. На Солнце за последние часы зарегистрировано три вспышки класса С, наиболее сильная из которых произошла в 06:04 по московскому времени.
Несмотря на то, что вспышки были относительно слабыми, высокая скорость солнечного ветра остается фактором риска. Сегодня этот показатель превысил 750 км/с — значение, которое относится к экстремально высоким.
«Текущий спад является довольно хрупким. Первый же заметный рост магнитного поля почти наверняка выведет систему Земля-Ветер из равновесия с возвратом к бурям уровня G2 и G3», — предупредили ученые.
Главная особенность текущей ситуации заключается в том, что энергия магнитного поля солнечного ветра сейчас заметно снизилась. Это ослабило давление на магнитное поле Земли и сделало геомагнитную обстановку более спокойной. Но равновесие остается крайне неустойчивым: малейший рост параметров солнечного ветра может снова спровоцировать возврат к более сильным бурям.
Прогноз магнитной бури 17 сентября
По расчетам ученых, шанс геомагнитного шторма в среду довольно высокий. Вероятность возникновения магнитной бури 17 сентября оценивается в 51%. Возможность возмущений магнитосферы средней силы составляет около 40%, а шанс полностью спокойной геомагнитной обстановки не превышает 9%.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Оставшаяся часть сентября обещает быть относительно спокойной. После 18 числа геомагнитная обстановка должна войти в стабильную фазу, но отдельные возмущения все же возможны. В начале октября ученые ожидают новый рост активности.
По графику долгосрочного прогноза, ситуация будет развиваться следующим образом:
- 16–17 сентября — вероятность магнитных бурь уровня G1–G2 (слабые и средние возмущения).
- 18–30 сентября — магнитосфера в основном спокойная, без значительных всплесков.
- 1–5 октября — серия возмущений магнитосферы: 2 числа прогнозируется буря.
- 7–11 октября — постепенный спад, но возможны отдельные периоды слабых возмущений.
- 12–13 октября — возможна незначительная геомагнитная активность.
Советы для метеозависимых
Даже слабые возмущения магнитного поля могут отражаться на самочувствии людей. У метеочувствительных это чаще всего проявляется в виде усталости, головных болей, перепадов давления и трудностей с концентрацией. Наиболее уязвимы пожилые, а также те, кто страдает хроническими или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, врачи советуют:
- придерживаться регулярного режима сна и отдыха;
- питаться сбалансировано и избегать переедания;
- больше времени проводить на свежем воздухе и включать в распорядок дня умеренные физические нагрузки;
- отказаться от алкоголя и курения;
- поддерживать водный баланс, употребляя достаточное количество жидкости.
Если неприятные симптомы сохраняются или усиливаются, важно обратиться к врачу. Это поможет исключить вероятность того, что недомогание связано не только с метеозависимостью, но и с другими хроническими состояниями.
