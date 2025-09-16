Рубио: Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского главы Владимира Зеленского может состояться уже на следующей неделе. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он напомнил, что ранее главы государств провели несколько телефонных переговоров и личных встреч.
«Президент Трамп ... вероятно, снова [встретится с Зеленским] на следующей неделе», — сказал Рубио. Встреча может пройти в Нью-Йорке, во время недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, отметил Рубио, отвечая на вопросы журналистов. Его слова приводит ТАСС.
Ранее Зеленский заявлял, что Соединенные Штаты оказывают поддержку гарантиям безопасности для Украины. При этом лидер Украины не уточнял, в какой конкретно форме она предоставляется.
