Рубио: Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп уже провел несколько телефонных переговоров с Зеленским
Трамп уже провел несколько телефонных переговоров с Зеленским Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского главы Владимира Зеленского может состояться уже на следующей неделе. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он напомнил, что ранее главы государств провели несколько телефонных переговоров и личных встреч.

«Президент Трамп ... вероятно, снова [встретится с Зеленским] на следующей неделе», — сказал Рубио. Встреча может пройти в Нью-Йорке, во время недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, отметил Рубио, отвечая на вопросы журналистов. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Зеленский заявлял, что Соединенные Штаты оказывают поддержку гарантиям безопасности для Украины. При этом лидер Украины не уточнял, в какой конкретно форме она предоставляется.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Встреча президента США Дональда Трампа и украинского главы Владимира Зеленского может состояться уже на следующей неделе. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он напомнил, что ранее главы государств провели несколько телефонных переговоров и личных встреч. «Президент Трамп ... вероятно, снова [встретится с Зеленским] на следующей неделе», — сказал Рубио. Встреча может пройти в Нью-Йорке, во время недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, отметил Рубио, отвечая на вопросы журналистов. Его слова приводит ТАСС. Ранее Зеленский заявлял, что Соединенные Штаты оказывают поддержку гарантиям безопасности для Украины. При этом лидер Украины не уточнял, в какой конкретно форме она предоставляется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...