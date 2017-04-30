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30 апреля 2017
29 апреля 2017
11:39  30 апреля 2017 0

К полету готов. Китайский гигантский самолет-амфибия прошел тестирование на земле

Аэропорт. Самолет. Челябинск., самолет, кабина пилота, летчик
Пилоты проверили работу китайского самолета-амфибии на землеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Крупнейший в мире современный гидросамолет AG600, разработанный китайскими конструкторами, успешно прошел наземное испытание. Разработчики воздушного судна отметили, что самолет готов к первому полету.

Масса гидросамолета составляет 53,5 тонны, максимальная скорость — 500 км/ч. Судно способно пролететь 4,5 тыс. км и находиться в воздухе до 12 часов. Его длина составляет 36,9 м, а размах крыльев — 38,8 м, сообщает параметры самолета-гиганта «Газета.Ru».

Испытания самолета-амфибии AVIC AG600 прошли в городском округе Чжухай. Пилоты проверили систему управления и связь с диспетчерами, воздушное судно также испытали на способность совершать маневры в воздухе и при посадке.

Конструкторы после испытаний отметили, что успешное прохождение наземных тестов свидетельствует о базовой готовности самолета к осуществлению первого полета.? Первый полет гидросамолета над сушей пройдет в мае, а над водой — во второй половине этого года.

Как уточнили в Китайской авиастроительной корпорации, судно создано для борьбы с лесными пожарами и проведения спасательных операций.

Нина Калинина
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