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03 мая 2017
02 мая 2017
Главные новости Свердловской области
14:32  03 мая 2017 5

«Оттаяли, мрази!» Ядовитые черные змеи вернулись на Урал. ВИДЕО

Змеи напугали уральцевФото: Википедия

Житель Серова Руслан Кайгородов наткнулся на крупную черную змею в одном из районов города. Мужчина прогнал рептилию палкой, жена уральца сняла происходящее на видео.

«Вот такую красотку встретил, возвращаясь из сада (район аэропорта). Пришлось согнать с дороги, место для загорания не самое безопасное», — написал мужчина в соцсетях.

Серовчан видео напугало.

«Это — гадюка. Товарищи, им лопатой надо отсекать бошки. Иначе хрен потом в лес зайдете. Да и на участок свой», — считает Наталья Петрова.

«Оттаяли, мрази», — передернуло Оксану Каптур.

«На ремень ее!» — воинственно заявила Татьяна Лопаева.

В прошлом году гигантские черные змеи терроризировали жителей Качканара и Первоуральска.

Данил Бардин
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