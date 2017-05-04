17:39 04 мая 2017 0

На участие в акции заявлено 100 человек Скриншот: с канала блогера Соколовского на YouTube

За день до приговора блогеру Руслану Соколовскому его сторонники планируют провести серию пикетов возле Храма на крови в Екатеринбурге, в котором блогер снимал ролик о ловле покемонов в церкви. Об этом журналистам сообщила организатор акции Юлия Беспалова.

«Пикет планируется провести 10 мая с 17 до 19 часов возле входа в Храм-на-крови на улице Царской, — сообщает „Наша газета“. — Максимальное число участников пикета, как указано в заявке — 100 человек».

Между тем, согласно законодательству, одиночные пикеты не требуют согласования, но при этом расстояние между пикетчиками должно быть не менее 50 метров.

Блогер Руслан Соколовский несколько лет вел свой канал на Youtube, однако именно ролик о ловле покемонов в Храме на Крови, снятый в августе 2016, принес ему славу (о блогере написали все уральские СМИ), 100 тысяч новых подписчиков и пристальное внимание силовиков. После проверки ФСБ провела у него дома обыск, блогера задержали, а затем арестовали.

В общей сложности он провел в СИЗО более пяти месяцев: его то отпускали под домашний арест, то водворяли обратно (встречался с девушкой в нарушение условий содержания под домашним арестом).

Сейчас его дело рассматривается в суде: Соколовский обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды — 9 эпизодов), ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания — семь эпизодов), а также одного эпизода по ст. 138.1 УК РФ (ему вменяют приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры).

Приговор по делу «ловца покемонов» будет озвучен 11 мая в Верх-Исетском суде Екатеринбурга.