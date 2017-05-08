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08 мая 2017
07 мая 2017
06 мая 2017
10:02  08 мая 2017 0

Отец Марин Ле Пен назвал причины поражения дочери на президентских выборах

Марин Ле ПенФото: Wikimedia Commons

Отец Марин Ле Пен назвал причины поражения дочери на президентских выборах во Франции. Жан-Марин Ле Пен, основатель Национального фронта, обвинил в проигрыше вице-президента фракции Флориана Филиппо.

«Месье Филиппо — один из тех, кто несёт главную ответственность за поражение Марин Ле Пен», — цитирует RT заявление Жан-Марин Ле Пена, сделанное им в эфире радиостанции RTL.

Как продолжает «Русская планета», также мужчина добавил, что кампания Ле Пен провалилась из-за ее отношения к проблемам евро, Европы и пенсий. Вместо этого кандидату на президентское кресло необходимо было уделить гораздо большее внимание демографическим изменениям и вопросам массовой иммиграции, считает экс-лидер и основатель Национального фронта. Ранее он заявлял журналистам, что вообще сомневается, что его дочь способна руководить страной.

Напомним, на выборах президента во Франции с большим отрывом победил Эмманюэль Макрон. За него проголосовали 64,84 процента избирателей, в то время как за Марин Лен Пен отдали голоса 35,16 процентов граждан.

Евгений Лазарев
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