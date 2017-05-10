14:47 10 мая 2017 4

Алексей Ситников особенно отметил инфраструктурный проект "Энергия Арктики" Фото: Алена Полозова © URA.RU

Первый заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Алексей Ситников накануне представил доклад о регионе на энергетическом форуме в Амстердаме, посвященном российско-нидерландскому сотрудничеству.

Первый замгубернатора презентовал достижения энергетического сектора ЯНАО перед руководителями ведущих голландских и российских транспортных и энергетических компаний и представителями органов власти. Ситников отметил крупный инфраструктурный проект «Энергия Арктики», который выведет Ямал к новым точкам роста.

Ситников подчеркнул, что на ресурсах полуострова Гыдан можно производить более 70 млн тонн СПГ. В перспективе в регионе планируется создать хаб с долей более 15% СПГ на мировом рынке. Чиновник заявил, что на территории Гыданского полуострова можно производить более 70 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), что позволит иметь долю 15% на мировом рынке этого ресурса.

«Чтобы „потянуть“ такой масштабный и перспективный промышленный кластер, открыть новые, пока труднодоступные ресурсы, мы создаем арктическую наземную инфраструктуру. Железная дорога „Северный широтный ход“ и участок Бованенково — Сабетта объединят существующую железнодорожную инфраструктуру Ямала и дадут выход многим регионам России на новые рынки сбыта. Спрос на это есть как у субъектов РФ, так и у промышленных компаний России. Подтвержденные первоначальные объемы перевозки — более 21 млн тонн в год», — сообщил Ситников.