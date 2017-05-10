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10 мая 2017
Главные новости Свердловской области
18:51  10 мая 2017 0

Свердловский суд пересмотрит приговор бывшему директору «Северной казны»

Суд приговорил бизнесмена к трем годам тюрьмыФото: страница Александра Меренкова в Facebook

Юристы экс-главы страховой компании «Северная казна» Александра Меренкова, отправившегося на три года в тюрьму, попробуют изменить приговор своему клиенту. Свердловский областной суд 18 мая рассмотрит апелляцию по делу бизнесмена, следует из информации, опубликованной на сайте суда.

Меренкова обвинили в фальсификации финансовых документов и покушении на мошенничество с имуществом организации. В марте суд установил, что предприниматель вносил в финансовые документы положительную информацию о финансовом состоянии компании, в то время как это не соответствовало действительности.

Также, по версии обвинения, в период с декабря 2014 года по апрель 2015 года Меренков, будучи осведомленным о назначении в страховую компанию временной администрации, попытался продать недвижимость на сумму свыше 98 млн рублей: нежилые помещения в Екатеринбурге и Верхней Пышме, подземную автостоянку.

Позднее известный в городе юрист и защитник прав потребителей Андрей Артемьев создал на портале Change.org петицию с требованием пересмотреть срок по приговору.

Сергей Дианов
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