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10 мая 2017
Главные новости Свердловской области
21:30  10 мая 2017 0

«Иннопром-2017» готовится побить рекорды: открыта регистрация для участников и посетителей выставки

Иннопром 2013, vip, иннопром
В мероприятии примут участие более 640 компаний из разных стран мираФото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Организаторы 8-й международной выставки «Иннопром-2017» объявили о начале регистрации участников и посетителей на официальном сайте мероприятие. Выставка пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля при поддержке Минпромторга России.

В 2017 году главной темой промышленной выставки станет «Умное производство». Свое участие в «Иннопроме» подтвердили более 640 компаний-экспонентов, включая страны Европы, Азии и Америки, сообщает пресс-служба выставки.

«„Иннопром — 2017“ должен стать эффективным инструментом стимулирования зарубежных компаний к расширению проектов, направленных на локализацию производств в России. Тем более, в этом году число иностранных гостей будет особенно велико — мы ожидаем, что на выставке будут представлены более 90 стран мира: две трети одних только экспонентов — иностранные компании», — рассказала директор выставки Екатерина Егорычева.

В ходе деловой программы Иннопрома будет проведено более 150 мероприятий, участие в которых примут министры промышленности 10 государств, в том числе — Японии, которая выступит страной-партнером. Ожидается, что японскую делегацию возглавит лично министр экономики, промышленности и торговли Хиросигэ Сэко.

Ознакомиться с полной программой мероприятий, а также пройти регистрацию можно на сайте www.innoprom.com.

Сергей Макеев
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