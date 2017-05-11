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11 мая 2017
18:21  11 мая 2017 0

«Облкоммунэнерго» проведет масштабный ремонт теплосетей. На подготовку к следующему сезону потратят 600 млн

Мегион, трубы, котельная, тепло, отопление
Отопительный сезон в Свердловской области прошел без происшествийФото: Александр Елизаров © URA.RU

Территориальные подразделения «Облкоммунэнерго» готовятся к завершению отопительного сезона. По данным пресс-службы компании, региональная энергосистема смогла пройти осенне-зимний период в низкоаварийном режиме.

«Осень и зиму мы прошли в штатном режиме, несмотря на особенности каждого сезона. Аварии, конечно, были, но не допущено ни одной чрезвычайной ситуации на объектах. Температурный график подачи тепла не нарушался. За весь сезон произошло порядка 20 отключений котельных из-за нарушений электроснабжения. Несколько случаев произошли по вине сторонних организаций и несанкционированных работ в охранных зонах энергообъектов», — сообщил генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

По словам Буданова, на снижение аварийности сработала масштабная ремонтная кампания 2016 года, в рамках которой к отопительному сезону энергетики заменили более 6 километров магистральных и квартальных ветхих тепловых сетей, а также капитально отремонтировали 12 котлов. При этом в АО «Облкоммунэнерго» подчеркнули, что тепловые сети останутся главным приоритетом.

В целом на подготовку к следующему отопительному сезону «Облкоммунэнерго» направит около 600 млн рублей. По электросетевому комплексу предприятием запланирован ремонт 950 трансформаторных подстанций, 290 км воздушных и 15 км кабельных линий. Еще больших расходов потребует реконструкция и новое строительство электрических сетей. В этом году также планируется замена более 7 километров тепловых сетей и капитальный ремонт котельных.

Сергей Макеев
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