{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,16
Динамика за 2 недели
Евро 62,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
12 мая 2017
11 мая 2017
10 мая 2017
Главные новости Челябинской области
13:41  12 мая 2017 2

Число пострадавших от челябинского салюта растет. В полицию подали владельцы машины, которую разнесло залпом. ФОТО

Фейерверк Челябинск , фейерверк
Во время челябинского салюта в этом году без пострадавших не обошлосьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В полицию подала жалобу не только женщина, в которую попал осколок от упавшего и взорвавшегося под машиной заряда салюта на 9 Мая, но и владельцы автомобиля. Как сообщила «URA.RU» владелица пострадавшего «Форда Фокус», залп фейерверка разбил фонарь, продырявил бампер и вырвал ручку багажника.

«Машина была застрахована только по ОСАГО. Поэтому ждем официальной оценки повреждений и решения полиции, чтобы понимать, кто будет возмещать ущерб», — сказала владелица машины Анна Плеханова.

В пресс-службе управления МВД по Челябинску подтвердили, что Калининский райотдел проводит проверку по жалобам о повреждении машины и получении телесных повреждений женщиной во время салюта на 9 Мая. Пострадавшая уверяет, что в нее попал осколок от заряда салюта, упавшего под машину.

1/2
Фото: Анна Плеханова

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров