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Главные новости Челябинской области
11:19  11 мая 2017 0

Остатки заряда салюта, попавшего в толпу в Челябинске, забрали на экспертизу

Праздничный салют в День Победы. Челябинск, фейерверк, салют
Салют на 9 мая закончился полицейской проверкойФото: Вадим Ахметов © URA.RU, видео: Иван Уряшев

Челябинка, пострадавшая от взрыва салюта вечером 9 мая, написала заявление в полицию с требованием наказать виновных. Силовики забрали на экспертизу остатки разорвавшегося снаряда, написала ее родственница Анна Плеханова в соцсетях, передает «URA.RU».

В пресс-службе городского управления МВД нет информации о проверке. Родственница потерпевшей утверждает, что заявление подано в Курчатовский райотдел.

Инцидент произошел на пересечении улицы Братьев Кашириных и Свердловского проспекта. Один из снарядов праздничного фейерверка упал под автомобиль «Форд Фокус» и взорвался. Осколки попали в нескольких человек, рассказывали тогда очевидцы. Сильнее всего пострадала 50-летняя женщина, которая получила сильный ушиб грудной клетки.

Сергей Леонов
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