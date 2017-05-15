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15 мая 2017
15:11  15 мая 2017 0

В Ростове установили памятник Советскому солдату с опечаткой. ФОТО

Ошибка закралась в слово «героический»

Памятник Советскому солдату с опечаткой в надписи в слове «героический» установили в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Опечатку в мэрии заметили уже после установке монумента на месте.

Как видно на фото, выложенном в группе «Это Ростов-на-Дону!» во «ВКонтакте», ошибка состоит в пропуске буквы «и» в слове «героический».

«Не, ну ладно, закосячили при гравировке — зачем было монтировать? Переделать-то недолго… Это уже жертвы ЕГЭ принялись работу выполнять… Если серьёзно, то почему элементарно безграмотных людей руководство администрации допускает в штат? Печально, но так практически во всех периферийных городах», — предположили подписчики группы в соцсети.

Скрин соцсети

В мэрии, в свою очередь, отметили, что ошибку исправят уже к вечеру понедельника, 15 мая, сообщает РИА «Новости».

Памятник был установлен в рамках госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016—2020 годы». Он был изготовлен в Москве за счет средств Российского военно-исторического общества и торжественно открыт 8 мая.

Нина Калинина
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