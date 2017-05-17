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17 мая 2017
16 мая 2017
12:55  17 мая 2017 0

«Терминатор!» Уралец руками вырвал из земли мешавший ему дорожный знак. ВИДЕО

Парковки прилегающие к ТЦ и БЦ, знак парковка
Знак не пережил встречу с тагильцемФото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Нижнего Тагила голыми руками вырвал дорожный знак, мешавший ему при парковке.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина заезжает в парковочный карман на иномарке. Затем горожанин идет к слегка покосившемуся знаку «Парковка» и со старанием выдергивает его из асфальта. После чего отволакивает в ближайшие кусты и бросает.

Тагильчане одобрили поступок земляка.

«Тагильский терминатор», — с гордостью озаглавил видео уралец, разместивший его в одном из городских пабликов.

«Правильно сделал, убрал, пока не упал на кого-нибудь», — написал в комментариях под видео Иван Деветяров.

«Какой-то дебил знаки черт знает как понаставил. Нельзя что ли по-человечески сделать? Мужик правильно поступил», — отметил Михаил Щелоков.

Впрочем, часть горожан не столь оптимистична.

«За порчу знака штраф от 5 до 10 тысяч», — заявил Артем Сальмин.

«Можно было поправить его и все. Зачем выдирать?» — заметил Антон Ожиганов.

Данил Бардин
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