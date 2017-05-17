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Главные новости Пермского края
17:52  17 мая 2017 0

Пермяки выйдут на улицы из-за нехватки мест в школах и детсадах

Митинг детские сады Курган, детский сад, дети пикет
В Перми сейчас на тысячу жителей новых домов предполагается 35 мест в детских садах и 90 мест в школах. Специалисты говорят, что эти нормативы заниженыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Перми пройдет пикет против поборов и нехватки мест в школах и детских садах города. Организаторы подали сразу две заявки — и обе на площадки в центре города.

Пикет планируется провести 31 мая либо у памятника «Легенда о пермском медведе» напротив ЦУМа, либо напротив здания Пермской краевой филармонии и администрации губернатора. Окончательное место проведения акции будет зависеть от ответа городских властей. «Мы намерены выразить свою гражданскую позицию по теме комплектования детских садов, а также по поборам в учебных заведениях, питанию детей и многим другим темам», — говорит один из организаторов пикета, многодетная мама Людмила Елтышева.

В Перми сейчас на тысячу жителей новых домов предполагается 35 мест в детских садах и 90 мест в школах. В заключении Контрольно-счетной палаты от сентября 2015 года сказано, что эти нормативы занижены относительно федеральных в три раза по детсадам и в два раза — по школам. Общественники Перми уже отмечали проблему нехватки мест в учетных заведениях города. Лидер общественной организации «За права детей на образование в Пермском крае» Анна Куликова считает, что ситуация выгодна чиновникам: ведь чем ниже норматив, тем меньше денег нужно выделять на строительство новых зданий.

Анна Белкина
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