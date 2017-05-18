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Главные новости Челябинской области
15:09  18 мая 2017 0

Глава Челябинска поменял внедорожник. Чиновники мэрии рассказали о своих состояниях

Аппаратное совещание. Челябинск., тефтелев евгений, котова наталья
На фоне "старших товарищей" чиновники Челябинска выглядят скромноФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Пять с половиной миллионов рублей заработал в 2016 году глава Челябинска Евгений Тефтелев. Декларации о доходах городских чиновников появились в четверг, 18 мая, на сайте администрации областного центра.

За год заработок градоначальника заметно увеличился: в 2015 году Тефтелев отчитался менее чем за 4 млн рублей. Что, впрочем, вполне объяснимо: за год мэр избавился от нежилого помещения и земельного участка. Теперь за ним числятся земельный участок, две квартиры, одно нежилое помещение и гараж. Lexus LX 570 в нем сменился на Range Rover, также мэр по-прежнему владеет Land Cruiser 200. Супруга главы заработала 156,8 тыс. рублей.

Отвечающий за городское имущество вице-мэр Владимир Елистратов заработал в прошлом году 4 млн 980 тыс. рублей. Избавившись при этом от садового участка с домом, гаража и одной из двух квартир. Вице-мэр по социальным вопросам Игорь Лопаткин получил 5,6 млн рублей, но серьезно «проредил» недвижимость — вместо четырех квартир за ним теперь числится одна.

Оба первых заместителя — Наталья Котова и Юрий Параничев ощутимо беднее: 3,47 и 2,7 млн рублей соответственно. Зато вместо Mitsubishi Pajero Параничев купил BMW X3 — в дополнение к уже имеющемуся BMW X1. «Обычные» замы — Владимир Слободской (строительство), Евгений Шинин (аппарат), Елена Мурзина (экономическое развитие) и Владимир Алейников (дороги) задекларировали обычный для чиновников такого уровня доход — порядка 2 млн рублей каждый.

Ранее о заработках в 2016 году отчитались губернатор Борис Дубровский, первые лица правительства региона, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

Алексей Шумов
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