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25 мая 2017
Главные новости Свердловской области
16:12  25 мая 2017 5

За новой интригой свердловской губернаторской кампании стоит экс-конкурент Росселя

Бэкстейдж фотопроекта «День России». Екатеринбург, баков антон
Баков участвовал в выборах губернатора и даже спровоцировал второй турФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Выдвижение депутата екатеринбургской гордумы Константина Киселева в губернаторы Свердловской области продюсирует уральская легенда политтехнологий, лидер Монархической партии России Антон Баков. Версию, высказанную сегодня в разговоре с журналистом «URA.RU» одним из екатеринбургских политиков, сегодня подтвердила фотография в Facebook будущего кандидата.

«Обсуждение. Вспоминаем прошлое. Анализируем будущее», — гласит краткая подпись к снимку, с которого смотрят Баков и Киселев, несколько искаженные фотофильтром.

Антон Баков, лично принимавший участие в выборах губернатора в 2003 году, отвечает на вопрос о своей роли витиевато. «Считаю Константина Викторовича [Киселева] очень умным и интеллигентным человеком. Такой кандидат от интеллигенции — фрондирующий, но вряд ли его можно назвать нигилистом — идеально вписывается в повестку свердловских выборов. Я намерен голосовать за него. Мы, монархисты, относимся критично к институту выборов и к демократии вообще, но с хорошим человеком советом в случае надобности поделиться готовы», — объяснил политтехнолог.

Сам Киселев уточнил, что «на все вопросы, связанные с выдвижением в губернаторы, ответит не раньше следующей недели (с 29 мая)». О планах стать кандидатом в губернаторы Свердловской области он заявил 23 мая на заседании екатеринбургской городской думы.

Константин Киселев некоторое время считался одним из лучших друзей мэра Екатеринбурга и также будущего кандидата в губернаторы Евгения Ройзмана, что не мешало депутату взаимодействовать с еще одним претендентом в будущей кампании — врио губернатора Евгением Куйвашевым.

Антон Ольшанников
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