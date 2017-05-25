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25 мая 2017
24 мая 2017
16:59  25 мая 2017 0

В мэрии Сургута новое назначение. Известный чиновник поменял должность в третий раз за две недели

Адресники администраций. Сургут, администрация сургута
В мэрии Сургута назначен новый главный архитекторФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В пятницу, 26 мая, главным архитектором Сургута станет Алексей Усов. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии.

Бумаги о назначении уже подписаны. Алексей Усов, работающий в администрации 13 лет, станет директором департамента архитектуры и градостроительства. Его предшественник Алексей Фокеев ранее подал в отставку.

Как сообщало «URA.RU», Алексей Усов еще две недели назад был вице-мэром по строительным вопросам. В начале мая чиновник написал заявление с просьбой вернуть его на должность замдиректора департамента архитектуры и градостроительства. А после ухода Фокеева возглавил эту структуру.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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