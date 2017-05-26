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26 мая 2017
14:14  26 мая 2017 0

В Сети появилось видео падения горящего мужчины с крыши в Екатеринбурге

Мужчина с горящей головой упал во двор гостиницыФото: паблик Mash

Камера наблюдения зафиксировала падение человека с крыши офисного здания. Инцидент произошел в Екатеринбурге, на улице Хохрякова. С крыши дома, расположенного рядом с гостиницей Tenet, упал мужчина, у которого полыхала голова.

Во дворе здания находилась парочка, молодые люди пили шампанское. Неожиданно рядом с ними упал мужчина, голова его горела. Парочка испугалась, но не растерялась. Они побежали в гостиницу и там сообщили о случившемся. Охранники гостиницы с огнетушителями побежали к упавшему.

По предварительным данным, 50-летний мужчина поднялся на крышу за час до падения. Там нашли факел, розжиг, зажигалку. В Следственном комитете отказались от комментариев.

Видео: паблик Mash

Александр Лукманов
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