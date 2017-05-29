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Главные новости Свердловской области
12:24  29 мая 2017 0

Над заброшенным химзаводом в Красноуральске появилось желтое облако. ФОТО

Желтые облака над заводом напугали горожанФото: Дмитрий Ивашевский

Очередное ЧП произошло на заброшенном химзаводе в Красноуральске. Над территорией предприятия появилось желтое облако. Горожане уже знают, что такое облако появляется либо в случае пожара на заводе (а возгорания на территории происходят регулярно), либо при химическом выбросе. В данном случае люди предполагают, что рабочие, которых наняли демонтировать и пилить на металл брошенное оборудование, добрались до хранилища кислоты из нержавейки в цехе № 2.

«По тревоге на территорию бывшего завода выехала оперативная группа. Пока нет информации, что на этот раз там произошло», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В 2013 году собственником завода стала Лариса Губайдуллина. Весной 2016 года выяснилось, что на территории предприятия в свободном доступе разбросаны как минимум 63 тонны тротила. В отношении Ларисы Губайдуллиной было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Однако недавно стало известно, что объекты заброшенного завода купил предприниматель из Перми. На заводе рабочие распиливают оборудование на металл. Из-за искр на территории регулярно возникают пожары. Последний пожар произошел в прошлую пятницу, когда при распиливании опоры ЛЭП рабочие подожгли лес у заводской территории.

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На фотографиях то, что осталось от завода. Оборудование пилят на металл с нарушением техники безопасности, из-за чего на территории регулярно происходят пожары. Фото: Дмитрий Ивашевский

Александр Лукманов
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