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31 мая 2017
30 мая 2017
Главные новости Свердловской области
15:16  31 мая 2017 0

В Екатеринбурге отреставрируют здание администрации

Администрация Екатеринбурга., здание администрации екатеринбурга
К августу здание администрации Екатеринбурга будет отреставрированоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на поиск подрядчика, который отреставрирует этим летом здание администрации по проспекту Ленина, 24а. Потратить на это власти планируют не больше 5,1 млн рублей, а в какую сумму на деле обойдутся работы, выяснится только после 22 июня по итогам проведения аукциона.

В описании заявки на портале госзакупок указано, что будущему подрядчику нужно будет провести лишь «ремонт фасадов 6-11-го этажей», то есть башни с часами. Однако в проектной документации есть информация и о ремонте фасада здания: затирке трещин, грунтовке и нанесении декоративной штукатурки, очистке и покраске металлических ограждений и так далее.

Завершить работы победитель должен будет до 20 августа.

Ранее администрация провела конкурс на поиск подрядчика по ремонту системы отопления и кабинетов. Фронт работ — замена радиаторов и труб, замена линолеума на ламинат, покраска обоев и ремонт туалетов на этажах.

В среду, 31 мая, мэрия назвала победителя конкурса. Им стала компания «МАН», которая согласилась выполнить госзаказ за 6,1 млн рублей.

К слову, это еще не все планы чиновников, касающиеся городской ратуши. В мае был открыт конкурс на разработку проектной документации на ремонт подвала и 4-го этажа левого крыла, 5-го этажа и архива правого крыла, а также архивных помещений центрального здания.

Сергей Демин
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