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02 июня 2017
01 июня 2017
Главные новости Свердловской области
15:50  02 июня 2017 0

На свердловских праймериз конкуренция зашкаливала: действующий глава города проиграл пенсионеру

Остатки рекламы праймериз ЕР на улицах Екатеринбурга, 22 мая, праймериз
Окончательные итоги праймериз будут подведены через 2-3 дняФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководители свердловского регионального отделения «Единой России» приступили к подведению итогов праймериз на выборах депутатов 49 местных дум.

Как сообщил «URA.RU» первый заместитель председателя регионального исполкома «ЕР» Андрей Мозолин, окончательные итоги голосования будут сведены в единую таблицу только в начале следующей недели. Тогда же будут составлены списки кандидатов для выдвижения на муниципальных выборах.

Наиболее неожиданными стали итоги праймериз в Лесном. Действующий глава этого города Виктор Гришин проиграл в своем округе пенсионеру Павлу Бадьину. Лесной стал единственным муниципалитетом, где праймериз прошли по открытой модели. В остальных городах и районах победителей предварительного голосования определили выборщики.

По словам Андрея Мозолина, вызывает интерес состав участников праймериз. Среди подавших документы на участие в предварительном голосовании всего 45% членов «Единой России». 29% составили беспартийные, 26% — сторонники «Единой России».

Интересен также профессиональный состав участников праймериз. 44% из них — руководители, 24% — малые предприниматели, 6% — пенсионеры. О принадлежности к действующим депутатам заявил лишь 1% участников предварительного голосования. Это меньше, чем доля механиков (2%) и водителей (3%).

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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