{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 июня 2017
03 июня 2017
02 июня 2017
01 июня 2017
31 мая 2017
10:24  04 июня 2017 0

Киркоров, Стас Михайлов и Лепс участвовали в забеге в Перми. ФОТО, ВИДЕО

Главное - в забеге поучаствоватьФото: "ВКонтакте" паблик "Подслушано Пермь"

В Перми на стадионе «Юность» вечером, 3 июня, прошел благотворительной забег. Участие в нем приняли около 30 человек, причем многие облачились в образы знаменитых российских артистов.

Среди бегущих были замечены люди в образе певцов Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Тамати и других. На старт также вышли пермяки в костюмах животных, ангелов и сказочных персонажей. Фото и видео забега выложено в соцсети «ВКонтакте» в паблике «Подслушано Пермь».

Забег в костюмах проходил в рамках благотворительного забега «На одном дыхании», который посвящен развитию благотворительности и популяризации здорового образа жизни. Участники марафона накануне пробежали дистанцию на 2 и на 10 километров. В ходе акции. как сообщают организаторы акции, удалось собрать более 350 тысяч рублей, которые передадут нуждающимся.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров