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05 июня 2017
04 июня 2017
03 июня 2017
14:30  05 июня 2017 0

Уралец лишился обеих ног во время урагана. СКР ищет виновных

Танковое училище. Челябинск., последствия, ураган, дерево
Медики ампутировали раздробленные деревом ноги мужчиныФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет организовал проверку по факту ампутации ног у мужчины, на которого во время урагана упал тополь.

«Во время бури на 42-летнего мужчину в Верхней Салде упал тополь. В итоге пострадавший был госпитализирован с переломом обеих ног в районе голени. Медики ампутировали ему обе ноги. По данному факту проводится доследственная проверка», — сообщил «URA.RU» Максим Чалков, помощник руководителя СКР по Свердловской области.

ЧП произошло в Верхней Салде на улице Народной стройки, уточняют в ведомстве. Ранее «URA.RU» сообщало о жертвах стихии на Урале. Во время бури погиб мужчина в Нижнем Тагиле, на которого упало дерево. В Волчанске мужчина заживо сгорел в бане, в которую попала молния и спровоцировала пожар.

Александр Лукманов
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