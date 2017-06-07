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07 июня 2017
11:50  07 июня 2017 2

Неизвестные расстреляли иранский парламент и взяли заложников

Клипарт, автомат калашникова, оружие
По свидетельствам депутатов, нападавшие вооружены автоматами КалашниковаФото: Алексей Ярославцев © URA.RU

Неизвестные устроили стрельбу в парламенте Ирана. Сообщается, что пострадали как минимум два человека, еще несколько оказались в заложниках.

По данным агентства Tasnim, перестрелка в здании парламента продолжается. По состоянию на 9:20 по московскому времени сообщается о двух раненых, один из них — сотрудник службы охраны.

Как передает «Коммерсант», злоумышленники взяли заложников. Вход и выход из здания Меджлиса заблокированы.

По словам одного из членов парламента, злоумышленников видели в здании за час до открытия заседания парламента. Они прибыли на автомобиле, который до сих пор стоит во дворе.

Еще один член парламента, Эльяз Хазрати заявил, что в нападении участвовали три человека, вооруженные автоматами Калашникова и пистолетом. По его словам, они укрылись в одном из кабинетов здания, передает РБК.

Наталья Володина
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